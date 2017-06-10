近年來 SSD 價格降低，越來越多人使用 SSD 來當成系統硬碟，雖然速度提升不少，但是風險也相對提高，因為 SSD 的掛點可能毫無預警，萬一真的掛點時，可能還不像傳統硬碟有機會修復壞軌之類的，因此完整的系統影像備份很重要的。Eassos System Restore 就是一套可以提供你完整系統像備份的工具，知名度雖然不像 Acronis、EaseUS 那麼大，但是在備份功能上也算是完整，有興趣的朋友可以趁限時免費時下載來試試看。
限時免費：http://sharewareonsale.com/s/eassos-system-restore-giveaway-coupon-sale
△ 接著直接點選最下方的連結，或是透過 Facebook、Twitter 或 Google+ 分享限免活動也是可以。
△ 將該填寫的資訊填寫完成，GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就會取得活動序號，軟體可以直接從網頁下載，或文末直接下載免安裝版。
△ 開啟軟體後從選單中點選 Register 進行註冊。
△ 輸入剛剛所取得的活動序號，點選 Online Register 進行註冊。
△ 註冊成功之後就可以在右下角看到 Register to ....，代表註冊成功囉！接著點選 Backup 開始備份。
△ 點入之後會跳出一個詢問視窗，會問說是否需要製作 USB 開機硬碟，若是確定要使用這款軟體當成系統備份，那麼建議當然是製作一個，萬一系統遇到無法開機的時候，才有辦法透過 USB 硬碟來開機。
△ 製作開機 USB，選擇要製作的 USB，製作時不會清除 USB 上的資料，但我建議還是使用一個乾淨的 USB 比較保險。
△ 備份基本的內容，告知備份哪個硬碟備份到哪裡，更多細項請開啟 Options。
△ 備份細節其實並不多，能調整備份的壓縮率、是否分割檔案、分割檔案的大小、排除的資料夾。
△ 可以設定排除一些系統垃圾檔案，因為備份垃圾也沒有用啊！若是原本就有已經有備份的檔案，譬如雲端資料夾等等，也能節省最後備份檔案的大小。
△ Eassos System Restore 的備份屬於 Offline 的備份，代表系統必須停機才能備份，系統必須重新啟動才會開始備份。
△ 系統重新開機後開始備份囉！！！
△ 備份後當然也可以系統還原，這部分我就先跳過驗證囉^^。
http://www.eassos.com/eassos-system-restore.php
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