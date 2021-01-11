檔案消失、檔案誤刪一定都是大家會遇到的狀態，所以電腦一定要常常備份才可以，若沒有常常備份那就必須要有檔案救援工具，這次和大家推薦的是 Magoshare Data Recovery 檔案救援工具，這是一款付費的檔案救援軟體，不過剛好有限時免費活動，檔案救援不求人靠自己就可以！包含有 Windows 和 Mac 兩個系統的版本，不管你當下是否有需求，電腦裡面就是要備有這樣的工具！文末有免安裝版，序號也在檔案之中唷！

△ 開啟軟體後點選上方的 KEY 圖案，之後在註冊視窗貼上活動的序號（都在免安裝版壓縮檔案之中），之後點選 Activate 來啟動。

△ 啟動成功的視窗通知。

△ 救援步驟很簡單，先選取要掃描的硬碟，之後點選右下角的 SCAN。

△ 掃描會經過很長一段時間，硬碟容量越大可能越久，檢視方式預設路徑模式，讓大家比較好尋找遺失或是誤刪的檔案。

△ 也可以依照檔案類型來檢視，這樣找檔案其實也可以很快，因為有時候找到的遺失檔案不一定會存在原本的檔案路徑。

△ 或是能依照檔案時間來排序，若對檔案使用日期有印象的話，這樣找檔案也很快。

△ 還原檔案可以直接右鍵點選檔案選的 Recover，或是批次勾選檔案後點選 RECOVER NOW，之後會讓妳選定要輸出的資料夾！這時候千萬不要將檔案還原到救援的硬碟之中即可。

△ 掃描結果可以儲存，軟體關閉後下次載入上次掃描的結果即可，就不用再次經歷漫長的掃描時間囉！

https://www.magoshare.com/data-recovery-software/windows-data-recovery-software.html

免安裝版：

Magoshare Data Recovery 4.1.7z（GOOGLE下載）

Magoshare Data Recovery 4.1.7z（1DRV下載）

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Magoshare Data Recovery 4.1.7z（RAPIDGATOR下載）

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Mac 版本：

MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（GOOGLE下載）

MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（1DRV下載）

MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（MEDIAFIRE下載）

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MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（MEGA下載）

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