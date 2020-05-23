常常為了要解壓縮檔案而要安裝多款不同的壓縮工具嗎？如果目錄裡面有多種不同格式的壓縮檔，你要如何讓他們同時解壓縮呢？這些問題都可以透過免費的 ExtractNow 來一次解決，讓解壓縮軟體在你的電腦上不花一毛錢。ExtractNow 還能夠一次性的對目錄中不同格式的壓縮檔案進行解壓的動作；此外，使用者還能夠將壓縮檔案直接拉進ExtractNow的視窗中，那麼 ExtractNow 就會替使用者自動進行解壓縮的動作。因此，只要有了 ExtractNow，你就再也不必擔心解壓縮的問題囉！
ExtractNow是專門用來解壓縮的工具，主要特色如下：
- 支援格式：ZIP, RAR, ISO, BIN, IMG, IMA, IMZ, 7Z, ACE, JAR, GZ, LZH, LHA, SIT.
- 只要拖拉(Drag and Drop)壓縮檔到程式裡，再選擇一個解壓縮路徑，就可以開始解壓縮。
- 自動搜尋電腦中的壓縮檔。
- 當解壓縮完畢時，可自動刪除檔案或關閉程式。
- 支援檔案關聯。
- 可將檔案解壓縮到目前的資料夾、特定的資料夾或是預設的資料夾。
- 可以隱藏在系統列之中，或是永遠顯示在最上層。
免安裝版：
ExtractNow 4.8.3.0.7z（GOOGLE下載）
ExtractNow 4.8.3.0.7z（1DRV下載）
ExtractNow 4.8.3.0.7z（MEDIAFIRE下載）
ExtractNow 4.8.3.0.7z（RAPIDGATOR下載）
ExtractNow 4.8.3.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.48 MB
其實 WinRAR 也可以唷！
【教學】WinRAR 批次解壓縮，用了大半輩子卻沒有人教過我！