Google Camera 是每支 Android 都想要安裝的，因為這樣就可以使用 Google 相機的演算法，拍出的照片就是有些不一樣，雖然紅米 Note 8 Pro 是使用 Helio G90T 處理器，不過依然有人努力成功了，可以讓 Redmi Note 8 Pro 成功安裝 Google Camera 並且正常使用，本篇文章就來簡單教學一下，這支便宜好用的手機，讓大家也有相機的新選擇唷！6400 萬像素拍照請參考：開箱 Redmi Note 8 Pro 的 6400 萬像素拍照如何呢？強大到可以大圖輸出。

首先可以先到文末下載這次成功的 Google Camera（GCam）APK 安裝檔案，安裝過程就不多說，安裝 APK 就當成已經很基本的事情囉！！！

△ 再來可以到文末下載這次的 GCam 的設定檔案，套用設定檔之後，才可以穩定的運作唷！設定檔案請在跟目錄下建立 Gcam / Configs 的路徑，將 xml 設定檔案放到該目錄之內。

△ 開啟 GCam 之後請不要嚇到，因為眼前是一片黑啊！但是坦白說沒有直接錯誤跳出就很不錯了～這就是安裝各種不同版本 GCam 一直嘗試安裝的心得啊！這時候將功能一直滑動到最左邊的鏡頭模糊功能，突然就可以看到畫面了，之後再往回滑就可以看到鏡頭畫面了！

△ 接著在下方黑色的地方點選兩下，之後會跳出還原設定檔的選項，之後點選 RESTORE 就大功告成囉！

幾乎大多功能都能正常運用，不過錄影功能我這裡是會跳出的，大家可以一起測試看看囉！我是還沒實際出去比對拍照，有興趣的朋友可以到下面網址看看拍照比對，不過我怎麼覺得小米相機拍得比較好？哈哈！此外，我會喜歡用 GCam 是因為我覺得肖像功能頗犀利的～拍出來的感覺比較不一樣唷！

https://c.mi.com/thread-2519698-1-0.html

GCam APK 下載（來源）：

MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（CELSOAZEVEDO下載）

MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（GOOGLE下載）

MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（1DRV下載）

MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（MEDIAFIRE下載）

檔案大小：100.28 MB

GCam 設定檔：

wyroczen_rn8pro_3.xml（GOOGLE下載）

檔案大小：12 KB