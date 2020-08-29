Epic Games 限時免費活動 !《 刺客任務 Hitman 》與《 Shadowrun 》免費領取，從即刻起至 9/3 晚上11點為止 !

經典的遊戲不該錯過，Epic Games Store 都會定期推出經典遊戲的限時免費，這次推出了刺客任務 HITMAN 以及 Shadowrun 合輯包限時免費下載，從 8/27 至 9/3 晚上 11 點為止，在這期間開放玩家免費領取，這讓小編這種熱愛遊戲的玩家怦然心動啊 ! 喜愛玩殺手和間諜遊戲的玩家，趕緊把握機會免費領取這兩款遊戲大作吧 !

Epic Games 限時免費活動 !《 刺客任務 Hitman 》與《 Shadowrun 》免費領取，從即刻起至 9/3 晚上11點為止 !

說到間諜遊戲，這款 HITMAN 肯定不能錯過，HITMAN 是來自 Eidos 公司旗下 IO Interactive 團隊製作的第三人稱射擊遊戲。玩家可操作遊戲主人翁 Agent 47（殺手 47）在讓自己成為殺手大師的旅途中，體驗並享受究極的遊樂場。在世界各地充滿異國風情的地點間旅行，使用從武士刀、狙擊槍到高爾夫球炸彈的一切物品殲滅目標達成任務。

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刺客任務 Hitman 內具備所有第一季地點，以及來自序幕、巴黎、羅馬大學、馬拉喀什、曼谷、科羅拉多和北海道的章節。玩家將扮演殺手 47（Agent 47），在暗殺者的世界中經歷刺激的間諜驚悚故事，執行以富有權勢的重要人物為目標的刺殺合約。

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隨著完成任務與合約，可取得新的武器、道具與裝備，供玩家在所有地點使用。在贏得無聲殺手（Silent Assassin）頭銜的道路上熟稔內行人所使用的工具和技巧。玩家可操作 Agent 47（殺手 47）在讓自己成為殺手大師的旅途中，體驗並享受究極的遊樂場。在世界各地充滿異國風情的地點間旅行，使用從武士刀、狙擊槍到高爾夫球炸彈的一切物品殲滅目標達成任務。

Epic Games 在本週限免活動也推出 Shadowrun 合輯包，內容包含 Shadowrun Returns 主遊戲、Shadowrun Dragonfall – Director's Cut 主遊戲，以及 Shadowrun Hong Kong Extended Edition 主遊戲。

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Shadowrun 揉合賽博龐克與奇幻元素的獨特世界，從將近 25 年前問世時起，已經吸引了龐大的鐵粉群。現在，它的創造者 Jordan Weisman 回到了《Shadowrun》的世界，將這個經典遊戲現代化，成為回合制的單人策略 RPG。玩家在不斷雜亂蔓生的西雅圖都會區中搜尋某個神秘的殺手，因此足跡將遍及該市各處，從最黑暗的貧民窟到全市最有權勢的超級大企業。玩家需要步步為營、爭取其他奔躍者的支持，並掌握科技與魔法的力量，才能從西雅圖的陰暗面中全身而退。

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Shadowrun Dragonfall - Director's Cut 是 Harebrained Schemes 大受好評的 Dragonfall 獨立戰役，而 Dragonfall 最初則是 Shadowrun Returns 的大型資料片。《Director's Cut》新增了許多內容，豐富了原本的遊戲——5 個全新任務、多重結局、新增音樂、重新設計的介面、團隊自訂選項、翻新的戰鬥系統等內容，這些讓它成為了這款獨樹一格的賽博龐克（cyberpunk）RPG 的決定版。

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Shadowrun Hong Kong Extended Edition 是 Harebrained Schemes 在 Shadowrun 系列的巔峰之作，內容包含超過六小時的全新 Shadows of Hong Kong 額外戰役，Shadowrun RPG 這可是被讚為 2015 年最佳角色扮演兼策略遊戲的大作之一！以上就是 Epic Games 限時推出的免費兩款遊戲大作，大家趕緊來體驗令人緊張刺激的《刺客任務 Hitman》與令人印象深刻的《Shadowrun》RPG 策略遊戲吧！

遊戲領取步驟

《HITMAN》領取位置 : 點我前往
《Shadowrun》合輯包領取位置 : 點我前往

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首先先到活動網站中，按下「獲取」。

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接著可以看你要用哪個平台登入，登入後到結帳頁面時，直接點擊「下訂單」就可以永久取得遊戲了！這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，趕緊註冊一個，因為之後要啟動遊戲時會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都是要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟的，這樣對大家來說比較方便。
 
Epic Games 限時免費活動 !《 刺客任務 Hitman 》與《 Shadowrun 》免費領取，從即刻起至 9/3 晚上11點為止 !

開啟下載好遊戲器之後，裡面就會出現你剛剛領取的遊戲，就等到安裝完之後，就可開始體驗囉 !

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Author - 瘋先生
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7 天前 - ... 是看總價以為不算公設就會變便宜是不是太天真了還是以為建商會好心免費送 ... 的劇情是三部當中最好的戰鬥動畫也沒像後面兩款一堆機體偷工減料只有一招 ... 出來沒話說但在此之前那種一個大作拯救中國遊戲界的論調我覺得不必不必 ... 免費遊戲陣容預告，包括《刺客任務（HITMAN）》以及《Shadowrun》&nbsp;...
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