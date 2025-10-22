限時免費 PC Startup Master 4.2.990 PRO 加速開機速度，關閉不需要的軟體，減少資源消耗

限時免費 PC Startup Master 4.2.990 PRO 加速開機速度，關閉不需要的軟體，減少資源消耗

如何關閉 One Drive 重新啟動電腦會自動啟動的功能？不僅是 One Drive 就連其它軟體想關閉時怎麼辦？小編來推薦 PC Startup Master 4 PRO 啟動管理工具，不論哪一款軟體，不想讓沒在用的軟體開機時跟著啟動，導致電腦速度被拖慢。或是你有常用的軟體想讓它跟著電腦開機時開啟，只要這一款軟體就可以統一搞定，不用再去分別打開軟體，找設定還找不到，目前這款專業電腦開機啟動項管理工具推出限時免費活動，推薦有需要的朋友可以把獲活動期間把它收下。

PC Startup Master 4 PRO 主要功能：

  • 快速啟動：禁用非必需的啟動軟體、服務和任務，加快電腦啟動速度
  • 延時啟動：允許你延遲或阻止軟體自動啟動，通過減少軟體同時啟動的負擔來加速電腦開機速度
  • 安全提升：實時監控啟動設定的更改並發出提醒，提供取消選項，增強對抗不安全軟體和惡意程序的防護
  • 一站式管理：集成了啟動軟體、Windows 服務和定時任務的管理，透過一個界面全面掌控系統啟動清單

電腦啟動管理

軟體的部分可以各位可以到文章後面去下載完成，安裝之後打開點擊右下角的 register 註冊按鈕，然後輸入姓名 email 以及剛剛領取到的序號，最後點擊 register 來完成註冊就可以了。

電腦開機軟體管理

看到註冊成功的畫面就代表已經啟用完成了，這一次的限時免費活動，是 360 天的使用授權，註冊完之後，有一年的時間可以免費使用完整功能。

電腦開機加速

使用方式也非常的直覺，直接在清單裡面找到你想要取消的應用程式，點擊之後找到右邊的 status 把按鈕關閉就可以啦。這樣一來就可以把完全不會用到人體，直接在這一個介面裡面統一取消，而且這樣還可以加速電腦開機的速度，避免消耗太多不需要的資源再處理這些東西。

限時免費軟體

另外有一些非應用程式的啟動程序，像是Windows的服務，如果你不需要這些服務，你也可以自己取消它。不過這邊如果你不熟悉的話，不建議操作應為取消掉不該取消的東西，可能會導致系統的當機或是不穩定。連結的部分，小編就放在下面，請各位趕快去下載起來吧。

https://www.smartpcutilities.com/startupmaster.html

免安裝版：
PC Startup Master 4.2.990.7z（MEDIAFIRE下載）
PC Startup Master 4.2.990.7z（1DRV下載）
PC Startup Master 4.2.990.7z（RAPIDGATOR下載）
PC Startup Master 4.2.990.7z（MEGA下載）
檔案大小：5.65 MB

電腦白痴小技巧：免費加快開機速度！（廣東話）
多選單開機製作工具EasyBCD
如何在Windows 中剔除可疑软件， 揪出隐藏的启动项？ | 零度解说
赶紧下载！8款“限时免费”的软件，得到即赚到！！帮你省下好几百刀...
電腦一開機就有一堆程式跟著啟動！怎麼辦？超簡單關閉開機自動 ...
停用自動啟動程式縮短系統開機時間
2025 如何關閉 One Drive 開機自動啟動？PC Startup Master 4 PRO 啟動項管理工具
9M87
9M87
2025-10-22
