中文 Dos 遊戲

懷念童年時期的 DOS 遊戲嗎？最近小編發現網路上有神人將「中文 DOS 遊戲」線上化，超過 1898 款懷舊遊戲，像是大富翁、金庸群俠傳、三國志、明星志願、俠盜獵車手、信長、勇者鬥惡龍、紅色警戒等當時非常熱門的遊戲，通通開啟瀏覽器就可玩，完全免安裝、免下載，想要趁著放假時間懷念童年的朋友，趕快將這個線上免費 DOS 遊戲資源收下吧！另外也有街機遊戲網頁版，格鬥天王99 / 冒險島等超過百款紅白機遊戲能夠線上玩。

懷舊網頁線上遊戲

文章後方連結點擊進入後，就可以進入「中文 DOS 遊戲」網頁，進入首頁後，就可以看到熱門 DOS 遊戲縮圖，總共有 1898 款能夠免費玩，滑到最下方即可看到遊戲列表。

懷舊遊戲網頁版

找到自己想玩的遊戲後，就可以點擊進入囉！小編以大富翁為例，能夠進行多人、單人遊戲，甚至還可以「存檔」、「載入遊戲」！就跟桌面版的遊戲一模一樣。

中文 Dos 遊戲

點擊右下方可進入全螢幕、放大遊戲畫面或下載遊戲。

中文 Dos 遊戲

接著就是大家所熟悉的遊戲囉～完全不需要下載任何檔案，開啟瀏覽器就能玩啦。

懷舊小遊戲

要存檔的話直接在遊戲中點擊「存入進度」就可以囉～大富翁只是幾千款遊戲中的一小部分，連結替大家準備在下方，趕快點進去懷年一下回不去的童年吧！

傳送門：中文 DOS 遊戲大集合

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