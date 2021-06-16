台灣 Covid-19 本土病例地圖！讓你快速查看全台確診人數與疫苗快篩站資訊！

台灣受疫情影響每日確診人數都破百以上，有能夠查看各縣市確診人數分布的網站嗎？那麼趕緊透過這位江明宗先生所創的「台灣 Covid-19 本土病例地圖」來查看吧！「台灣 Covid-19 本土病例地圖」是以鄉鎮市區為界線來顯示確診人數，並以顏色深淺來區分確診人數多寡，任意點選一個縣市就能查看確診男女比例、年齡分佈，此外，也能切換查看篩檢站資訊，不過疫情期間還請大家乖乖待在家裡吧！想查看確診者足跡嗎？可參考這篇：疫圖 App，讓你一鍵查看確診者足跡！

台灣 Covid-19 本土病例地圖介紹

台灣 Covid-19 本土病例地圖！讓你快速查看全台確診人數與疫苗快篩站資訊！

當我們進到「台灣 Covid-19 本土病例地圖」網站後，便可自行使用滑鼠滾輪來調整檢視地圖的範圍。

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我們就以萬華作為例子，你可以看到萬華的確診數量、人口以及確診比率更是高達 88.54（每萬人口） ，比率相當高，附近的行政區也都是確診數較高的顏色，下方還會列出該行政區的確診者男女比例、年齡分佈圖。

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若你需要每日確診圖表的話，可以點選上方的「☰」圖示，開啟選單會有 SVG、PNG、CSV 三種格式讓你下載。

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另外，我們也能點開右側選單中的「設定」選擇「切換篩檢站」，也能點選前一天、後一天、累積數、增加率來查看疫情顯示數據。

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切換成篩檢站後，地上就跑出許多三角形標示，點選就能查看該篩檢站的詳細資訊，包刮有縣市區域、服務醫院、服務對象或區域、服務時間、聯絡資訊、地址等等，想查看台灣鄉鎮市區確診人數與疫苗篩檢站資訊的民眾，可以到「台灣 Covid-19 本土病例地圖」進行查詢，祝大家都能防疫成功！

台灣 Covid-19 本土病例地圖：https://kiang.github.io/covid19/

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