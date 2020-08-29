經典的遊戲不該錯過，Epic Games Store 都會定期推出經典遊戲的限時免費，這次推出了刺客任務 HITMAN 以及 Shadowrun 合輯包限時免費下載，從 8/27 至 9/3 晚上 11 點為止，在這期間開放玩家免費領取，這讓小編這種熱愛遊戲的玩家怦然心動啊 ! 喜愛玩殺手和間諜遊戲的玩家，趕緊把握機會免費領取這兩款遊戲大作吧 !

說到間諜遊戲，這款 HITMAN 肯定不能錯過，HITMAN 是來自 Eidos 公司旗下 IO Interactive 團隊製作的第三人稱射擊遊戲。玩家可操作遊戲主人翁 Agent 47（殺手 47）在讓自己成為殺手大師的旅途中，體驗並享受究極的遊樂場。在世界各地充滿異國風情的地點間旅行，使用從武士刀、狙擊槍到高爾夫球炸彈的一切物品殲滅目標達成任務。

刺客任務 Hitman 內具備所有第一季地點，以及來自序幕、巴黎、羅馬大學、馬拉喀什、曼谷、科羅拉多和北海道的章節。玩家將扮演殺手 47（Agent 47），在暗殺者的世界中經歷刺激的間諜驚悚故事，執行以富有權勢的重要人物為目標的刺殺合約。

隨著完成任務與合約，可取得新的武器、道具與裝備，供玩家在所有地點使用。在贏得無聲殺手（Silent Assassin）頭銜的道路上熟稔內行人所使用的工具和技巧。玩家可操作 Agent 47（殺手 47）在讓自己成為殺手大師的旅途中，體驗並享受究極的遊樂場。在世界各地充滿異國風情的地點間旅行，使用從武士刀、狙擊槍到高爾夫球炸彈的一切物品殲滅目標達成任務。

Epic Games 在本週限免活動也推出 Shadowrun 合輯包，內容包含 Shadowrun Returns 主遊戲、Shadowrun Dragonfall – Director's Cut 主遊戲，以及 Shadowrun Hong Kong Extended Edition 主遊戲。

Shadowrun 揉合賽博龐克與奇幻元素的獨特世界，從將近 25 年前問世時起，已經吸引了龐大的鐵粉群。現在，它的創造者 Jordan Weisman 回到了《Shadowrun》的世界，將這個經典遊戲現代化，成為回合制的單人策略 RPG。玩家在不斷雜亂蔓生的西雅圖都會區中搜尋某個神秘的殺手，因此足跡將遍及該市各處，從最黑暗的貧民窟到全市最有權勢的超級大企業。玩家需要步步為營、爭取其他奔躍者的支持，並掌握科技與魔法的力量，才能從西雅圖的陰暗面中全身而退。

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut 是 Harebrained Schemes 大受好評的 Dragonfall 獨立戰役，而 Dragonfall 最初則是 Shadowrun Returns 的大型資料片。《Director's Cut》新增了許多內容，豐富了原本的遊戲——5 個全新任務、多重結局、新增音樂、重新設計的介面、團隊自訂選項、翻新的戰鬥系統等內容，這些讓它成為了這款獨樹一格的賽博龐克（cyberpunk）RPG 的決定版。

Shadowrun Hong Kong Extended Edition 是 Harebrained Schemes 在 Shadowrun 系列的巔峰之作，內容包含超過六小時的全新 Shadows of Hong Kong 額外戰役，Shadowrun RPG 這可是被讚為 2015 年最佳角色扮演兼策略遊戲的大作之一！以上就是 Epic Games 限時推出的免費兩款遊戲大作，大家趕緊來體驗令人緊張刺激的《刺客任務 Hitman》與令人印象深刻的《Shadowrun》RPG 策略遊戲吧！

遊戲領取步驟

《HITMAN》領取位置 : 點我前往

《Shadowrun》合輯包領取位置 : 點我前往

首先先到活動網站中，按下「獲取」。

接著可以看你要用哪個平台登入，登入後到結帳頁面時，直接點擊「下訂單」就可以永久取得遊戲了！這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，趕緊註冊一個，因為之後要啟動遊戲時會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都是要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟的，這樣對大家來說比較方便。





開啟下載好遊戲器之後，裡面就會出現你剛剛領取的遊戲，就等到安裝完之後，就可開始體驗囉 !