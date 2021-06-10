目前台灣疫情相當嚴峻，人民也高度關注疫苗的施打速度，那有同時能查看台灣疫情最新資訊以及疫苗接種進度的地方嗎？快到「COVID-19 全球即時疫情地圖」進行查詢吧！「COVID-19 全球即時疫情地圖」可以讓你即時掌握台灣疫情報告、本土病例分布、各縣市配送剩餘量、各縣市施打疫苗統計以及疫苗接種對象優先順序等資訊，是個相當方便的網站，當然疫情期間大家沒事的話還是待在家裡吧！想查看確診者足跡的話，可參考這篇：疫圖 App，讓你一鍵查看確診者足跡！

COVID-19 全球即時疫情地圖介紹

當我們進到「COVID-19全球即時疫情地圖」首頁後，便可以就可以查看到全球及台灣的確診數，以及全台的疫苗接種人次。

接著往下滑，便可以看到最新的「台灣疫情報告」，包含可看到累積確診、死亡、解除隔離以及全台疫苗接種人次。

下方還有「本土病例分布」，只要點選下列按紐，便可查看各縣市區域趨勢圖。

繼續往下滑，還能看到我們國民最關注的「各縣市配送疫苗剩餘量」，就目前來看，好多縣市都掛０，只能希望中央能盡快將國外支援疫苗，快速配送出來了。

台灣疫苗施打相關資訊







想要查詢目前全台疫苗施打進度與接種優先順序的朋友，直接點選網站最上方的「疫苗接種」，就可以查看台灣目前「各縣市施打COVID-19疫苗統計」、「COVID-19疫苗接種對象優先順序接種統計」、「各國家接種COVID-19疫苗統計」的最新資料囉！想同時能查看台灣疫情最新資訊以及疫苗接種進度的民眾，趕緊到「COVID-19 全球即時疫情地圖」進行查詢，祝大家都能平安度過這次的疫情！

COVID-19 全球即時疫情地圖：https://covid-19.nchc.org.tw/index.php