惡意軟體獵人具備幫你消除惡意軟體的功能,更具備系統優化與加速的功能,Glary Malware Hunter Pro 正在限時免費當中,建議大家可以收下使用唷!惡意軟體和病毒有所不同,惡意軟體可能默默地先隱藏,需要的時候才發出攻擊,或是竊取個人資料,或許與病毒的行為不太相同,因此防惡意軟體工具也越來越多,通常可以與防毒軟體一起安裝不太衝突。附加的優化與清理功能本來就是 Glary 的拿手好戲,可別錯過囉!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD GLARY MALWARE HUNTER PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號,每個人序號不太一樣,建議自己走完這個流程。安裝版與免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後起點選右下角的立即啟動。△ 將剛剛所取得的電子郵件與授權代碼填入,點選立即啟動。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!功能上具備惡意軟體掃描、加速與清理功能,Pro 版本多了自動更新、排程掃描的功能,其他軟體功能可以參考免費版的介紹: Malware Hunter 惡意軟體獵人,附加系統優化調整與清理功能 安裝版:(建議安裝)檔案大小:34.5 MB免安裝版:檔案大小:31.12 MB