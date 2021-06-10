COVID-19 全球即時疫情地圖，讓你即時掌握台灣疫情狀況與疫苗接種數度！

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COVID-19 全球即時疫情地圖介紹

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當我們進到「COVID-19全球即時疫情地圖」首頁後，便可以就可以查看到全球及台灣的確診數，以及全台的疫苗接種人次。

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接著往下滑，便可以看到最新的「台灣疫情報告」，包含可看到累積確診、死亡、解除隔離以及全台疫苗接種人次。

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下方還有「本土病例分布」，只要點選下列按紐，便可查看各縣市區域趨勢圖。

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繼續往下滑，還能看到我們國民最關注的「各縣市配送疫苗剩餘量」，就目前來看，好多縣市都掛０，只能希望中央能盡快將國外支援疫苗，快速配送出來了。

台灣疫苗施打相關資訊

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想要查詢目前全台疫苗施打進度與接種優先順序的朋友，直接點選網站最上方的「疫苗接種」，就可以查看台灣目前「各縣市施打COVID-19疫苗統計」、「COVID-19疫苗接種對象優先順序接種統計」、「各國家接種COVID-19疫苗統計」的最新資料囉！想同時能查看台灣疫情最新資訊以及疫苗接種進度的民眾，趕緊到「COVID-19 全球即時疫情地圖」進行查詢，祝大家都能平安度過這次的疫情！

COVID-19 全球即時疫情地圖：https://covid-19.nchc.org.tw/index.php

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COVID-19 全球即時疫情地圖，讓你快速掌握台灣疫情狀況與疫苗接種進度！ 參考資料

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教育部全球資訊網
110-05-06COVID-19疫苗宣導懶人包 110-05-06 COVID-19疫苗宣導影片 110-04-15 (Q&amp;A)教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點解釋彙編
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2021/6/7 · （取自COVID-19全球疫情地圖） 例如截至6月4日，台北市累計接種人數為115917人、累計配送劑數為141000劑，剩餘庫存量為17.79%；新北市累計接種人數為 ...
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2021/6/6 · 現在包含疫苗，與肺炎疫情相關的資訊都是許多人關注的焦點，科技部轄下財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（簡稱國研院國網中心），近期在「COVID-19全球即時疫情地圖」的基礎下，增加了「COVID-19疫苗」資訊頁面，能看到「台灣各縣市施打COVID-19疫苗 ...
衛生福利部疾病管制署: 首頁
預防COVID-19防疫專區. 流感防治及 ... COVID-19. +− ... 全球確定病例數 ... 確診. 10956. 死亡. 224. 解除隔離. 昨日新增. 通報數. 20,388. 排除. 20,020. 確診. 511.