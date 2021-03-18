小米台灣於3/18 正式在台灣上市旗下旗艦手機「小米 11」，搭載 Qualcomm Snapdragon 888 5G 處理器、6.81 吋 WQHD+ AMOLED 四曲面鑽孔螢幕（120Hz 螢幕更新率及 480Hz 觸控採樣率）、光學螢幕下指紋辨識，採三主鏡頭設計：1.08 億畫素標準鏡頭 + 1,300 萬畫素超廣角鏡頭 + 500 萬畫素長焦微距鏡頭，自拍鏡頭則是 2,000 萬畫素，此次在台灣上市的是 8GB + 256GB 版本，顏色有「午夜灰」、「雲朵白」、「天際藍」，售價新台幣 21,999 元。



小米 11 規格整理

顏色 天際藍、午夜灰、雲朵白 售價 新台幣$21,999（8GB + 256GB） 購機即享總價值超過新台幣 4 千元的免登錄超長 2 年保固與 1 年內 1 次免費螢幕維修 開賣日期與通路 自 3 月 19 日起至 3 月 28 日止於小米商城 mi.com、小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物全通路盛大開放預購。 3 月 18 日晚上 8 點 30 分於小米商城 mi.com 獨家開放預購。 於 4 月 2 日起全通路陸續開放交機，同時全面開賣。 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 888 CPU：Qualcomm® KRYO™ 680，高達 2.84 GHz，配備 ARM Cortex-X1 技術 5nm 高效製程 GPU: Qualcomm® Adreno™ 660 GPU AI ：第六代 QUALCOMM ® AI 引擎 Snapdragon X60 5G晶片 記憶體與 儲存空間 8GB + 256GB LPDDR5 記憶體 + UFS 3.1 儲存空間 螢幕 WQHD+ 6.81 吋 AMOLED 螢幕 四曲面螢幕 解析度：3200x1440, PPI 515 畫面比例：20：9 對比度：5,000,000 : 1 色域：DCI-P3 100％（typ） 真10-bit 色彩 TrueColor 螢幕：JNCD≈0.38，ΔE≈0.41 亮度：HBM 900 nits（typ），1500 nits 峰值亮度 HDR10+ 120Hz AdaptiveSync 螢幕：30Hz / 60Hz/ 90Hz/ 120Hz 高達 480Hz觸控取樣率 康寧®大猩猩®玻璃 Victus™ AI 螢幕 閱讀模式 3.0 陽光螢幕 3.0 360° 螢幕下環境光感應器 2.0 DisplayMate A+ SGS 護眼螢幕證書 SGS 專業無縫滑動速度 120Hz 防誤觸感應器 電池和充電 4600mAh（typ）電池 55W 有線極速充電 / 50W 無線極速充電 / 10W 反向無線充電 後置鏡頭 1 億像素 廣角相機 1 / 1.33 吋感光元件、0.8μm 像素大小、1.6μm 4 合 1 超級像素、f/1.85、OIS光學防手震 1300萬像素 超廣角相機 FOV 123°、f/2.4 500萬像素 長焦微距鏡頭 f/2.4、aF (3cm-10cm) 拍照功能 魔法消除 2.0 夜景模式 2.0（廣角 / 超廣角） 超級夜景錄影 一鍵AI 電影：魔術變焦、慢速快門、時間凍結、夜間縮時攝影、平行世界、靜止相框影片 電影影片濾鏡 HDR10+ 影片 Pro 縮時攝影 錄影功能 8K影片錄影24fps / 30fps 4K影片錄影30fps / 60fps 1080p影片錄影30fps / 60fps 720p影片錄影30fps 慢動作影片： 120fps: 1080P / 720P 240fps: 1080P / 720P 前置鏡頭 2000萬像素自拍相機 f/2.2、0.8μm 像素大小 夜景模式自拍 前置鏡頭影片功能 HDR 錄影 錄影功能 1080p影片錄影30fps / 60fps 720p影片錄影30fps 慢動作影片：120fps: 720p

