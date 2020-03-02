隨著新冠肺炎（2019nCov）疫情不斷擴大，感染數日益增加，g0v 推出了「新冠肺炎歷史軌跡比對」，透過 Google 定位紀錄、時間軸紀錄，比對感染者的移動軌跡資料，就能夠知道在 14 天內，是否有與武漢肺炎感染者接觸過，若自己出現發燒、身體不適的現象，除了立即就醫外，也可利用這樣的比對方法做為參考。你也可以參考：武漢肺炎各縣市感染人數地圖上線，北中彰占總確診人數 9 成以上

進入「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站後，若出現的不是中文，可以在右上方選擇語言。網站上教學已經相當清楚，可以看到下方共有 4 個步驟，目前可供比對的資料只有台灣的案 32 、韓國感染者的資料，因此最終結果只能夠提供大家做為參考，實際還是以官方公布資訊為主喔。

進入第一步，點擊 Google Maps 時間軸，檢查自己的 Google 地圖是否有像上圖的紅色點點，這代表你有開啟軌跡紀錄，可以前往步驟二。

若沒有開啟的話，請點選右鍵，按下「啟用定位紀錄」，啟用的當下並不會有紀錄，要過幾天才會出現。因為還沒開啟定位前，無法回溯紀錄。

進入步驟二後，可以下載自己的 Google Maps 的 kml 軌跡檔，選好區間後按下下載就可以啦。

下載完成後，將剛剛下載好的 kml 軌跡檔上傳，上傳後按下開始檢查。

接著就會開始進行軌跡比對，在提醒大家一次，結果可以作為參考，但實際上還是以官方所提供的資料為主，大家趕快來測試看看自己是否過去 14 天有與武漢肺炎病患接觸過吧。

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