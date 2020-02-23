Google Earth View

每天打開電腦的時候，我都很期待 Windows 系統給我嶄新的登入畫面，可以看到這世界許多不同的風景，而今天分享的 Google Earth View 是從外太空來看世界，每一張都是以衛星的角度來拍攝地球每一個角落的面貌，很多景色讓人感到不可思議，更值得好好研究地球上原來還有這麼多不同的地貌景色，每一個景色都可以下載到電腦當成桌布使用，就一起到 Google Earth View 探險去吧！

Google Earth View：https://earthview.withgoogle.com/

進入 Google Earth View 的網頁之後，請點選 Explore images 開始這個世界的旅程，會隨意帶你到世界上的一個角落。

Google Earth View

一進去會是一張圖片，若是要切換到地圖模式，可以將滑鼠移到網頁上緣的地方，點選 SHOW MAP 就可以進入到地圖模式，此外旁邊依序還有下載圖片、幻燈片模式與分享按鈕。

Google Earth View

地圖模式就可以看到很多彩色點點，每一個點點就代表一個景色，點點的顏色也可以代表該張景色的主要顏色。

Google Earth View

點開之後，右下角會顯示是在哪一個國家的哪一個地方，台灣目前也只有一張被收錄在 Google Earth View。

Google Earth View

地圖模式下方可以調整色彩，代表可以找到該色系的照片，譬如說你喜愛綠色的照片，就調整成綠色就可以囉！

Google Earth View
Iceland

Google Earth View
Le Grau-du-Roi France

Google Earth View
Barcelona Spain

Google Earth View
Frankfurt am Main Germany

Google Earth View
Qatar

Google Earth View
San Francisco United States

Google Earth View
Lahaina United States

Google Earth View
台灣雲林麥寮工業區

所有照片我分享在以下連結：
https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/426F7B8B170C4B07BC4502C36F8A4A214

若是要查看該張圖片在哪裡，只要將圖片編號加在 https://earthview.withgoogle.com/ 後方，就可以馬上知道是哪裡囉～
譬如說 google-earth-view-1217.jpg 這張圖片的編號就是 1217，只要瀏覽 https://earthview.withgoogle.com/1217 就可以顯示該張圖片的地點囉！

Google Earth View：https://earthview.withgoogle.com/

如果想要看更多太空角度的照片，也可以參考：NASA Image and Video Library 探索神秘的外太空之美，美國太空總署線上照片、影片與音效素材

Google Earth View 彩色點點看世界，換一張意想不到桌布吧！ 相關文章

    li

訪客留言

Google Earth View 彩色點點看世界，換一張意想不到桌布吧！ 參考資料

2014-05-13熱門人氣商品 @ 價格.TW | 價格.TW
123點點貼- 三聯式無痕創意壁貼 – 心鬆 30*30cm 品牌：123點點貼 尺寸：30*30cm 共3片 材質：PVC 商品優點：防水易清潔，可以重覆黏貼 商品下單後約3-5天可收到商品 壁面水泥漆施工不佳或粉化，貼上再撕下導致剝落沾黏，可能無法再黏緊，貼前 ...
Google 地球釋出1500 張最美衛星地圖空拍照片下載 - 電腦玩物
Google 地球精選1500 張彷彿大師級畫作般的衛星地圖照片，提供免費下載高 ... 一張一張的空拍照片，並且免費下載高解析度照片，當作電腦或手機的桌布。 ... 以下為「 Earth View 」如何下載衛星地圖照片的快速影片教學，錄製影片教學我還 ... 大人的桌布：10萬張NASA 太空、地球照片免費下載 &middot; 高效率必備無限剪貼&nbsp;...
Google Earth VR 加入街景，這次真的能「近距離」看世界 ...
去年11 月，Google 聯合HTC Vive 推出VR 版Google Earth，讓用戶可以「足不出戶看世界」。顯然，這還不夠，日前Google 將Street View （街景）功能&nbsp;...
朝陽科技大學幼兒保育系畢業專題 - 朝陽科技大學機構典藏系統
Play 終於在App 的數量上超過Apple 的App Store，Google Play 中的App ... 時間，也漸漸保護我們生活的地球環境。 ... 最後，在畢業前夕能夠加入這個專題，跟大家一起研究新世界，覺得 ... 在製作小書的過程中，有時我不懂她們敘述的功能意思，我就會用 ... 檔做的，統計也都是一張一張問卷算的，非常的土法煉鋼也非常的辛苦，.
Google Maps介面改版了！探索、為您推薦功能更完善版面還 ...
綜合外媒報導，近日Google將旗下的導航應用程式Google Maps進行改版，目前先在安卓版本上實施。據了解，原本「探索」功能中的8個彩色圓圈&nbsp;...
WLPPR 將美麗地球空拍樣貌化為手機桌布背景，開放使用者 ...
地球樣貌非常多樣且神奇，遑論距離我們較近的行星，更是充滿神秘感，想起之前曾分享過 Earth View 將美麗的衛星空拍圖放入瀏覽器分頁 ... 首頁 / 熱門主題 / 桌布下載 / WLPPR 將美麗地球空拍樣貌化為手機桌布背景，開放使用者免費下載！ ... WLPPR 圖片來源多為美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）、Yandex，如果你&nbsp;...
Can you know when google earth world view and street view is taken ...
If the imagery date is available you will see it in the status bar at the bottom of the screen. You should always see it for street view, but for the aerial or satellite&nbsp;...
&lt;![CDATA[wwwyoutube :: 痞客邦 PIXNET ::]]&gt;
大会原预计1万人出席，最后有2万人前来哀悼黄霑，大会在最后环节，播放黄霑生前感谢大众关心的片段，不少市民忍不著落泪，场面悲戚。 [编辑] 恋爱 1967年，黄霑与著名歌星华娃结婚，育有2子1女，其女儿即无线电视主持黄宇诗。
Google 地球
建立故事和地圖 With creation tools, you can draw on the map, add your photos and videos, customize your view, and share and collaborate with others. 自訂視圖 善用 Google 地球的 ...
哈根達斯 甜筒的價格-比價比個夠BigGo
Yahoo奇摩拍賣 - 世界點點購(811) 價格持平 分享到Line 分享到Facebook 複製此商品連結 仿真冰淇淋圣代模型哈根達斯冰激凌甜筒蛋糕假食物玩具拍攝影道具【滿199元發貨 ...