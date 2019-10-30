現在網路詐騙很多元，甚至很多讓人摸不著頭緒的詐騙，譬如說八月份的時候威力彩 20 億的頭獎開在台南，說彩券行老闆受委託要抽出價值超過 200 萬元的賓士轎車，只要有留言就有機會，結果就一堆人去留言與分享了！其實有時候也摸不著頭緒騙這些留言名單要幹嘛？還是被默默記錄了「貪婪」的標籤，或許未來這些人就是最容易上鉤的羊。我覺得現在的駭客或是詐騙都比你想的長遠，他並不是第一刻就要釣到你、並不是第一時間就要竊取你的資料，所以現在瀏覽網路還是要隨時保持謹慎，要記住天下沒有白吃的午餐那麼好！

上圖就是威力彩 20 億詐騙的新聞片段截圖。

Facebook 上玩測驗也是非常吸引人的一個項目，我自己都忍不住玩過很多，甚至我也很想經營一個心理測驗的網站！去年年底有個 OMG 的測驗遊戲大受歡迎，大家轉貼分享到非常瘋狂，我就開始覺得有點怪怪的，果然沒多久就有人發生被自動扣款的事件發生，一款遊戲瞬間就被稱為 Facebook 傳播病毒，很多科技網站馬上釋出該如何解毒的文章教學，那你說 OMG 遊戲是病毒嗎？風頭過後我現在還是常常看到很多朋友持續在玩在分享，我只能說這是有陷阱的坑，不要跌進去應該都沒有事情。

Facebook 還會遇到什麼會有人氣？只要好康就會有人氣，譬如說免費送貼圖，或是一折就可以買到的商品，這類的確可以吸引人上勾，尤其一頁式的購物網頁常常被認為是詐騙，有些根本沒有出貨的，有些是亂出貨的，其實一頁式購物網頁並不是全部都是詐騙，結帳快速是網路世代的產物，也不能完全封殺一頁式網頁的購物，那怎樣才安全呢？

PC-cillin 2020 雲端版 網路隱私安全網站防護

前面幾段的案例都是發生在大家所熟悉的 Facebook 社群網站上，所以在這裡要與大家分享 PC-cillin 社群防護的功能，當然詐騙並不是只有在社群網路上，不過現在常見的詐騙的確來自社群居多，譬如說 Facebook 與 LINE 都是，除了社群，一頁式詐騙網頁也愈來愈多，這些假網頁做的和官網很像，且商品價格又特別優惠，但在收到產品時才發現與圖片不符！回到購物網頁也已關閉，再想連絡商家也找不到人，以及讓人想剁手的詐騙廣告，可能都內藏有惡意連結，不過不得不說 Google 在把關惡意網站上做的已經很不錯了，正常搜尋基本上不太會連結到惡意網站，若真的有話也是在 PC-cillin 的防護範圍，只要連上詐騙網址都會自動進行封鎖不是只有開啟社群網站防護才能封鎖詐騙和惡意網址唷！透過搜尋、手機簡訊連結到的惡意網址都可以防範。而社群網站防護會在塗鴉牆上利用不同顏色標示貼心提醒網址的安全性，如果點擊詐騙網址一樣會被PC-cillin封鎖。

PC-cillin 2020 雲端版的隱私安全部分，有網路隱私偵測、社群網站防護功能、安心 Pay 與私密資料保全，這裡可以設定「社群網站防護功能」，其實除了我們自己電腦要設定之外，家裡長輩的電腦更要設定，因為長輩們的警覺度相對比較低，我們選擇對的防毒軟體來保護他們！

社群網站防護功能會在瀏覽器上安裝附加元件，會偵測電腦中的瀏覽器，之後當然是選擇給他安裝，讓他來替瀏覽器把關。

安裝過後會在附加元件那顯示出 TREND MICRO 的圖案，裡面包含有網站分級、社群隱私偵測、安心 Pay 與詐騙剋星體驗版。

接著我們來瀏覽社群網站看看吧！原本的網頁連結，PC-cillin 都會幫你標註螢光筆，其實他的策略相當簡單，就是針對頁面中的所有連結都會檢測，綠色螢光筆代表是安全的網頁，前方還會有一個綠色勾勾；若是異常的連結就會提出警告，從最基本的連結開始保護，避免你點入不安全的連結，這樣就能有效的預防藏有病毒的網頁、惡意網頁或是詐騙網頁等等。

很多分享會透過短連結的方式，隱匿了真實連結比較長的網址，不過依然可以偵測到連結的安全性，這方面是頗加分的，並不會因為是短網址就無法檢查安全性。

網路詐騙很多元，有點優惠就可以騙到很多人，很多一頁式的詐騙，都讓別人很容易上當，說實在的都以為自己有買到有賺到，到最後才知道是被騙了！這類網址會一直不一樣，以詐騙來說註冊網域只是很小的成本，PC-cillin 都可以幫你檢測出來，這點能讓大家放心許多。

若是點選前往，就會出現「PC-cillin 雲端版 已封鎖此網站」，並且明確的說明威脅類型是購物，代表這樣的購物網頁是有問題的，也請大家要特別留意。

若是安全性還不明確的網址，會以灰色來標示，這時候可以提交給趨勢科技來審查網站，等確定標示為綠色再前往也不遲。總之要在網路上買東西，還是選擇比較有品牌的網站相對比較安全，貪便宜通常不會有好下場。

詐騙購物網頁特徵

這裡再替大家整理了幾種常見的詐騙購物網頁特徵，其實我覺得都是有跡可循的，我自己也曾上當過，看看我之前買到的雷：超微型投影機是雷嗎？大家可以參考看看，總是得花錢買點教訓！

詐騙購物網頁最常出現就是很多人購買的訂單訊息，營造出好像很多人購買的樣子，而且一直都有人在購買，這個其實都是假象啦！假熱門而已～

此外就是有很多正面的評價，有購買才會有評價，讓你感覺到很多人已經收到貨了，所以才會有評價，而且評價大多是不錯的，讓你更放心的購買。

讓你趕快結帳的動機就是時間在倒數，像上圖範例只剩下 7 分鐘 40 秒的優惠，看著時間在倒數的確會讓人沒太多時間猶豫，不過當重整網頁之後，時間又是從 7 分鐘 40 秒開始倒數，這不就是太奇怪了嗎？而且一頁式網頁的東西就算是真品，也不一定比較便宜，只是想要讓你快速結帳而已，大家不妨再去購物或是拍賣找找看，一定會有一樣的商品，而且價格肯定比較便宜。

優惠通知的浮動視窗也是吸引人的，就算我知道不會那麼好康，但是還是會忍不住點開來，想看看到底又藏了什麼梗，但是大多打開的結果會有要求瀏覽器的通知權限允許，沒經驗的人就會允許，之後你就會成為他們的名單，有可能會對你發出網頁中毒、手機中毒的通知，讓你導向另外一個惡意網站之類的，這也是要留意的！

參加抽獎也是很吸引人的，只要把網頁做的精美一點，大家就不會懷疑這是異常網站，要騙得一堆可用的電子信箱並非難事唷！這裡要提醒大家通常好康的事情真的沒有那麼多，對於留下任何資料時還是要小心警慎。

開始保護您的電腦網路安全

現在 PC-cillin 2020 都可以免費體驗，安裝體驗當然不用錢，趕快讓更好的防毒軟體來替你的安全把關吧！

下載連結：https://www.trendmicro.com/zh_tw/forHome/event/pccillin/adot2.html