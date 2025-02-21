限時免費 Link Analyzer 2.0 網頁連結分析 SEO 檢查工具

限時免費 Link Analyzer 2.0 網頁連結分析 SEO 檢查工具

一個網頁頁面中有多少連結呢？該如何檢查呢？透過 Link Analyzer 網頁連結分析工具就可以，這款工具有點類似 SEO Checker，不過功能算是更陽春，不過基本的功能也是具備的，透過簡單的網址檢查，可以檢查基本的連結的錨點文字是否有標記，也可以檢查是否 dofollow 的連結與內外部連結，還有內建很多 SEO 檢查的捷徑，方便大家使用與分析，若你對網頁的內容需要檢查或是優化，那麼 Link Analyzer 這款工具可以收下來唷！活動序號與免安裝版都替大家打包好了，可以直接到文末下載。

Link Analyzer 網頁連結分析SEO檢查工具

△ 開啟軟體之後點選 Enter License Key 來輸入活動序號。（這次活動是註冊版本，可以不用輸入序號）

Link Analyzer 網頁連結分析SEO檢查工具

△ 將剛剛所取得的活動序號貼上點選 OK 應該就可以順利啟用成功。（這次活動是註冊版本，可以不用輸入序號）

Link Analyzer 網頁連結分析SEO檢查工具

△ 從上方 URL 輸入要檢查的網址，點選 Check 之後會開始檢查，之後就會表列出所有連結，從這裡可以檢查基本的錨點文字是否有標記，也可以檢查是否 dofollow 的連結與內外部連結。

Link Analyzer 網頁連結分析SEO檢查工具

△ 從網址點選右鍵有許多基本的 SEO 檢查工具，包含有是否被搜尋引擎收錄、Google 網頁快取、速度檢查、結構化資料、手機瀏覽、AMP 與 Robots.txt 等等檢查，等於幫大家整理好了許多捷徑，這真的是很方便。

Link Analyzer 網頁連結分析SEO檢查工具

△ 分析列表中的網址之後，可以檢查網頁的網址、標題、中繼文字、H1、H2、H3 等等資訊，這些都是對網路搜尋很重要的資訊唷！

https://vovsoft.com/software/link-analyzer/

免安裝版：
Link Analyzer 2.0.7z（GOOGLE下載）
Link Analyzer 2.0.7z（1DRV下載）
Link Analyzer 2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Link Analyzer 2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Link Analyzer 2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：2.04 MB

How to set up TSI Link Excel Data Analyzer
How to set up TSI Link Excel Data Analyzer
Analyzing a Malicious URL Using Interactive Analysis in VMRay ...
Analyzing a Malicious URL Using Interactive Analysis in VMRay ...
Link Analyzer V2
Link Analyzer V2
Structure of the Web | Link Analysis | Big Data Analytics | At A Glance!
Structure of the Web | Link Analysis | Big Data Analytics | At A Glance!
How to Easily Scan Your Site with a Broken Link Checker (for free)
How to Easily Scan Your Site with a Broken Link Checker (for free)
Visual Link Analysis Graph
Visual Link Analysis Graph
如何列出網頁中所有連結？Link Analyzer 網頁連結與 SEO 檢查工具
哇哇
哇哇
2025-02-21
All Posts

如何列出網頁中所有連結？Link Analyzer 網頁連結與 SEO 檢查工具 相關文章

參考內容推薦

網站無效連結快速檢測

網站中如果有太多的無效連結，不但會造成瀏覽網站的訪客的反感以及增加SEO扣分的後果。 以下的網站可以快速測試網站中的無效連結，並顯示出在哪個網頁中有無效連結，讓你可以將錯誤修復，以提升瀏覽網站的訪客友好度。 操作說明： 進入網站後，於Free Check for ...

網路郵局

您已在其它裝置上登入 或 前次未正常登出 請關閉視窗或按「登出」重新登入使用

「SEO健檢」項目、說明與工具｜ ShopStore 電商教室

2020年8月17日 — 搜尋引擎是透過＂連結＂來理解我們網站的，因此你必須要檢查你的網站是否 ... 關閉工具： Web Developer 二、索引（Index） 將你的網頁資料收錄、建檔 ...

各種「網頁失效連結」檢測工具評價分析及使用心得＠WFU ...

2019年4月14日 — 一、Broken Link Checker · 二、Dr. Link Check · 三、Dead Link Checker · 四、Xenu · 五、LinkChecker · 六、總結 ...

SEO網站連結優化的關鍵：反向連結（Backlink）建立指南

在「連結至您的網站」這個部分，你可以看到哪些網站有最多的連到你的網站的連結、連結的數量，以及他們連結的網頁內容是什麼。 如果發現有可疑的、不相關或是不適當的反向連結，你可以斷開連結，避免影響到你的關鍵字排名。 ...

GTmetrix 免費網站速度檢測效能最佳化增強 SEO 分析服務 | 跳板俱樂部

有在經營個人網站朋友，當優化達到瓶頸時，不知道該繼續從何下手，那麼我想透過第三方工具檢測，幫助你來找出網站更快方法就很重要，像史密斯很喜歡使用 GTmetrix，輸入網址檢測網站 PageSpeed 與 YSlow 評分，讓你提升效能及 SEO 排名。

網址檢查工具

參照網頁也許是直接連結到這個網址，或者是此連結網頁的上層網頁/更上層網頁。 如果這個值為空白，並不代表沒有參照網頁，可能只是網址檢查工具目前尚未取得相關資訊。

網址檢查SEO 項目

Broken Link Checke 外掛安裝與設定 — Broken Link Checker 是完全繁體中文化的，因此在教學中只會介紹功能，不會做過多的解釋，接下來就跟著鵠學苑開始了解這個超過60 ...

建立網站連結很重要嗎? 內外部連結&amp;網站優化一次搞定 ...

2020年8月17日 — 搜尋引擎如何運作? 建立連結很重要嗎？ 連結的種類. 內部連結; 外部連結; 反向連結. 如何建立更多外部 ...

OPEN將。好多好多新玩意 ::

TCDraftPost-151 相關文章 日本名古屋【中部空港吉祥物】。可愛爆表的神秘旅人，非買不可的紀念品！ 2012-09-28 2008。吳哥窟。後記 2008-07-17 【微笑MIT官方直購站】。國家掛保證的台灣製產品，好品質好安心 ...