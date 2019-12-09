如何預防 LINE 惡意連結？爸媽手機都應該裝的行動安全防護與防毒 APP（iOS／Android）

怎麼預防爸媽點到詐騙連結、惡意連結？常常在 Facebook 看到一頁式的詐騙網站、LINE 裡面假 0 元貼圖連結，可能點開 LINE 就會被盜用，但總不可能 24 小時都看著爸媽用手機吧，那該如何預防呢？幸好小編發現了一個神器「行動安全防護與防毒」，這個 App 由趨勢科技開發，會自動即時掃描 FB、LINE、IG 等 App 的連結，從自家的防毒資料庫中，即時審查是否為惡意連結，爸媽誤點的話，會馬上跳出警告訊息，趕快跟著小編來看看如何操作吧！電腦版可以參考：網路詐騙如何防範？常見的網路陷阱你遇過幾種？PC-cillin 2020 雲端版網路隱私安全防護

行動安全防護與防毒

△ 先說這款 App 不是免費的，可以免費 7 天完整試用，訂閱費用為 90 元，雖然需要付費，但總比起 LINE 被盜用或被詐騙來的好囉！這款 App 支援 iOS 及 Android 兩個系統，下載之後 App 會先自動幫手機進行掃描。對了，下載之後不用擔心，全功能開放 7 天免費試用，如果喜歡再付費訂閱，在這之前大家就先好好體驗「行動安全防護與防毒」為手機安全帶來的好處吧！

趨勢科技

△ 掃描之後，可以發現平常看不見的「隱藏」安全問題，小編的手機一掃描完，馬上就發現 6 個安全性問題，其中還有一個 App 是有問題的。

趨勢科技行動安全防護

△ 這是一個看電視 App，對安全、隱私有所危害，既然對手機有危害，那就果斷的解除安裝吧！坦白說，如果沒有經過掃描，我還真的不知道手機裡面哪些 App 是有問題的，真的需要工具來輔助才行～

手機防毒

△ 再來是這個「網頁防護」功能，這就是這次小編主要想跟大家分享的超實用功能啦！

簡單說「網頁防護」，就是手機守護神，不管你是在 FB、LINE 還是 IG，它都可以守得住，以下看實測：

防詐騙網址

△ 當你開啟 Facebook 時，會看到畫面下方有個「行動安全防護正在為您提供防護」，當你點擊的連結有問題的時候，就會看到右圖的警告畫面，這時只要直接關閉，就不會受到侵害。

手機保護WIFI安全

手機優化

△ 當然不止 FB，Instagram、LINE 上面的網址也通通擋得住，真的是一款很全面的「網頁防護」App 對吧！看到這個功能，我第一個想到的就是爸媽的手機全部裝起來！就像有個人，幫我一起守護爸媽的每個點擊是否安全～

手機優化APP

△ 若你在測試網站，而且已經確定網站沒有安全疑慮，就可以將網站加入白名單中 ; 相對的若你覺得該網站有問題，也可以手動將該網站加入「黑名單」。

行動安全防護與防毒

△ 而「網頁防護」只是這款 App 其中一個功能之一，此外還有手機防護、Wi-Fi 安全檢查、安心 Pay 行動版、系統加速、App 管理、家長防護網、社群網路隱私權、「行動裝置失竊防護」等，「行動安全防護與防毒」可以說是一款多合一的 App，在這個詐騙網頁與惡意連結猖獗的時代，大家也趕快幫爸爸媽媽手機都裝一個吧！

下載：
行動安全防護與防毒（Google Play 下載）
行動安全防護與防毒（App Store 下載）

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