電影級專業相機，每個人都能做生活的導演

小米 11 提供高達 1 億像素的 AI 三鏡頭專業電影級相機，主鏡頭搭載 1 億 800 萬像素廣角相機，採用 1 / 1.33 吋感光元件、0.8μm 感光像素1.6μm、四合一超級像素，並配備 OIS 光學防手震，讓用戶拍出媲美專業級數位單眼相機的超清晰細節

同時配備 1300 萬像素 123 °超廣角鏡頭可一鍵捕捉壯闊大景；500 萬像素長焦微距鏡頭，近物拍攝還能兩倍放大，捕捉 3-10 公分的微距畫面，將生活中的小驚喜轉變為大特寫。此外， 2000 萬像素前置鏡頭支援夜間模式自拍、HDR 錄影功能，讓用戶無論白天或黑夜都能記錄最美的自己。

為滿足用戶夜晚錄影及拍攝需求，小米 11 將超級夜景模式從拍照延伸到錄影，提供超級夜景錄影功能，即使在亮度 1 Lux 的極昏暗環境下拍攝，也能利用即時 AI 運算降噪，配合 RAW 檔等級消除噪點與光度增強演算法，影像自動加亮並保留更多細節，在 HDR10+ 錄影功能的加持下，讓低光源中拍攝的影片更清晰地呈現每一個細節。

另外，利用小米 11 超高畫質三鏡頭，只要開啟超級夜景模式，即可自動提高影像的亮度、並減少過度曝光，即使在夜晚也能輕鬆拍出滿意的照片。在專業電影級相機配置以外，小米 11 更提供多款 AI 電影特效及錄影濾鏡，只要一鍵套入 AI 電影模式，任何人都能化身生活中的導演，例如以「滑動變焦」拍出希區考克的運鏡手法、「平行夢境」可製造出倒影影像的電影科幻感；「時間凍結」讓影片中部份畫面凍結、複製，打造時空靜止的創意效果；「魔術變焦」可同時放大與縮小，完成類電影級大片製作。此外，小米 11 支援魔法消除 2.0，可利用先進的 AI 演算法去除照片中多餘的景物和線條，讓照片極臻完美。

效能

小米堅持以技術為本，持續以創新技術為用戶提供最佳體驗，小米 11 集各項頂尖技術首發於一身，全球首發 Qualcomm® Snapdragon™ 888 旗艦處理器，提供 5G 雙卡雙待，採用 5nm 工藝制程，並導入KRYO™ 680 CPU、ARM Cortex-X1 技術與 Adreno™ 660 GPU，全面升級 CPU、GPU 和 AI 性能，以每秒 260,000 億的運算能力，為用戶提供最高效的全方位 5G 體驗，成為 5G 時代中最強處理器之一。

此外，小米更進一步領先其他手機品牌，小米 11 全球首發 Wi-Fi 6 增強版，具備更優異、快速的連接性，利用 4K QAM 技術，提供更高的資料傳輸密度，且支援 160 MHz 雙倍波段，傳輸量最高可達 3.5Gbs，相較 Wi-Fi 6 提升 2.1 倍的速度，5 秒鐘即可下載一部 1.1G 電影，無論處理公事，或者玩手遊、上傳或下載影片，都能享有更高速的上網體驗。

業界最頂級螢幕

小米 11 配備 6.81 吋四曲面 AMOLED 螢幕，為市面上最頂級的手機螢幕之一，獲得全球專業螢幕評測權威機構 DisplayMate 的 A+ 評等與最佳螢幕獎。以四曲面螢幕的設計，提供 20：9 超高螢幕占比的無邊際影視體驗，且配備硬體防誤觸感應器，即使在高螢幕佔比下也不易因誤觸螢幕而中斷工作。小米 11 擁有 WQHD+ 2K 超高解析度及真 10 bit 色彩技術，相較 FHD+ 螢幕提供高近 1.8 倍像素的超清晰畫面，且可將影片自 480P 提升至 960P、720P 提升至 1440P ，讓用戶以更出色、逼真的畫質及色彩，享受絕佳影片體驗。

透過 120Hz AdaptiveSync 變速螢幕技術，小米 11 可依據手機瀏覽畫面的使用狀態，無縫切換為最適合的更新率，使用感受更流暢且可將電量使用調節最佳化。此外，小米 11 採用小米手機目前最高的 480Hz 觸控取樣率，獲 SGS 專業無縫滑動速度 120Hz 認證，螢幕對應操作的回應更加靈敏。

