異形來毀滅人類，快跟魂斗羅小隊的上等兵們一起出動消滅敵人吧！魂斗羅 （ Contra ）這款捲軸射擊遊戲是許多人的童年，主角裝備、反派敵人的攻擊、振奮人心的背景音樂以及烽火連天的場景可以說是經典中的經典，現在由 Garena 代理續作成免費手機遊戲啦，還原度可以說是神之等級，實在令人躍躍欲試，玩過的都說回味無窮～ 先前在官網預先登入註冊，就獲得遊戲好禮沒跟到沒關係，現在已經可以免費下載來玩了！
Garena 魂斗羅：歸來：Garena 魂斗羅：歸來 App Store 下載、Garena 魂斗羅：歸來 Google Play 下載
△ 在 App 平台搜尋輸入「魂斗羅」就可以找到。
△ 這次 Garena 找來 NBA 球星林書豪擔任遊戲代言人。
△ 現在官網推出遊戲登入就可參加抽獎，有機會得到赴美來回機票兩張和美國職籃球賽門票兩張，在指定時間達到遊戲等級，還可以再抽林書豪親筆簽名紀念品，官網活動詳情請點我
△ 進入遊戲後，就是遊戲劇情鋪陳，可以看到精緻的遊戲畫面，跟復古的紅白機遊戲畫面截然不同，明顯質感等級 UP UP！
△ 知道了劇情路線是扮演消滅外星異形的特殊部隊後，就來到登入畫面，可以綁定 Facebook 或以 Garena 會員登入，接著進入選擇伺服器，一開始建議去第 5 區 - 海島倉庫。
△ 這裡我想提一下遊戲主角身為上等兵的比爾·雷澤（ Bill Rizer、金髮）以及蘭斯·比恩（ Lance Bean，藍髮），遊戲商在開發時是以經典好萊屋電影終極戰士和第一滴血的主角為發想，不得不說還原度很高呢！
△ 說到還原度，我覺得是升級改版的感覺，看上面這張遊戲 loading 的圖片就可以了解啦～（右邊小框框是復古遊戲畫面）
△ 遊戲一開始不免俗會來個操作教學，操作搖桿介面就跟吃雞遊戲和傳說對決一樣，左手是控制方向，右手是攻擊及跳躍。
△ 相關操作也藉由聯絡員緹娜一一帶領，新手玩家也可以輕鬆上手。
△ 取玩遊戲名字後，進入主選單，起初都要選擇劇情模式，完成關卡、升等後才會階段開放「競技」、「挑戰」、「擂台」、「日常」、「組隊」等模式，也就是說好好的破關練等，就可以玩 PVP ( player versus player 玩家對戰)或是組隊闖關啦～
△ 遊戲畫面就是一直往右方前進的同時，邊殺光路上的敵人，攻擊除了發射一般子彈，還可丟手雷、三連發或開大絕，看那些絢麗的攻擊讓敵人扣血，真的是很爽！
△ 隨著破關升等，裝備也跟著升級啦！還可以進一步調整技能參數，讓戰鬥狀況更上一層樓。
這款經典的電動玩具有了手機版本，讓粉絲玩家們總算是可以隨時享受經典捲軸射擊遊戲的帶來的快感啦！話說遊戲代言人林書豪去年因膝蓋受傷，鮮少出現在比賽中，如今經過足夠的時間恢復與訓練，將準備以最好狀態強勢回歸球場，就跟「Garena 魂斗羅：歸來」這款經典射擊遊戲一樣，將帶給大家精彩的體驗！
https://event.contra.garena.tw/landing/
下載：
Garena 魂斗羅：歸來（App Store下載）
Garena 魂斗羅：歸來（Google Play下載）
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