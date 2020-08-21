武漢肺炎接觸通知

從台灣出國的外國人，回到自己的國家後屢屢報出檢驗出 COVID-19 武漢肺炎，但台灣每日確診數卻看似正常近乎零確診，這問題到底出在哪沒人知道，除了戴口罩、勤洗手外還有什麼防疫方法嗎？最近小編發現一款 App 「COVIDWISE」，若你曾經接觸 COVID-19 患者，就會收到通知，技術上是基於 Apple 和 Google 兩大科技巨頭合作的接觸通知系統，在這個疫情混亂的情形下，多一種警示管道就多一個安心囉 ~

COVIDWISE 警示系統是如何運作的？

武漢肺炎接觸通知

步驟一：下載 COVIDWISE App

App Store 下載
Google Play 下載

步驟二：
接觸通知系統會針對我們所使用的裝置，產生一組匿名的 Token，COVIDWISE 主打高度隱私，沒有人會知道你是誰、你的名字以及任何關於你的個人資訊。為了確保使用者隱私，這組 Token 每 10~20 分鐘就會變換一次。

COVID WISE接觸通知

步驟三：
安裝後 COVIDWISE 就會在背景執行，一說到背景執行，我第一個想到的就是耗電問題，不過大家不用擔心，該技術使用 Bluetooth Low Energy 低耗電藍芽技術，這是一個被動的處理過程，一旦啟用 App 就會動運行，因此耗電量會比想像中的低。

武漢肺炎防疫

步驟四：
接著 COVIDWISE 就會每天下載這些確診 COVID-19 的匿名 Token 清單，並且比對自己的裝置是否有在最近 14 天內接觸過這些匿名 Token。

步驟五：
假設有接觸過的話，App 就會通知你，前往衛生相關單位尋求協助。

App 怎麼知道誰感染了？

當實驗室篩檢結果發現確診後，會將結果通報一份給 VDH ( Virginia Department of Health 美國維吉尼亞州衛生局 )，VDH 會提供確診個案一個 PIN 碼，確診個案就可以將這個 PIN 碼輸入到 COVIDWISE 中通報，如此一來 App 就能夠掌握確診資訊。

台灣使用者下載有用嗎？

篩檢結果及 PIN 碼必須由維吉尼亞州衛生局提供，因此目前在該地區之外，可能就沒有這麼有效，不過有安裝 App 的使用者，若有接觸到確診病患，還是會收到通知，目前聯邦政府正在討論是否要將確診資料庫整合，讓洲跟洲之間的接觸通知能夠更加流通，當然若未來進行的順利，或許這個 App 留著會是有用的。

台灣目前使用電信資料進行接觸追蹤通知，不過這樣的方式卻隱藏著使用者隱私問題，因此COVIDWISE 這樣的接觸通知做法，或許是能夠在隱私、接觸通知平衡下的最佳解決方式，可能未來會跟進也說不定！

下載：
COVIDWISE ( App Store 下載 )
COVIDWISE ( Google Play 下載 )

延伸閱讀：

武漢肺炎患者

若有大規模感染事件，台灣民眾目前可以使用 g0v 推出的「新冠肺炎歷史軌跡比對」，透過 Google 定位紀錄、時間軸紀錄，比對感染者的移動軌跡資料，就能夠知道在 14 天內，是否有與武漢肺炎感染者接觸過。

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