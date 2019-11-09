功能介紹

傲游賬戶 – 個人收藏隨身帶

中國瀏覽器網絡收藏的開創者：將收藏內容保存在網上，無論在世界任何地方，只要登錄傲游賬戶就可以獲取你的收藏。徹底解決收藏丟失問題，永久免費！

鼠標手勢

用鼠標劃出軌跡，就可以刷新、關閉標籤，或者讓頁面瞬間移動到底部！在選項中可查看鼠標手勢及支持的動作，並且可以自定義鼠標手勢軌跡顏色。

廣告過濾

傲游3.0的廣告過濾系統能夠有效攔截各種惡意彈窗的騷擾，更可以通過簡單的手動點擊精確狙殺頁面上的廣告，清除視覺污染。

智能地址欄

輸入網址的前幾位字母或網站名稱，地址欄下拉框會匹配你可能訪問的網站。在選項中可設置推薦的條數，開啟或關閉對收藏、歷史記錄的查找。

多重搜索

保存在本地的搜索引擎集合，可以隨時在一眾搜索引擎之間切換以便找到想要的搜索結果。強大的自定義功能，控制多重搜索面板顯示在頁面左側或頂部，在設置中可對分類和搜索引擎進行添加、刪除的操作。

更新紀錄

5.2.7.5000 2019-06-27

+ 增加了HTTPS非安全源網址提示設置

- 修復了某些情況下調用傲游瀏覽器閃退的問題

- 修復了國際版網頁右鍵菜單無快捷鍵提醒的問題

- 修復了某些情況下打開文件會一直提示設默的問題

- 修復了某些情況下XP系統的傲游瀏覽器啟動崩潰的問題

- 修復了某些情況下不能調用打印界面的問題

5.2.7.4000 2019-06-17

- 修復了某種情況卸載瀏覽器時崩潰的問題

- 修復了某些網站自動填充的賬號密碼看不清的問題

- 修復了某些頁面在瀏覽器後台設置界面中切換字體不生效的問題

http://www.maxthon.cn/

免安裝版：

MaxthonPortable 5.3.8.2000.7z（GOOGLE下載）

MaxthonPortable 5.3.8.2000.7z（1DRV下載）

MaxthonPortable 5.3.8.2000.7z（MEDIAFIRE下載）

MaxthonPortable 5.3.8.2000.7z（RAPIDGATOR下載）

MaxthonPortable 5.3.8.2000.7z（HAMICLOUD下載）

檔案大小：53.34 MB