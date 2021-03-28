《Creature in the Well》像極彈珠檯風格的好評迷宮探索砍殺遊戲，限時免費中！

懷念以前電腦上的經典彈珠台遊戲嗎？那麼你一定會愛上這款劍 + 彈珠台創意的迷宮探索砍殺遊戲《Creature in the Well（井中生物）》！《Creature in the Well》是一款融合彈珠台概念的迷宮探索砍殺遊戲，作為最後一支 BOT-C 部隊，深入一座位於沙漠的山丘，重新啟動被一隻狂暴巨怪佔據的遠古設施，並升級強大裝備來拯救幻影城市吧！本次 Epic 限免活動到 4 月 1 號晚上 11 點為止，想體驗彈珠台回憶的朋友，趕緊把握這次的限免時間喔！

《Creature in the Well》遊戲介紹

《Creature in the Well》像極彈珠檯風格的好評迷宮探索砍殺遊戲，限時免費中！

《Creature in the Well》是一款受彈珠台啟發的頂視角迷宮探索砍殺遊戲，在遊戲中共有超過 20 種獨特道具，不僅能讓你活用可升級且會改變遊戲玩法的武器和服裝，更能打造屬於你自己的遊戲風格。

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在遊戲中玩家要使用劍 + 彈珠的打擊方式，讓能量球充能，然後使它們藉由反彈，重新啟動處於休眠狀態的機器，阻止沙漠風暴。

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最後玩家們必須深入山丘，逃脫巨怪設下的挑戰，並和它來場講求技巧性的複雜戰鬥，來解放八個精心打造的迷宮，每個迷宮都有各自的遊戲主題，可解鎖的道具，以及秘密等著玩家前來探索！

Creature in the Well 領取步驟

《Creature in the Well》領取位置：點我前往

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首先先到活動網站中，點選「獲取」。

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接著看你要用哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！

融合彈珠台風格的《Creature in the Well》有趣迷宮探索砍殺遊戲，Epic 現正開放領取中！ 相關文章

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