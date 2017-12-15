Selfissimo! 是一款來自 Google 的 APP，它能自動分析你的動作並自動拍下自拍，愛自拍的水水們可以大拍特拍啦，有時候自拍為了要按到自拍鍵，需要把手指伸到極限又要防止畫面抖動，真是超級幸苦的，Selfissimo! 當畫面靜止的時候就會自動拍照啦，畫面是黑白的，點擊進去完全不需要按下其它按鍵好棒棒，常常會拍下爆笑的瞬間，回憶無價～
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△ 按下 START 就開始自動自拍啦。
△ 實測過後一定要有大動作的 POSE 才會感應到，或是離開鏡頭畫面，然後突然衝出來相機才會感應到，如果只是靜靜的坐著根本不會拍照啊，如果是一群朋友拍照時，的確是個方便的工具！
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