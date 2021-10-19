臨時需要 PDF 簽名沒有 PDF 軟體怎麼辦？別擔心，今天小編要來跟大家分享一個 PDF 文件簽署應急法，完全不需要安裝任何 App，只要用你的電腦打開 Adobe 網站就有免費 PDF 簽名功能可以用，簽完名之後還可以儲存並下載為 PDF 檔案回傳給朋友，最重要的是因為這是 Adobe 官網的功能，所以你不用擔心你的文建會外流到第三方手中，隱私的方面更加有保障，還不知道的朋友跟者小編一起來看看如何操作吧。如果覺得滑鼠不好簽名，也可以在手機下載 Adobe Acrobat Reader 來簽名 PDF 文件。
首先進入 Adobe 首頁，點選「選取檔案」將你要簽名的 PDF 文件上傳。
上傳後就可以在左側預覽你的文件內容，此時我們可以用 Adobe 帳戶、Google 帳號或 Apple 帳號來登入。
登入後按下「新增簽名」。
選擇「繪製」就可以開始簽名啦，然後左下方的欄位，記得用鍵盤再輸入一次名字，最後按下「套用」就可以囉。
然後把簽名放置在你需要簽署的位置就完成啦！
全部的 PDF 簽名欄位都完成後，點擊右上方的「共用」找到「下載副本」就能夠把簽好名的 PDF 文件下載到電腦中，傳送給對方啦！臨時需要透過電腦簽署 PDF 文件，而電腦中又沒有相關軟體的話，用這招就能夠快速解決需求啦，連結放在下面，有需要的各位趕快收下吧。