Apple Music 網頁版釋出，開啟瀏覽器就可聽音樂

2019-09-12 05:43:51 9M87

Apple Music Beta

Apple Music 可以在 Windows 上聽歌嗎？之前 Apple Music 對於 iOS 及 Mac 較為友善，但為了能滿足 ( 觸及 ) 更多不同的用戶，Apple 網頁版正式推出，目前仍然為 Beta 版，不過目前看起來已經相當完整，只要打開瀏覽器就可以開始聽歌，就算你不是 Apple Music 訂閱戶，同樣可以試聽 30 秒 ~ 你也可以參考：非官方版本的 Apple Music 網頁版

沒有 iTunes 如何聽音樂

△ 進入 Apple Music 網頁版，左側列表為分類，包含：廣播、瀏覽、推薦，若你只是想要有個背景音樂，直接選擇「廣播」準沒錯，如果心裡面已經有想聽的歌曲，「瀏覽」可以幫助你找到。當累積瀏覽的音樂達一定數量，推薦的歌曲就會越來越符合你的胃口～

Apple Music 網頁版

△ 直接點擊清單中的歌曲就可以播放啦，免費會員只能試聽 30 秒，所想所有的音樂串流服務都是一樣的，比較有特色的是 Apple Music 還多了「編輯評語」，除了聽歌之外，還可以閱覽歌曲的小故事～基本上網頁版的 Apple Music 可以滿足大部分的功能～

Apple Music網頁版

△ 如果試聽完覺得還不錯的話，小編這邊幫大家準備了訂閱金額表，有興趣的使用者可以參考～總之就是網頁版的 Apple Music 可以讓你隨開隨聽，不用安裝 App 超級方便！

傳送門：https://beta.music.apple.com/tw/browse

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