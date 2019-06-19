你家附近有秋行軍蟲（草地貪夜蛾）嗎？秋行軍幼蟲可大量啃食水稻、甘蔗和玉米之類細粒及菊科、十字花科等多種農作物，造成嚴重的經濟損失，如果你發現秋行軍蟲，又或者不確定是不是秋行軍蟲時該怎麼辦呢？今天跟大家分享這款 APP 「農作物天然災害即時回報」 主要功能是讓農民或民眾能即時將自然災害過後現地災損照片回傳（指因颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒 流、旱災或地震所造成之災害），如果發現秋行軍蟲，人人都可以透過這個 APP 上傳回報，防疫害蟲人人有責，事先安裝起來，即時發現就可以即時上傳回報囉！

△ 下載並安裝「農作物天然災害即時回報」APP 後開啟，進入後看到登入頁面，點擊上方的「民眾秋行軍蟲通報，請點此登入」，就可以一鍵通報啦！目前至 6/21 止，只要通報確定為秋行軍蟲，就可以領取一萬元通報獎金。

△ 登入之後點擊右下方的「新增」，點擊新增之後，輸入農作物種類，如果你發現的現場沒有上述種類，選擇其它這個分類就可以，然後用相機拍下農地全景及受災地區，按下繼續新增就可以囉。

△ 如果你不確定是不是秋行軍蟲，可以點開照片下方的連結「點我認識秋行軍蟲」，就會跳出秋行軍蟲的大頭照，還有如何辨識秋行軍蟲的特徵教學，總之如果發現可疑的蟲，趕快打開這款 APP 確認一下，如果在期限內還可以賺獎金，超過期限的話，也算是舉手之勞，為防範害蟲貢獻自己的棉薄之力囉！

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農作物天然災害即時回報（Google Play 下載）

農作物天然災害即時回報（Apple Store 下載）