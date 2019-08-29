你正在準備 GRE 嗎？今天要來跟大家分享一款 LINE 機器人「Vocabulary Titan」，由台灣學生製作，原本自己在準備考試，卻發現 GRE 單字過於少見，查字典時不一定有定義、例句可以參考，於是製作了這個 LINE 機器人，以 Cambridge、Dictionary.com 兩大具有公信力的大字典作為資料庫，一次就可以找到簡潔的定義、例句，有需要的考生們，趕快把這個機器人加入好友名單中吧！

△ 將 LINE 機器人 Vocabulary Titan 加入好友就可以立即使用，目前市場上並沒有相對應的服務，這應該是目前最簡單的查詢 GRE 單字方法，開發者劉安齊發布在台大版第一天，就獲得 2000 為使用者的熱烈迴響， 目前發布第三天，已有超過 6000 位使用者！可見市場上需求相當大，卻一直沒有相關的工具出現。

△ 直接輸入英文，就可以查詢定義，用英文解釋英文才是王道。目前 Vocabulary Titan 可同時查詢來自 Cambridge 及 Dictionary.com 兩大字典的釋義，最棒的是還有例句、同義詞，簡化到只要在 LINE 輸入單字，就可以直接查詢啦，廣大的 GRE 考生們趕快加入好友吧！別忘了感恩安齊、讚嘆安齊～～

傳送門：Vocabulary Titan