小霸王線上遊戲機！一秒讓 iPhone 變成童年任天堂 FC 紅白機！

懷念小時候玩過的任天堂 FC 紅白機遊戲嗎？那麼不妨開啟小霸王線上遊戲機，將手機變成 FC 紅白機模擬器吧！小霸王線上遊戲機是一個讓你可在電腦或手機上玩 FC 紅白機遊戲的網站，像超級瑪利、洛克人、冒險島、大金剛、忍者龜、雪人兄弟等經典遊戲通通都有，若你想一路過關斬將，網站也有外掛專區讓你爽爽過關，想重回當年遊玩 FC 紅白機遊戲的朋友，快用拿起你的手機開啟小霸王遊戲機回味一下吧！更多懷舊遊戲網，請參考這篇：小霸王百款街機遊戲網頁版！

拾童年的FC回憶
好像少了那麼一些東西
遊戲機有小霸王、小天堂、小博士和小杯通等品牌。就算你小的時候沒有買過紅白機，也都或多或少的在小夥伴家裡玩過FC遊戲。當時的我們是多麼快樂，幾個卡帶就足夠消磨一下午的時間

原文網址：https://kknews.cc/game/lrnk4v2.html


如何讓手機變成 FC 紅白機模擬器？

小霸王線上遊戲機！一秒讓 iPhone 變成童年任天堂 FC 紅白機！

小編就用 iPhone 來做示範，首先請透過 iPhone 的 Safari 瀏覽器開啟「小霸王線上遊戲機」網站，接著你的手機頁面就會變成 FC 紅白機模擬器，想玩遊戲的話，可直接點選畫面中的「選擇遊戲」，網站共有分「手殘黨」、「經典」2 個專區，想要開掛體驗無限生命、無敵的朋友，便可選擇「手殘黨專區」的遊戲來玩，若想玩原有遊戲難度，就選擇「經典專區」。

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要選擇遊戲的話，請點選遊戲上的「Select」鍵，接著在點選「Pause」鍵便可進到遊戲中遊玩了。

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當然若你想變成橫式體驗遊戲的話，小霸王線上遊戲機也是可以的。

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此外，小霸王線上遊戲機也能讓你在電腦上遊玩，若不知道電腦遊戲模擬器上的按鍵是對應哪個鍵盤鍵的話，請點選「更多好玩」。

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你便能看到模擬器按鍵對應電腦鍵盤的按鍵說明表格，不過小編覺得在電腦上遊玩難度相對比手機上來的高喔！對於想回味童年與朋友一起玩任天堂 FC 紅白機遊戲時光的朋友，快拿起的你手機開啟小霸王線上遊戲機遊玩吧！

小霸王遊戲機手機版：http://fc.my71.top/
小霸王遊戲機電腦版：http://fc.my71.top/#

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2018/4/8 · 說起小霸王遊戲機估計現在00後人都不知道小霸王遊戲機是什麼啦。只有70後~90後才知道小霸王遊戲機。 這個遊戲應該沒有人不知道的，小編可就是用小霸王學習機來玩這些FC遊戲長大的，現在再去市場上找這些遊戲可真有些難了，還好可以使用模擬器來玩玩，回憶下兒時的 ...
輕盈。 ::: 羊吠吠
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