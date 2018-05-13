KMPlayer 4.2.2.10 超強的影音播放（+112款面板）

2018-05-13 08:14:00 哇哇 0 0


KMPlayer 是一套將網路上所有能見得到的解碼程式(Codec)全部收集於一身的影音播放軟體；只要安裝了它，你不用再另外安裝一大堆轉碼程式，就能夠順利觀賞所有特殊格式的影片了。除此之外，KMPlayer還能夠播放DVD與VCD、數位/類比WDM電視頻道、線上直播頻道、匯入多種格式的外掛字幕檔、使用普及率最高的WinAMP音效外掛與支援超多種影片效果調整選項等，功能非常強大！


韓國新貴 KMPlayer 有斷點續看的 All-in-One 萬能專業播放器，整合內建 Codec 庫，幾乎什麼都可以播放，包括 BT 未下載完成及損壞的影片檔案都可以預覽。除了幾乎什麼檔案都能播放外，KMPlayer各式強大的功能更不容忽視。首先是各種關於畫質相關的設定，你可以自訂螢幕比例，調整螢幕亮度，使用銳化、柔化等特效提升畫面品質，還可水平、垂直旋轉畫面，依照硬體等級選擇播放模式。還可去除某一個聲道、左右聲道互換、去人聲、去背景聲、去噪音等；再加上多項字幕功能，幾乎能解決所有影片問題。
KMPlayer的擷取功能也非常強大，只要按下右鍵，就能夠輕輕鬆鬆地把影片聲音擷取成MP3；不需額外安裝Codec，即可把DVD轉檔成XViD或DiVX等格式，還可自訂時間或畫面格數，擷取分格連續畫面，功能非常強大。只要具備一套KMPlayer，可以取代以下各種煩人的Codec和播放器：WMP、K-Lite Codec、Real Media、Quicktime、Cyberlink PowerDVD、Intervideo WinDVD...等，讓系統乾淨不少！

最重要的一點是：KMPlayer 是完全綠色的軟體，它不必安裝，只要將它解壓縮到任何資料夾，執行 KMPlayer.exe 即可，一切都是自動的；若將來不想用它，直接刪除該資料夾即可！



選項 -> 關於 -> 命令行開關 -> 點選kmplayer的圖示 -> 就可以玩小遊戲^^

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