iMyFone AnyRecover

手殘不小心刪掉的檔案怎麼救？小編之前寫開箱的時候就曾發生過，當時的情形是文章都已經發出來了，所以小編就把產品照片的原始檔刪除，過不久後卻發現文章裡的產品圖壓縮程度太大導致品質不佳，需要原始照片時卻發現已經移除了，剪輯影片若不小心把素材原始檔移除那更是頭痛，刪掉的檔案有沒有辦法可以救回來呢？今天小編要來與大家分享這款 iMyFone AnyRecover 檔案救援軟體，帶大家 3 步驟找回誤刪的檔案。( 文內有驚喜 )

永久刪除檔案還原

首先當然要先準備好工具啦，iMyFone AnyRecover 支援 Windows 及 macOS 雙系統，所以不僅僅是 Windows 連 Mac 檔案救援也可以使用喔。載點替各位準備在文章後方了，大家自行取用啦。

步驟一：選擇檔案路徑

救回刪除檔案

安裝完畢後，打開 iMyFone AnyRecover，選擇你原始檔案位置，比如說你要復原 USB 內的檔案、救回資源回收筒已刪除的檔案，或是原本儲存於桌面的圖片等...選擇好之後按下右下角的「開始」。 

步驟二：掃描遺失的檔案

永久刪除檔案還原免費

點擊開始後，iMyFone AnyRecover 就會盡可能的搜尋該位置遺失的檔案，找到的文件會依照「檔案類型」、「檔案路徑」來分類，包含：照片、影片、文件、封存檔案及其他來做詳細的分類，這些分類中圖片、文件是支援復原前預覽的，因此若你不確定該圖片是否為你要找的，雙擊圖片啟用預覽功能就可以確定，將文件勾選後，點擊右下角「復原」。

步驟三：復原檔案

資源回收桶救回免費

最後確認復原的檔案要儲存載哪，選擇完畢後按下「OK」開始進行復原。

iMyFone AnyRecover

進行復原的時間跟你的檔案大小有關，點開上方的路徑就可以開啟資料夾查看救援成功的檔案啦。

mac垃圾桶還原免費

最就能夠成功看到救援回來的檔案。我很喜歡拿 iMyFone AnyRecover 這類的檔案救援軟體，比喻為現實世界的「保險」，沒買不會怎麼樣，出事的時候才會慶幸：「幸好有買」。當然不是希望大家出事，而是如何讓自己的風險最小化～或是當事情發生時，大家要如何轉嫁自己的風險。

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iMyFone AnyRecover 是能夠免費下載的，而且也可以免費使用，不過免費版只支援復原「3」個檔案，如果要解鎖更多，就必須付費 ~ 上面是小編在 iMyFone AnyRecover 找到的原價，有 1 個月方案、1 年方案及終身方案，要買什麼方案取決於你的需求與購買動機而定。

iMyFone AnyRecover

小編替大家爭取到「超值」佛心價，這就是文章一開頭所說的驚喜啦，「哇哇 3C 日誌的讀者」購買任一方案都能夠折 20 元美金，或許聽起來不多，可是一旦發現原價 59.95 美金只能買到 1 年授權，用小編爭取到的讀者優惠就能夠直接升級到「終身版」，限時限量、先搶先贏，不論你現在是否有檔案救援需求，買一次就能用一輩子，連結放在下面，推薦各位把握機會入手。

最後再複習一次，不論你是：

  • SSD/HDD
  • 記憶卡
  • USB 隨身碟
  • 筆電
  • 桌機
  • 外接式硬碟
  • 相機
  • 錄音筆
只要誤刪等檔案通通可以透過 iMyFone AnyRecover 檔案救援，而且不論檔案格式，包含：各種格式文件、圖片、影片、音檔、Email、壓縮檔、系統檔案、執行檔等...資料救援全部支援，只能說沒收下相當可惜，超殺的連結提供給大家：

傳送門：iMyFone AnyRecover 哇哇 3C 日誌讀者獨家優惠

AnyRecover Windows 版本免費下載並試用
https://www.anyrecover.com/data-recovery/

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