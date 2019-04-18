【限時免費】 《刺客教條：大革命》 免費下載為期一周，還沒去過聖母院的趕快來朝聖吧！

2019-04-18 18:30:48 9M87

刺客教條：大革命限時免費

最近法國巴黎聖母院發生大火，遊戲《刺客教條：大革命》擁有聖母院的精密的數位建模，有助於重建聖母院，對此 Ubisoft 除了宣布捐出 50 萬歐元協助重建聖母院之外，還宣布《刺客教條：大革命》限時免費下載，希望可以讓更多人在遊戲中，可以好好的欣賞聖母院，除了金錢之外，遊戲免費下載遊玩，我想都是希望對外界有拋磚引玉的作用，希望有更多資源可以投入聖母院重建上，還沒有朝聖過聖母院的朋友們，趁著限時免費趕快下載起來吧！

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△ 由文末的鏈結進入 Ubisoft 活動頁面中，就可以看到原價為台幣 810 元的《刺客教條：大革命》，目前可以 0 元購買！點擊「放入購物車」來購買遊戲。

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△ 接著點擊頁面上方的「購物車」進行結帳，雖然是 0 元，但還是要走一次結帳的程序，為了《刺客教條：大革命》我可以忍 XD

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△ 接著登入 Ubisoft 帳戶，沒有的人就快速註冊一個吧，趕時間的話也可以用 FB 快速登入。

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△ 接著輸入住址等基本資訊，並選擇付款方式，將右下角的確認訂單打勾，然後按下「確認與付款」就完成付款的動作啦，完全不會被扣錢請放心下載！

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△ 接著點擊「下載 UPLAYPC」，如果你有的話直接開啟就可以啦~我們要進入 UPLAY PC 中下載遊戲。

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△ 開啟後點擊上方的遊戲，然後找到《刺客教條：大革命》並點擊。

聖母院刺客教條

△ 按下載開始下載遊戲

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△ 預設就是繁體中文，點擊繼續就會開始下載了。

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△ 遊戲大小約 50GB，下載完畢直接點擊開始遊戲就可以開始朝聖聖母院啦！

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下載：《刺客教條：大革命》免費下載 (Ubisoft)

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