家裡的電視一台永遠不夠，小朋友要看卡通，老婆要追劇，我想打電動，雖然我搶不到最大台的電視，不過我可以擁有最大的投影！！！這次一定要狠狠地跟大家推薦 Warpple 國民輕劇院 LA3，要說他猛嗎？其實還真的猛！1.99 公尺就可以投影百吋大螢幕，只是比其他品牌相同距離投影大了 87%，200 度的雲台要投放天花板也不難，還有免費的第四台可以看，亮度 450 ANSI 流明比上一代還多了 50%，重點是早鳥價格只要 1999 元就可以帶回家，讓你馬上可以在家輕鬆享有百吋投影享受，當成玩具買來玩都算非常超值！

活動連結：https://lihi3.me/Y70v3（優惠碼：WAWALA33）

投影機的樣貌都方方正正嗎？其實已經不是了！如果說第一眼的感覺很重要，那 Warpple LA3 絕對是「白淨系小鮮肉」等級。圓筒狀的機身設計，沒有傳統投影機那種笨重的「黑盒子」味，反而像是一件能融入家中擺設的生活小物。 放在客廳，就像一顆簡約的設計小音響；搬到臥室，又像一盞低調的氛圍小燈，實際上它是一個非常方便的短焦投影機。

Warpple LA3 具備有 200° 可旋轉雲台，隨手一轉，不管是牆面、天花板還是床邊的白牆，都能馬上變成大螢幕。躺著看電影一直都是美夢，沒有比躺著看電影更舒服的事情了！就算看電影看到睡著也很好，連躺下了力氣都省了！

說到投影機的靈魂，當然就是這顆「閃亮亮的大眼睛」，不覺得在陽光下超級美的嗎？好像不給他好好使用一下都對不起自己！別看它的體積輕巧，這顆鏡頭可是搭載短焦技術，投射比僅 0.9:1，離牆 1.99公尺就能投出 100 吋畫面，相比他牌投影機來說，相同距離畫面大了 87%，在空間條件相同的狀況下，硬是畫面比較大！加上超級親民的價格，相信連學生都可以入手，宿舍或是租屋處雖小，還是可以有大大的享受，打造「家庭電影院」就是這麼簡單！

轉到機身後方，你會發現除了 DC 電源孔，還貼心配置了 USB 與 HDMI，讓影音的選擇更加多元，可以方便讀取 USB 內的影音內容，我自己收藏的電影馬上投放！HDMI 可以接上 Switch 或是 PS5，大螢幕的娛樂享受不落人後！今天臨時要簡報要開會，還要走麻煩的流程借又重又笨的投影機，不如隨手帶上 Warpple 國民輕劇院 LA3，接上電腦就可以開始簡報，搞不好還要跟同事順便介紹這台有多方便。

翻到機身底部，會看到一個相機螺絲孔，這可是讓 Warpple LA3 的使用上大大加分的秘密武器。 搭配相機腳來使用，可以很方便的調整高度和角度，外出露營架個腳架，投影布掛起來，夜晚的娛樂時刻馬上開始，尤其小朋友被卡通吸引住的時候，就是大人可以鬆一口氣的時光啦！如果不喜歡梯形校正周圍的光亮感，不妨透過腳架調整到比較正的投放位置，也可以得到最大畫面的投放。

單有實在的硬體規格就能讓你買單嗎？坦白說這價格是可以的！讓 Warpple LA3 有靈魂的，是 OVO TV 平台，簡單來說就是內建電視盒的概念，想看 Netflix、YouTube 等影音 APP 都可以，還有內建免費近百個頻道的「第四台」隨你切換，想要解鎖更多頻道也只要每個月 99 元，這價格也真的佛心！重要的是有台灣團隊研發、持續更新，這台機器不會成為「孤兒機」，OVO 品牌很可以！

分體式喇叭設計在底座的部分，與一般投影機大大不同，這樣的設計也頗具創意的，是底座也是喇叭！它也可以獨立當藍牙喇叭使用，CP 值真的好高啊～

最後一個我很喜歡的小細節，就是實體對焦調整旋鈕，這樣的操作雖然很復古，但是很方便！現在很多投影機要在遙控器裡找選單、來回微調，自動對焦不準的時候還真不知道如何處理，Warpple LA3 直接給你一顆實體對焦調整旋鈕，畫面對焦是非常直覺的事情唷！

總結來說，Warpple LA3 是一台能真正融入生活的投影機。外觀簡約、短焦好用、軟體內容豐富，再加上靈活的腳架孔與分體式喇叭，讓它不只是「看片工具」，更像是家中的娛樂主角。450 ANSI 流明在夜間室內觀看是非常足夠的，小朋友吃個水果配上投影機就很滿足了，我還要開始擔心以後邊吃東西邊配投影機怎麼辦啊！

接著帶大家來實測仰望天空的投影，家裡滿到沒有一面空白的牆壁，那麼天花板總是空的吧！坦白說我還是第一次碰到那麼好抬頭的投影機，過往不是沒有投影天花板的夢想，但是大多投影機要好好站著網上投影是有難度的，但是對 Warpple LA3 來說輕而一舉。

懶人的夢想正在實踐，就是投影在天花板，可以準備一邊準備睡覺一邊看電視追劇，絕對比你躺在威秀的 GOLD CLASS 還要舒服，但是餐點就要自己準備囉！

不過偷偷的告訴大家，投影天花板最舒適的位置不是正上方，因為大家習慣有枕頭，所以視線最放鬆的位置還是斜上方唷！

其實 Warpple 國民輕劇院 LA3 的梯形校正非常的快速，不過因為廣角拍攝看起來沒有很正，實際上看起來非常的正常唷！

Warpple 國民輕劇院 LA3 建議售價 3299 元，現在早鳥優惠只要 1999 元，全配組加上便攜收納包與百吋布幕也只要 2599 元，這樣的佛心的價格比吃一頓大餐還要省，而且還有延長保固一年，最後總結【心動不如馬上行動】！

