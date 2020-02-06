到了日本東北宮城仙台旅遊，有哪些景點是比較不能錯過的？其實能玩得我覺得很多，譬如說藏王樹冰與纜車不能錯過，我個人覺得宮城藏王狐狸村也是依非常具備代表性的旅遊景點，到日本旅遊或許各地都有動物園，不過能看狐狸的地方卻不多，因此我這次特別安排這樣的行程，就是想說來一探究竟，來看看狐狸到底是很兇猛？還是拍照起來很療癒呢？到藏王狐狸村最麻煩的就是交通了！我有認真做功課該如何搭車與回程，不過藏王狐狸村還是一個比較偏僻的點，甚至很多人都推薦直接搭計程車會比較省時省力，我就是更懶惰一點選擇了開車！

我的規畫是第一天到仙台之後租車，第二天晚上到仙台市區還車，除了要解決第一天比較遠的作並溫泉住宿，再來就是第二天解決藏王狐狸村這個行程，其實還很想藏王樹冰纜車一起解決，這並不是不能的，譬如說一早就往藏王纜車出發，下午去狐狸村，只是後來深深覺得溫泉飯店太貴了住太少不划算，二來這樣可以放慢腳步。總之，離開飯店之後就慢慢地開車前往藏王狐狸村，其實過程中真的不知道該相信 Google 導航還是車內的導航，但是我最後的心得是車子內的導航為主就好，Google 當成輔助^^。

到了藏王狐狸村之後，深深覺得天氣好冷啊（11 月底）～手露在外面已經有會痛的感覺了，開車的好處就使我可以隨時補充衣物，這時候深深覺得自己開車是對的！藏王狐狸村最大的招牌就是門口的大猩猩，為什麼門口會有大猩猩呢？坦白說我也不知道，也沒有聽到別人有解答，難道大猩猩是狐狸的剋星嗎？應該不是吧^^。

門票是 1000 日圓，坦白說並不貴，遠遠的來到這裡看狐狸，坦白說交通費還比較貴，不過看狐狸的確是特殊的體驗，值得的啦！

入場守則大家有中文版，也請大家可以先看清楚，基本上狐狸並不是寵物，可以想成是比較有野性的狗狗，還是要注意安全！然後塑膠袋的聲音是絕對要避免的，因為狐狸以為你要拿東西出來餵食，反而容易引起狐狸的注意，然後要避免身上各種任何的小掛飾，也要避免遺落任何東西在地上，都有可能會被當成食物！

當有狐狸靠近你的時候，也請注意不要一直後退，這樣牠反而會往前一直靠近你或是攻擊你，這時候請展現出不害怕的表現，持續往前走來驅趕牠們，所以有帶小朋友的得特別留意，因為小朋友害怕的本能可能比較難預防，大人還是得好好跟好囉！

來這裡當然是要來拍照捕捉狐狸的樣貌，我還特此準備了 200mm 的長焦鏡頭，不過有一點是很重要的，來狐狸村拍照時請不要蹲下，等於說不要蹲下來背對狐狸，因為可能會有危險，加上大家身上都有背包等等，狐狸搞不好都會感興趣，所以拍照時盡量站著囉！

11 月底來到這裡的氣溫是 2 度，加上這裡比較空曠又是山上，風是有點大的，請務必注意保暖。

進去之後會看到有很多很多的刷子，為什麼要有刷子呢？當你沒有進去看狐狸之前，你可能會不太明白，但是進去之後可能就會瞭解了，因為踩到屎的機率頗高的，我只能說這裡很貼心準備刷子給大家，可以把踩到屎的鞋子給刷乾淨。

洗手台的地方也有洗手乳與消毒劑，因為這裡是有可以抱狐狸的活動，據說狐狸味道很重，之後洗手要洗乾淨啊！不過冬天來這裡真的要注意一點，那個類似酒精的消毒液用在手上時有點雪上加霜的感覺，已經冰凍的手會馬上再結凍的感覺，冰到一個不要不要的。

在進入狐狸園區之前，外面也有飼養很多動物，也有很多被關起的狐狸，不知道為什麼有些狐狸是要被分開的？

進入上面這個大門之後，就準備要進入狐狸的世界了！！！

進去之後馬上就會看到很多狐狸，相信大家手上的相機馬上就會掏出來拍照，不過也請注意入口區是不可以停留的，請大家持續地往前走，雖然入口區有時候會聚集很多狐狸，不過也不怕走到其他地方拍不到狐狸唷～

這時候來到這裡還沒開始下雪，若是想要有雪白的場景，或許到二三月來會更適合，而且據說那時候狐狸的毛都還會蓬蓬的，可能因為天氣冷的關係～

裡面園區很大，可以慢慢的走，有慢慢地拍狐狸

狐狸到處都有，若是發現狐狸都不見的話，應該只有一種可能，就是有人正在餵食狐狸，所有的狐狸就會很快地聚集在一起。

接下來就讓大家欣賞狐狸囉～





這隻狐狸有夠哀怨的～為什麼眼神要那麼哀怨呢？生病了嗎？













看到狐哩窩起來的樣子，深深感受到這就是火狐瀏覽器沒有錯！









中央有一條樓梯，也有很多狐狸會在沿路旁邊，中間樓梯一直上去就會到餵食區。











走著走著突然發生暴動的感覺，原來有遊客要開始餵食了，難怪所有狐狸好像都動了起來！

這間小屋子就是要可以進去餵食的屋子，並不是狐狸在裡面唷！其實進去是一個高台，飼料都是從高處往下面丟，然後進去必須買飼料，我那時剛好遇到裡面不知道什麼東西燒起來（小小的），然後工作人員忙進忙出的，我也不知道要買飼料才能進去，反正就是進去了！但是後來還是有補買飼料，因為當然也要餵食狐狸看看。

白色的狐狸唷～這裡狐狸的品種也頗多的，但是白色的的確比較少。

這個獵食後嘴吧～有看到狐狸的狼性了嗎？

這個就是渴望飼料的眼神，因為隨時都要準備搶食，不然狐狸根本不會盯著看，我看大多都是慵懶在睡覺。











飼料如上圖，其實就是這樣一根一根的，多少錢有點忘記了，感覺餵狐狸吃飼料似乎不太滿足？好像在餵小白兔那樣～

小小一根就可以讓狐狸為此而爭吵，當丟下去的時候都在逞凶鬥狠，是不是平常吃的東西不多啊？

來看看狐狸們渴望的眼神，其實也是帶有凶狠的眼神唷！







看完搶食的狐狸之後，再來看看慵懶的狐狸，突然可愛了很多很多～









接著在外面就有報狐狸的體驗，不過我就沒有去體驗了，因為我一點都不想抱ㄟ！而且抱狐狸還要隔著一層衣服，然後就這樣抱著而已，看別人抱就好^^。

逛完之後就是進入他們的購物區，不過購物區不能拍照，但是不拍照或許不錯，因為他們的紀念品真的都不怎麼樣，狐狸都醜醜的～會不會拍了怕沒有人要來買紀念品了？結果我也只是簡單買了兩支有狐狸圖案的筆，因為真的找不到滿意的！

結帳區之後的出口有休息區，可以這裡等車，很多人會請櫃台幫忙計程車，之後再坐去車站，這是比較省時間的方式唷！

宮城藏王狐狸村的遊記就到這裡囉～完成了仙台旅遊很重要的一個里程碑唷！

日本東北宮城仙台五天四夜自由行，吃喝玩樂行程大綱