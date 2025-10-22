限時免費 PC Startup Master 4.2.990 PRO 加速開機速度，關閉不需要的軟體，減少資源消耗
- 快速啟動：禁用非必需的啟動軟體、服務和任務，加快電腦啟動速度
- 延時啟動：允許你延遲或阻止軟體自動啟動，通過減少軟體同時啟動的負擔來加速電腦開機速度
- 安全提升：實時監控啟動設定的更改並發出提醒，提供取消選項，增強對抗不安全軟體和惡意程序的防護
- 一站式管理：集成了啟動軟體、Windows 服務和定時任務的管理，透過一個界面全面掌控系統啟動清單
軟體的部分可以各位可以到文章後面去下載完成，安裝之後打開點擊右下角的 register 註冊按鈕，然後輸入姓名 email 以及剛剛領取到的序號，最後點擊 register 來完成註冊就可以了。看到註冊成功的畫面就代表已經啟用完成了，這一次的限時免費活動，是 360 天的使用授權，註冊完之後，有一年的時間可以免費使用完整功能。使用方式也非常的直覺，直接在清單裡面找到你想要取消的應用程式，點擊之後找到右邊的 status 把按鈕關閉就可以啦。這樣一來就可以把完全不會用到人體，直接在這一個介面裡面統一取消，而且這樣還可以加速電腦開機的速度，避免消耗太多不需要的資源再處理這些東西。另外有一些非應用程式的啟動程序，像是Windows的服務，如果你不需要這些服務，你也可以自己取消它。不過這邊如果你不熟悉的話，不建議操作應為取消掉不該取消的東西，可能會導致系統的當機或是不穩定。連結的部分，小編就放在下面，請各位趕快去下載起來吧。https://www.smartpcutilities.com/startupmaster.html免安裝版：
PC Startup Master 4.2.990.7z（MEDIAFIRE下載）
PC Startup Master 4.2.990.7z（1DRV下載）
PC Startup Master 4.2.990.7z（RAPIDGATOR下載）
PC Startup Master 4.2.990.7z（MEGA下載）
檔案大小：5.65 MB