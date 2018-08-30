【限時免費】Glary Malware Hunter Pro 獵人不只幫你打惡意軟體，更具備系統優化清理功能

2018-08-30 10:46:08 哇哇
Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key

惡意軟體獵人具備幫你消除惡意軟體的功能，更具備系統優化與加速的功能，Glary Malware Hunter Pro 正在限時免費當中，建議大家可以收下使用唷！惡意軟體和病毒有所不同，惡意軟體可能默默地先隱藏，需要的時候才發出攻擊，或是竊取個人資料，或許與病毒的行為不太相同，因此防惡意軟體工具也越來越多，通常可以與防毒軟體一起安裝不太衝突。附加的優化與清理功能本來就是 Glary 的拿手好戲，可別錯過囉！


限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-glary-malware-hunter-pro-100-discount

Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD GLARY MALWARE HUNTER PRO NOW。

Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號，每個人序號不太一樣，建議自己走完這個流程。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key

△ 開啟軟體後起點選右下角的立即啟動。

Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key

△ 將剛剛所取得的電子郵件與授權代碼填入，點選立即啟動。

Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

Glary Malware Hunter Pro 序號 License Key

功能上具備惡意軟體掃描、加速與清理功能，Pro 版本多了自動更新、排程掃描的功能，其他軟體功能可以參考免費版的介紹：Malware Hunter 惡意軟體獵人，附加系統優化調整與清理功能

http://www.glarysoft.com/malware-hunter/

安裝版：（建議安裝）
Glary Malware Hunter Pro.exe（活動下載）
Glary Malware Hunter Pro.exe（MediaFire下載）
Glary Malware Hunter Pro.exe（Rapidgator下載）
Glary Malware Hunter Pro.exe（ZippyShare下載）
Glary Malware Hunter Pro.exe（YunFile下載）
檔案大小：34.5 MB

免安裝版：
Malware Hunter 1.64.0.647.7z（MediaFire下載）
Malware Hunter 1.64.0.647.7z（Rapidgator下載）
Malware Hunter 1.64.0.647.7z（ZippyShare下載）
Malware Hunter 1.64.0.647.7z（YunFile下載）
Malware Hunter 1.64.0.647.7z（本站下載）
檔案大小：31.12 MB

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