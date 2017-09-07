相信大多人都是 WinRAR 的愛用者，那你有付過費嗎？我自己先坦承我用了應該有 15 年之久，但是未曾付費過，說來還真是不好意思，不過軟體這種似乎也不需要大量的行銷費用，做找當初或許也是無心插柳領橙汁的製作出這款工具，能造福那麼多的用戶，雖然說可能沒有賺大量大量的錢（很難說），但是當大家都知道 WinRAR 這品牌也是很大的成就吧！那..........你要去付費了嗎？一套價格在台幣 1000 元上下，只有免費一年更新～（購買：https://rar.tw/order.html）
網路三大謊言： 我已經年滿 18 歲了、我同意而且已經詳細閱讀相關的條文，以及 WinRAR 的「本軟體將在 40 天後過期」。 今天要談的網路謊言故事就是 WinRAR。 相信曾用過 Windows 系統的讀者們對於 WinRAR 都不陌生，不過對於這三本書背後的故事可能不是這麼了解，先讓我們把鏡頭轉到俄羅斯。 RAR、WinRAR 的名字是怎麼來的？ RAR ...
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