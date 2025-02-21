一個網頁頁面中有多少連結呢？該如何檢查呢？透過 Link Analyzer 網頁連結分析工具
就可以，這款工具有點類似 SEO Checker
，不過功能算是更陽春，不過基本的功能也是具備的，透過簡單的網址檢查，可以檢查基本的連結的錨點文字是否有標記，也可以檢查是否 dofollow 的連結與內外部連結，還有內建很多 SEO 檢查的捷徑，方便大家使用與分析，若你對網頁的內容需要檢查或是優化，那麼 Link Analyzer 這款工具可以收下來唷！活動序號與免安裝版都替大家打包好了，可以直接到文末下載。
△ 開啟軟體之後點選 Enter License Key 來輸入活動序號。（這次活動是註冊版本，可以不用輸入序號）
△ 將剛剛所取得的活動序號貼上點選 OK 應該就可以順利啟用成功。（這次活動是註冊版本，可以不用輸入序號）
△ 從上方 URL 輸入要檢查的網址，點選 Check 之後會開始檢查，之後就會表列出所有連結，從這裡可以檢查基本的錨點文字是否有標記，也可以檢查是否 dofollow 的連結與內外部連結。
△ 從網址點選右鍵有許多基本的 SEO 檢查工具，包含有是否被搜尋引擎收錄、Google 網頁快取、速度檢查、結構化資料、手機瀏覽、AMP 與 Robots.txt 等等檢查，等於幫大家整理好了許多捷徑，這真的是很方便。
△ 分析列表中的網址之後，可以檢查網頁的網址、標題、中繼文字、H1、H2、H3 等等資訊，這些都是對網路搜尋很重要的資訊唷！https://vovsoft.com/software/link-analyzer/
免安裝版： Link Analyzer 2.0.7z（GOOGLE下載） Link Analyzer 2.0.7z（1DRV下載） Link Analyzer 2.0.7z（MEDIAFIRE下載） Link Analyzer 2.0.7z（RAPIDGATOR下載） Link Analyzer 2.0.7z（MEGA下載）
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