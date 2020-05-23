常常為了要解壓縮檔案而要安裝多款不同的壓縮工具嗎？如果目錄裡面有多種不同格式的壓縮檔，你要如何讓他們同時解壓縮呢？這些問題都可以透過免費的 ExtractNow 來一次解決，讓解壓縮軟體在你的電腦上不花一毛錢。ExtractNow 還能夠一次性的對目錄中不同格式的壓縮檔案進行解壓的動作；此外，使用者還能夠將壓縮檔案直接拉進ExtractNow的視窗中，那麼 ExtractNow 就會替使用者自動進行解壓縮的動作。因此，只要有了 ExtractNow，你就再也不必擔心解壓縮的問題囉！

支援格式：ZIP, RAR, ISO, BIN, IMG, IMA, IMZ, 7Z, ACE, JAR, GZ, LZH, LHA, SIT.

只要拖拉(Drag and Drop)壓縮檔到程式裡，再選擇一個解壓縮路徑，就可以開始解壓縮。

自動搜尋電腦中的壓縮檔。

當解壓縮完畢時，可自動刪除檔案或關閉程式。

支援檔案關聯。

可將檔案解壓縮到目前的資料夾、特定的資料夾或是預設的資料夾。

可以隱藏在系統列之中，或是永遠顯示在最上層。

ExtractNow是專門用來解壓縮的工具，主要特色如下：

免安裝版：

ExtractNow 4.8.3.0.7z（GOOGLE下載）

ExtractNow 4.8.3.0.7z（1DRV下載）

ExtractNow 4.8.3.0.7z（MEDIAFIRE下載）

ExtractNow 4.8.3.0.7z（RAPIDGATOR下載）

ExtractNow 4.8.3.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：1.48 MB

其實 WinRAR 也可以唷！

【教學】WinRAR 批次解壓縮，用了大半輩子卻沒有人教過我！