GoShare 移動共享服務與宏佳騰智慧電車攜手合作，歡慶在台南服務上線，能夠在台南體驗騎 Gogoro 到處去玩，全台所有「GoShare 隨借隨還」服務車款起跳價半價，在台南借車還車都會有加碼騎乘金回饋，GoShare 攜手宏佳騰智慧電車，首波將於台南都會區投放 200 輛車，提供 Gogoro VIVA、Gogoro 2、Aeonmotor Ai-1 Comfort 三種車款，並推出一系列從線上到線下的「台南 Go NOW」活動與好康，還可以搭配她們自家的 APP 完成各項優惠活動，還有提供如何取得半價優惠資訊喔！

GoShare 下載、安裝與使用

那如何在台南騎 GoShare 呢？首先你必須下載專屬的 GoShare App，Android、iOS 都可用

△ 安裝完畢之後，輸入手機、Email 來進行信箱驗證，然後準備好你的「身分證」+「機車駕照」，再拍上一張自己的大頭照，上傳驗證身分。驗證流程為自動化驗證，全部上傳過後不到 5 分鐘，這速度不得了阿 !

△ 新朋友在完成註冊後，即可獲得一次30分鐘免費騎乘體驗，小編這邊有免費的優惠碼 ZQ81S 提供給大家，只要使用優惠碼就可以共享總價值 NT$100 的折扣。

△ 以上是台南 GoShare 的服務範圍，藍色點就是代表有機車的地方，直接在 GoShare App 地圖上預約，預約時間會保留 10 分鐘，另外一種是在路邊看到車，直接用 GoShare App 掃描車牌上方的 QRCode 就可以啦！

GoShare 半價優惠如何取得？

歡慶台南服務上線，2020 年 6 月 30 日至 7 月 3 日，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款起跳價 – 前 6 分鐘均享半價優惠，不限次數。

2020 年 6 月 30 日至 7 月 31 日，凡完成有效騎乘且車輛借還地均於台南服務範圍內，即可獲得 20 元騎乘金優惠券一張，每位用戶累計最高可獲得總價值 100 元騎乘金優惠券。

第一位捕捉到 Ai-1 Comfort 車款並完成有效租借的用戶，還能連續 30 天，每天獲得價值 $100 元的騎乘金優惠券兩張。

2020 年 6 月 30 日至 7 月 13 日，使用兆豐銀行信用卡（含 VISA 金融卡）支付 GoShare 騎乘費用，即享 50% 現金回饋；使用指定 Gogoro 聯名卡再加碼 10% 現金回饋。活動期間每正卡戶累積回饋上限 100 元。

2020 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，以滙豐銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，完成指定騎乘次數最高可獲得 60 元刷卡金回饋。

Eat NOW 美食地圖

2020 年 6 月 30 日至 8 月 31 日，GoShare 獻上台南專屬美食地圖，精選 35 家在地激推私房美食、創意咖啡甜點與設計旅店，從清甜的牛肉湯、鹹香的碗粿，到鮮甜的虱目魚粥、綿密的杏仁豆腐冰，再到隱藏於古都巷弄的精品咖啡、讓老宅煥發新生的小眾民宿，騎乘 GoShare 都能輕鬆抵達，一次滿足味蕾與生活品味。

GoShare 用戶可至美食地圖上的特約店家取得限量騎乘金優惠券兌換序號，還可在指定店家獲得額外優惠或小禮。

2020 年 6 月 30 日至 7 月 31 日，在每日 12：00 至 13:00 及 18：00 至 19：00 的用餐時刻，打開美食地圖網頁即可取得限量騎乘金優惠券兌換序號。

Play NOW 不眨眼獎金挑戰

2020 年 6 月 30 日至 7 月 8 日，在 IG 體驗「台南 Go NOW 不眨眼挑戰」遊戲濾鏡，截圖並將最終挑戰秒數畫面上傳至個人 IG 公開帳號之限時動態，同時標記 @goshare.official，即符合挑戰資格，活動期間，每日秒數最高紀錄保持人可獲得總價值 1,000 元騎乘金優惠券，活動期間最高紀錄保持人可獲得總價值 10,000 元騎乘金優惠券。

Unbox NOW 騎享小禮