Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera

Google Camera 是每支 Android 都想要安裝的，因為這樣就可以使用 Google 相機的演算法，拍出的照片就是有些不一樣，雖然紅米 Note 8 Pro 是使用 Helio G90T 處理器，不過依然有人努力成功了，可以讓 Redmi Note 8 Pro 成功安裝 Google Camera 並且正常使用，本篇文章就來簡單教學一下，這支便宜好用的手機，讓大家也有相機的新選擇唷！6400 萬像素拍照請參考：開箱 Redmi Note 8 Pro 的 6400 萬像素拍照如何呢？強大到可以大圖輸出

首先可以先到文末下載這次成功的 Google Camera（GCam）APK 安裝檔案，安裝過程就不多說，安裝 APK 就當成已經很基本的事情囉！！！

Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera

△ 再來可以到文末下載這次的 GCam 的設定檔案，套用設定檔之後，才可以穩定的運作唷！設定檔案請在跟目錄下建立 Gcam / Configs 的路徑，將 xml 設定檔案放到該目錄之內。

Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera

△ 開啟 GCam 之後請不要嚇到，因為眼前是一片黑啊！但是坦白說沒有直接錯誤跳出就很不錯了～這就是安裝各種不同版本 GCam 一直嘗試安裝的心得啊！這時候將功能一直滑動到最左邊的鏡頭模糊功能，突然就可以看到畫面了，之後再往回滑就可以看到鏡頭畫面了！

Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera

△ 接著在下方黑色的地方點選兩下，之後會跳出還原設定檔的選項，之後點選 RESTORE 就大功告成囉！

Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera

幾乎大多功能都能正常運用，不過錄影功能我這裡是會跳出的，大家可以一起測試看看囉！我是還沒實際出去比對拍照，有興趣的朋友可以到下面網址看看拍照比對，不過我怎麼覺得小米相機拍得比較好？哈哈！此外，我會喜歡用 GCam 是因為我覺得肖像功能頗犀利的～拍出來的感覺比較不一樣唷！

https://c.mi.com/thread-2519698-1-0.html

GCam APK 下載（來源）：
MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（CELSOAZEVEDO下載）
MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（GOOGLE下載）
MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（1DRV下載）
MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6.apk（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：100.28 MB

GCam 設定檔：
wyroczen_rn8pro_3.xml（GOOGLE下載）
檔案大小：12 KB

Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera APK，載入正常運作設定檔 相關文章

訪客留言

Redmi Note 8 Pro 安裝 Google Camera APK，載入正常運作設定檔 參考資料

哇哇3C日誌
紅米手機便宜好用，最近剛上市的 Redmi Note 8 Pro 我自己也忍不住入手了，深深覺得質感非常不錯，根本不覺得是平價手機，最吸引我的就是 6400 萬像素的拍照，很想體驗看看拍照的威力，於是就買來玩了！
Big Font (大字體) - 改變系統字體大小及顯示縮放比例 - Google Play 應用程式
套用前，可先預覽欲縮放之系統字體大小 在狀態列上顯示目前字體大小的通知圖示。有選項可以不要顯示該圖示 透過點擊狀態列上的通知圖示，可以快速改變系統字體大小 可自行設定想要改變之系統字體大小
【教學】紅米Note 7 安裝Google Camera (GCam) | 夜拍無痛升級 ...
上次我們分享了小米9安裝GCam的方式，讓4800萬畫素主鏡頭發揮了更好 ... 【教學】紅米Note 7 安裝Google Camera (GCam) | 夜拍無痛升級！ ... 不僅不需要接電腦輸入指令，也不用設定.xml檔案) ... 紅米Note 6 Pro AI四鏡頭大電量粉粉外觀好便宜! ... Note8 Pro) ，雖然是採用聯發科的Helio G90T處理器，在Google&nbsp;...
台版紅米note7無痛裝GCam「86有新版」夜景比較及優點 ...
剛裝好Google camera for note 7的最新版本，試拍窗外夜景，如圖 ... 我安裝的是2019-03-26 這版，歡迎各位大大也裝看看，測試一下，看看有沒有 ... 但Google camera 有UHD 4K可用，試用錄影正常如圖 ... 紅米note7 pro的網友，請自行測試一下，能不能用，歡迎告知，謝謝^_^ .... 請問有無可以控制開門速度的設定！
紅米6移除google帳號
不過半年時間，紅米Note 3 在台灣開賣之後，緊接著小米再推出紅米Note 4。 .... 0 系統，並且預載MIUI 8 介面，提供手機分身、應用雙開等軟體功能。 .... 免重設出廠更改Google帳號/戶紅米手機電子郵件設定輸入Google 帳號及密碼, 再按向右 ..... 電話號碼（並不是家裡電話號碼） 輸入手機電話號碼，line就會開始正常運作「載入您帳號內&nbsp;...
ePrice 比價王 - 買手機、找 3C，看我們就對了！
小米 紅米 Note 8 Pro (6GB/128GB) $7,300 2 Apple iPhone 11 (128GB) $25,300 3 Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) $42,000 4 Apple iPhone 11 (64GB) $23,300 5 ASUS ZenFone Max Pro 2019 (ZB602KL) $4,000 6 realme XT $7,600 7 vivo Y17 $4,500 8 $9,400 ...
三星旗艦館 │ PChome 24h購物
網路家庭旗下PChome24h購物，攜手三星公司，於PChome24h購物設立三星品牌旗艦館，PChome24h購物取得原廠授權的直營網購平台，且享有全台24小時、台北巿6小時到貨 ...
[Unbox] 為何讓人搶破頭？傳說中CP值最高的「紅米機」簡單開箱與使用心得分享！ - 阿祥的網路筆記本
若是說到了價格較低、強調高CP值的入門級手機，就不得不提到「小米」這個近幾年在中國突然堀起的一個品牌。至於小米為何會爆紅？除了過去從「手機UI」設計起家所累積的好口碑與眾多「米粉」的支持，敢以「低價高規格」來搶市，同時也重視產品 ...
【教學】紅米Note 8 Pro 安裝Google Camera (GCam) - 束褲3C團
7 天前 - 小米新推出6400萬畫素AI四鏡頭的紅米Note 8 Pro (Redmi Note8 Pro) ，雖然是採用聯發科的Helio G90T處理器，在Google Camera 的 ... Google Camera (Apk) (本文使用MGC_6.1.021_xcam6_RN8P_Wyroczen_TEST6版本) ... 3、設定相機參數 ... 將下方的相機選項切換到鏡頭模糊，直到取景窗可以正常使用。
【心得】谷歌HDR相機app(812更新，繁中版有開新的) @智慧型手機哈啦板 ...
懶人包GCAM所有版本下載，英文版GoogleCamera資源整理，繁體中文版(更新:2019/8/12) 參考設定小弟自從pixel2發表後就在注意它的相機有神人把 ... 請問版主大大，我是U11+ android8.0系統，想請問google camera 6.1有那一個版本 ..... 套用推薦配置.xml .... 紅米note 7 proCamera 2 API開放(GCamd可安裝)!