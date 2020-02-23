每天打開電腦的時候，我都很期待 Windows 系統給我嶄新的登入畫面，可以看到這世界許多不同的風景，而今天分享的 Google Earth View 是從外太空來看世界，每一張都是以衛星的角度來拍攝地球每一個角落的面貌，很多景色讓人感到不可思議，更值得好好研究地球上原來還有這麼多不同的地貌景色，每一個景色都可以下載到電腦當成桌布使用，就一起到 Google Earth View 探險去吧！

Google Earth View：https://earthview.withgoogle.com/

進入 Google Earth View 的網頁之後，請點選 Explore images 開始這個世界的旅程，會隨意帶你到世界上的一個角落。

一進去會是一張圖片，若是要切換到地圖模式，可以將滑鼠移到網頁上緣的地方，點選 SHOW MAP 就可以進入到地圖模式，此外旁邊依序還有下載圖片、幻燈片模式與分享按鈕。

地圖模式就可以看到很多彩色點點，每一個點點就代表一個景色，點點的顏色也可以代表該張景色的主要顏色。

點開之後，右下角會顯示是在哪一個國家的哪一個地方，台灣目前也只有一張被收錄在 Google Earth View。

地圖模式下方可以調整色彩，代表可以找到該色系的照片，譬如說你喜愛綠色的照片，就調整成綠色就可以囉！



Iceland



Le Grau-du-Roi France



Barcelona Spain



Frankfurt am Main Germany



Qatar



San Francisco United States



Lahaina United States



台灣雲林麥寮工業區

所有照片我分享在以下連結：

https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/426F7B8B170C4B07BC4502C36F8A4A214

若是要查看該張圖片在哪裡，只要將圖片編號加在 https://earthview.withgoogle.com/ 後方，就可以馬上知道是哪裡囉～

譬如說 google-earth-view-1217.jpg 這張圖片的編號就是 1217，只要瀏覽 https://earthview.withgoogle.com/1217 就可以顯示該張圖片的地點囉！

Google Earth View：https://earthview.withgoogle.com/

如果想要看更多太空角度的照片，也可以參考：NASA Image and Video Library 探索神秘的外太空之美，美國太空總署線上照片、影片與音效素材