小米 11 採用 E4 最新發光材質，可提供 1500 nits 峰值亮度，加上配備 360° 螢幕下環境光感應器 2.0，在太陽光下也能清楚閱讀螢幕；支援閱讀模式 3.0、陽光螢幕 3.0，並獲得SGS 護眼螢幕認證，即使長時間使用手機也能保護雙眼。在出色視覺饗宴的規格以外，小米 11 更內建高級豪華車款指定的 Harman Kardon 專業調音立體雙揚聲器系統，一機即可打造影院般的沈浸式視聽感受。同時，小米 11 支援藍牙 5.2 技術，聲音傳輸更快、更穩定，支援雙耳機、雙喇叭連接，可同步與朋友分享音樂，並同時連接兩顆喇叭打造立體影院音效。

4600mAh 大電量、支援 55W 有線極速快充

小米 11 配備 4600mAh 大電量電池，支援 55W 有線快充，45 分鐘即可由 0% 充至 100％、50W 無線快充只須 53 分鐘即可由 0% 充至 100％，大電量滿足用戶一日用電所需，還能快速為手機補充電量。此外，支援 10W 無線反充，可隨時為其他智慧裝置充電。

小米 11 正面採用康寧®大猩猩®玻璃 Victus™，防摔係數提高 150％、防刮係數提高 200％，手機更耐用且不易損傷，優雅迷人的四曲面玻璃機身握感更舒適，以 196g 的輕量級兼具旗艦機少有的輕薄與大電池，外觀設計更簡約時尚。

小米 11 上市資訊整理

小米 11 提供天際藍、午夜灰、雲朵白三種顏色，提供 8GB RAM + 256GB ROM，售價為新台幣 $21,999 元，購機即提供總價值超過新台幣 4 千元的免登錄超長 2 年保固與 1 年內 1 次免費螢幕維修，自 3 月 19 日起至 3 月 28 日止，陸續於小米商城 mi.com、小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物全通路盛大開放預購；另於 4 月 2 日起陸續開放交機同時全面開賣。

小米 11 預購禮+交機懶人包

搶先預購 – 小米商城mi.com：自3月18日晚上8點30分起至3月28日止

1) 預購即享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）、小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）或小米真無線藍牙耳機 2S（價值新台幣$1,995元）好禮三選一

2) 前 400 名預購者再贈 10000 小米行動電源 3 快充版 銀色（價值新台幣$435元）

3) 觀看 3 月 18 日晚上 8 點整小米商城 mi.com 直播，有機會抽中小米 11 預購專用 $1,000 元折價券

4) 於 4 月 2 日起陸續發貨

最大優惠 – 小米之家信義威秀店：自3月19日上午10點起至3月28日止

1) 預購即享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一

2) 預購前 100 名且付款完成者，可參與現場抽獎，獎項共提供 5 台小米智慧顯示器 65 型（單台價值新台幣$19,999元）、20 台米家手持無線吸塵器 Lite（單台價值新台幣$4,995元）及 75 台米家無線吸塵器 mini（單台價值新台幣$1,095元）；為小米台灣史上最大幅度旗艦新機預購優惠，共祭出總價值近新台幣 30 萬元的獎項回饋給廣大米粉。

3) 自 4 月 2 日起，前 150 名排隊交機的預購用戶，將再享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一。

電信通路全面參戰 –全台中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、senaonline神腦生活與friDay購物：自3月19日上午10點起至3月28日止

1) 預購即享小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）超夯好禮

2) 中華電信門市將於 3 月19日上午 12 點起開放預購

3) 於 4 月 2 日起陸續開放交機，交機日期僅依各電信通路門市公告為準。

全通路盛大開放預購 – 小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、法雅客網路商店：自3月19日上午10點起至3月28日止

1) 預購即享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一

2) 於小米之家台中店與小米高雄夢時代專賣店完成預購，並於 4 月 2 日前 75 名排隊交機用戶，將再享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一

3) 除小米之家台中店與小米高雄夢時代專賣店以外，將於 4 月 2 日起陸續開放交機，交機日期僅依各門市或網站公告為準