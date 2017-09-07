網路三大謊言： 我已經年滿 18 歲了、我同意而且已經詳細閱讀相關的條文，以及 WinRAR 的「本軟體將在 40 天後過期」。 今天要談的網路謊言故事就是 WinRAR。 相信曾用過 Windows 系統的讀者們對於 WinRAR 都不陌生，不過對於這三本書背後的故事可能不是這麼了解，先讓我們把鏡頭轉到俄羅斯。 RAR、WinRAR 的名字是怎麼來的？ RAR ...