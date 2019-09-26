你有 Wi-Fi 同時連線卻發生斷斷續續的情形嗎？TP-Link 與燦坤 3C 攜手合作， 帶來 AX 系列 5 款「無線網路路由器」，全系列支援 Wi-Fi 6 無線網路協定 ( 802.11ax )，傳輸效能相較於前代 Wi-Fi 5 ( 802.11ac ) 快了 4 倍以上、連線裝置 4 倍以上，更有 3 倍以上的連線速度，總而言之 Wi-Fi 6 擁有更省電、更高速、傳輸不漏接的特性！以下針對專業電競到入門款，分別推出不同無線網路路由器產品：

什麼是 Wi-Fi 6？

在看設備之前，先來認識一下 Wi-Fi 6 是什麼？

簡單的來說，總共分為三個項目來談，Wi-Fi 6 擁有：1024-QAM、OFDMA、160Mhz，這三個東西是什麼？我們一個一個來看～首先是 1024-QAM，上圖是 wi-Fi 6 的波形有 10 bit/標記，相較於上一代的 Wi-Fi 5 8bit/標記。代表著同樣的大小，可以傳輸更多的數據。

第二個是 OFDMA，舉例來說，當三個裝置同時對 Wi-Fi 傳輸時，Wi-Fi 6 單一個封包可以同時傳輸數個裝置的數據，提高傳輸效率，相較於 Wi-Fi 5 單一個封包只能承載單一裝置的數據。

最後是 160MHz 頻寬，同樣的頻寬 W-Fi 6 相較於 Wi-Fi 5 能傳輸的數據量還要更多。

總結一下，朋友問你什麼是 Wi-Fi 6 時，回答的出來了嗎？1024QAM、OFDMA、160MHz 這些是什麼還是沒頭緒嗎？

沒關係，看一下白話文就是比起 Wi-Fi 5 效能快上 4 倍、傳輸多 4 倍、速度多 3 倍，目前最夯的 iPhone 11 也支援 Wi-Fi 6 啦，簡單看完什麼是 Wi-Fi 6 之後，來看 TP-Link 最新、最強的產品吧！

入門款 Archer AX10

△ 入門款的 AX 10 是價錢最漂亮的產品，AX10 搭載三核心處理器，是全世界第一台 AX1500 等級無線網路路由器，提供 2.4GHz 300Mbps＋5GHz 1201Mbps，1WAN＋4LAN RJ45 有線網路埠全支援 1Gbps 速度，支援 IPv6 功能及 IPTV 等網路影音應用。

Archer AX10 建議售價新台幣 2699 元（原價 3299 元），於燦坤 3C 獨家販售（ 限量 500 台 ）。

家庭款 Archer AX50

△ AX50 搭載 Intel 家庭 Wi-Fi WAV 654 無線網路晶片，完整發揮 Wi-Fi 6 AX3000 路由器的功能，以 2.4GHz 574Mbps＋5GHz 2402Mbps 規格切入市場。此外，AX50 內建 趨勢科技合作的家庭照護功能，整合家長監護、QoS 流量管理、防毒安全軟體等 3 大服務，也整合了 Amazon Alexa 智慧助理功能，用語音就可以操作 AX50。

Archer AX50 建議售價新台幣 3999 元，即日起於各大 3C 通路上市。

旗艦電競等級 AX11000

△ AX11000 是目前全世界最快的路由器，搭載 Broadcom 博通 1.8GHz 四核心處理器、3 個協同處理器、512MB 快閃記憶體、1GB 動態記憶體，以 2.4GHz 1148Mbps＋5GHz 4804Mbps＋5GHz 4804Mbps 組成超過 10Gbps 的無線網路速度，擁有 1 個最高支援 2.5Gbps的 RJ45 WAN、8 個 1Gbps RJ45 LAN 埠（其中 2 個支援鏈路聚合可達 2Gbps）。

為滿足高階電競玩家需求，AX11000 同步 3 頻路由器，更將 5Ghz 其中一組無線網路劃分為遊戲專用，且支援 DFS 動態頻率選擇頻道，具有遊戲加速功能，將遊戲風包優先權置頂，即使同時有 4K 影片串流、檔案下載也不會影響遊戲 Ping 值！還擁有許多首創功能：網路延遲檢測、一鍵加速、遊戲時間等。

Archer AX11000 建議售價新台幣 15999 元 ( 原價 18999 元 )，可於燦坤 3C 獨家預購。此外，先前上市的 AX6000 無線網路路由器，於燦坤 3C 購買就贈送 AirPods 2 無線耳機一組（限量 50 組）。

除了無線網路路由器之外，TP-Link 也引進了「無線網路卡」、「訊號延伸器」等產品。首先是 Archer TX3000E 桌上型電腦無線網卡，以 HHHL（半高卡）AIC 介面卡形式，替原有主機提供 Wi-Fi 6 相容性。透過 2.4Ghz 574Mbps 或是 5Ghz 2402Mbps 速度與無線網路路由器連線，支援藍牙 5.0，以磁吸式吸附在電腦主機上，將於今年 9 月上市。

另外，首款 AX 訊號延伸器 RE505X，以同步雙頻方式提供 2.4GHz 300Mbps＋5GHz 1201Mbps 無線網路，並另行提供 1 個支援 1Gbps 的 RJ45 有線網路埠，可搭配手機 App 設定為 repeater 模式或是 AP 模式，同步支援 OneMesh。將於今年第 3 季至第 4 季上市。