Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

檔案消失、檔案誤刪一定都是大家會遇到的狀態，所以電腦一定要常常備份才可以，若沒有常常備份那就必須要有檔案救援工具，這次和大家推薦的是 Magoshare Data Recovery 檔案救援工具，這是一款付費的檔案救援軟體，不過剛好有限時免費活動，檔案救援不求人靠自己就可以！包含有 Windows 和 Mac 兩個系統的版本，不管你當下是否有需求，電腦裡面就是要備有這樣的工具！文末有免安裝版，序號也在檔案之中唷！

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 開啟軟體後點選上方的 KEY 圖案，之後在註冊視窗貼上活動的序號（都在免安裝版壓縮檔案之中），之後點選 Activate 來啟動。

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 啟動成功的視窗通知。

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 救援步驟很簡單，先選取要掃描的硬碟，之後點選右下角的 SCAN。

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 掃描會經過很長一段時間，硬碟容量越大可能越久，檢視方式預設路徑模式，讓大家比較好尋找遺失或是誤刪的檔案。

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 也可以依照檔案類型來檢視，這樣找檔案其實也可以很快，因為有時候找到的遺失檔案不一定會存在原本的檔案路徑。

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 或是能依照檔案時間來排序，若對檔案使用日期有印象的話，這樣找檔案也很快。

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 還原檔案可以直接右鍵點選檔案選的 Recover，或是批次勾選檔案後點選 RECOVER NOW，之後會讓妳選定要輸出的資料夾！這時候千萬不要將檔案還原到救援的硬碟之中即可。

Magoshare Data Recovery 檔案救援工具

△ 掃描結果可以儲存，軟體關閉後下次載入上次掃描的結果即可，就不用再次經歷漫長的掃描時間囉！

https://www.magoshare.com/data-recovery-software/windows-data-recovery-software.html

免安裝版：
Magoshare Data Recovery 4.1.7z（GOOGLE下載）
Magoshare Data Recovery 4.1.7z（1DRV下載）
Magoshare Data Recovery 4.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Magoshare Data Recovery 4.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Magoshare Data Recovery 4.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：6.47 MB

Mac 版本：
MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（GOOGLE下載）
MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（1DRV下載）
MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（MEDIAFIRE下載）
MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（RAPIDGATOR下載）
MagoshareDataRecovery 4.5.dmg（MEGA下載）
檔案大小：7.21 MB

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