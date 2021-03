懷念以前電腦上的經典彈珠台遊戲嗎?那麼你一定會愛上這款劍 + 彈珠台創意的迷宮探索砍殺遊戲《Creature in the Well(井中生物)》!《Creature in the Well》是一款融合彈珠台概念的迷宮探索砍殺遊戲,作為最後一支 BOT-C 部隊,深入一座位於沙漠的山丘,重新啟動被一隻狂暴巨怪佔據的遠古設施,並升級強大裝備來拯救幻影城市吧!本次 Epic 限免活動到 4 月 1 號晚上 11 點為止,想體驗彈珠台回憶的朋友,趕緊把握這次的限免時間喔!

《Creature in the Well》遊戲介紹

《Creature in the Well》是一款受彈珠台啟發的頂視角迷宮探索砍殺遊戲,在遊戲中共有超過 20 種獨特道具,不僅能讓你活用可升級且會改變遊戲玩法的武器和服裝,更能打造屬於你自己的遊戲風格。

在遊戲中玩家要使用劍 + 彈珠的打擊方式,讓能量球充能,然後使它們藉由反彈,重新啟動處於休眠狀態的機器,阻止沙漠風暴。

最後玩家們必須深入山丘,逃脫巨怪設下的挑戰,並和它來場講求技巧性的複雜戰鬥,來解放八個精心打造的迷宮,每個迷宮都有各自的遊戲主題,可解鎖的道具,以及秘密等著玩家前來探索!

Creature in the Well 領取步驟

《Creature in the Well》領取位置:點我前往

首先先到活動網站中,點選「獲取」。

接著看你要用哪個平台登入都可以,這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家,可以註冊一個,若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器,遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟,這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們,建議先安裝起來,只要安裝完成,你領取的遊戲就在裡面,直接啟動就可以開始遊玩囉!