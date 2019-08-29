Gogoro 進入租賃車市場，推出 GoShare 共享機車服務，首站在桃園共有 1000 台共享機車，並推出首趟 30 分鐘免費，並且在 9/30 前次趟起，前 6 分鐘免費，超過 6 分鐘每分鐘 2.5 元計價，今天小編實際帶著大家到租賃 GoShare 現場，從 App 註冊、計費方式、開放區域、騎乘體驗心得，一次幫大家整理出來，讓大家沒有買 Gogoro 也可以輕鬆騎！

租車第一步：註冊 App 須注意什麼？

△ 首先你必須下載專屬的 GoShare App，載點小編幫大家準備在下面啦，Android、iOS 都可用，直接點擊就能下載、安裝：

GoShare ( Google Play 下載 )

GoShare ( App Store 下載 )

自動化驗證身分，五分鐘內搞定

△ 安裝完畢之後，輸入手機、Email 來進行信箱驗證，然後準備好你的「身分證」+「機車駕照」，再拍上一張自己的大頭照，上傳驗證身分。驗證流程為自動化驗證，速度整個嚇到小編了，上傳過後不到 5 分鐘，App 馬上通知驗證完成！比起人工驗證還要快好幾百倍啊！若你是外籍人士的話，必須採用 Email 人工審核的方式，所以速度上就沒有這麼快，但還是可以使用 GoShare 的服務~

綁定付款方式

△ 註冊 App 最後一步就是綁定信用卡，未來若有費用產生直接扣款就可以啦！綁定完成後就可以開始騎乘啦～

車停哪裡？怎麼租？

△ 租賃 GoShare 有兩種方式，第一種是直接開啟 App，直接在地圖上預約，預約時間會保留 10 分鐘。

△ 第二種是在路邊看到車，直接用 GoShare App 掃描車牌上方的 QRCode 就可以啦！

掃描、無法預約失敗怎麼辦？

△ 比較建議使用第一種預約方式，也就是 App 預約，因為現場直接掃描的話，可能會有已經被預約走無法租借的情形。另外若操作過於頻繁，出現無法租借的情形，只能等個 10~15 分鐘就可以重新租借。

GoShare 小驚喜

△ GoShare 上線當天，每輛 GoShare 第一位使用者都有小驚喜 ( 據說是咖啡兌換券 ) ，另外只要上傳特定造型 GoShare 到 GoShare 粉絲專頁，還有百元騎乘金可以拿。這是小編出門找 GoShare 的時候，看到尾翼有 GoShare 同色系緞帶，這騎在路上簡直太高調啦！



( 翻攝於 GoShare 粉絲專頁 )

△ 甚至還有綁有氣球的 GoShare！不過小編沒有遇到，可能太搶手了，馬上就被租借走了，因為沒有辦法不看到這台浮誇的車 XD

GoShare 計費方式怎麼算？

△ 目前 GoShare 剛上線，官方推出許多優惠活動，包含首騎前 30 分鐘免費，另外在 9/30 前，前 6 分鐘 0 元，之後每一分鐘為 2.5 元。至於 9/30 以後的價格，還是要以官方公告為主，至少目前這樣的價格算是很可以接受的，尤其對於短程移動需求的使用者來說，6 分鐘內 0 元是很誘人的優惠啊！

如果你想要獲取免費 100 元騎乘金，可以使用小編的推廣連結下載 App 註冊( 限首次註冊 )：https://go.ridegoshare.com/2mQEwdnqo3VKXDGS9

綁定台新 @GoGo 卡、虛擬信用卡、銀行卡享有最終結帳 5% 優惠。當然你也可以綁定兆豐 Gogoro 聯名卡，只不過沒有優惠 XD

簡易操作教學

△ 如果你不曾騎過 Gogoro，可能會對操作有點陌生，但是不用擔心看完簡易操作教學之後，上路是絕對沒有問題的。首先，點開右手把的「坐墊」圖示，打開坐墊取出安全帽。

△ 安全帽附有兩頂，雙載沒有問題，電池上方還有一條擦拭巾，可以用來擦拭溼掉的坐墊、儀錶板。點池採用 Gogoro Network 最新 21700 電池。

坐墊正下方有個 GoShare 收納袋，裡面打開是安全帽襯墊，建議大家拿出來使用，因為安全帽有接觸上的衛生問題～

△ 戴好安全帽就可以發動準備上路啦，發動方式與一般機車有一點點不同，主要是把按引擎鍵改為長按儀表板上面的 Go 鍵，看到儀錶板時速出現後，就可以開始騎乘啦！

GoShare 與一般 Gogoro 哪裡不一樣？

△ 目前 GoShare 所採用的車輛是 Gogoro 2，但裡面內建了 4G 通訊模組、GTU 系統，只要車輛發生傾倒、異常狀況，官方就能立即得知。與一般 Gogoro 差異是無法切換 Smart、方格旗等模式，Regen 電力回充也是恆定開啟，無法關閉。GoShare 目前就是傻瓜騎乘模式，油門催下去就對啦，什麼模式都不用調整，至於未來會不會開放不同的騎乘模式，目前仍然為未知數，但目前這樣的模式，對於有移動需求的使用者來說，已經相當足夠，也沒有任何影響。

因為 Smart 為恆定開啟，因此小編在騎乘上，最快速度約維持在 80~85 km/h 左右。

發生事故有保險嗎？

若發生事故，可以立即撥打 02-7743-0695 給客服專員，並且報警取得事故三聯單、就醫證明。租車時已有包含強制險、第三責任險、駕駛人傷害險等保險。

歸還要放在哪？罰單、拖吊誰負責？

△ 歸還時，請放置在公共合法停車格中（需在營運範圍內，營運範圍請查看 App），若騎乘過程中有罰單、違停遭拖吊等情形，一律由租賃者負責。

另外，GoShare 可以騎出沒開放的區域，唯一的限制就是，借車、還車都要在開放區域才可以。

總結

GoShare 到底有沒有辦法生存？還是會像 Obike 造成社會負擔？我個人認為，GoShare 隨然像 Obike 一樣為非固定停放位置，但不至於造成社會負擔。

初期整個桃園區，只投入 1000 輛 GoShare，再加上桃園為全台灣大專院校最多的縣市，對於學生來說，前 6 分鐘 0 元的優惠，已經可以到達就近的火車站、客運等大眾交通工具。另外，如果說到外勞，全台灣應該沒有比中壢、內壢車站更密集的了，GoShare 對於外勞來說，也是一個相當經濟實惠、方便的新興交通工具。

以方便性來說，比起台北的 Wemo，我覺得光是申請時間 GoShare 的自動身分驗證系統就完勝了。初期只投入 1000 輛，是優點也是缺點， 目前體驗下來，覺得有點少，想騎的人可能也騎不到，如何取得數量的平衡，對於官方來說可能是最大挑戰。

光是外勞、學生，對 GoShare 來說，就有一定的用戶基礎，還沒有加上上班族、家庭主婦、光觀客等族群。因此我認為 GoShare 在桃園的營運會是相當樂觀的。

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