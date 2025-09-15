陳綠の人生奇幻旅程 外觀一樣簡約漂亮，一樣輕巧 重點是進化到可以自己主動調整對焦 所以你不小心動到也不用擔心畫面跑掉或模糊 它馬上重新對焦！

最超值的Full HD投影機可能是它！Warpple LS3 開箱評測分享 這篇要為大家開箱介紹的OVO 家族品牌產品Warpple LS3 ，產品上市售價只要4,990元（預購價更只要3990元）不但超便宜，而且還是「硬體+軟體+內容」全方位高CP 值 ...

【開箱】經濟實惠的Warpple 智慧投影機LS5 小旭實測Android 作業系統智慧型手機與iOS 作業系統的iPhone 或iPad 通通都可以順利投放(只要連結於同一個Wi-Fi 無線網路即可)，超簡單！ 其他，諸如「亮度模式、梯形校正、 ...

全系列智慧投影機｜OVO - 投影機、顯示器、電視盒與生活家電 自動對焦只需2~3 秒 · 一款螢幕可以變大變小、輕鬆帶來帶去，還能降低孩子眼睛負擔的百吋無框電視 · 整合超高性能電視盒、高亮高畫質投影機、劇院級音效、好用 OVO TV OS，及 ... 雲台款LA1 · 高透光LS7 星光白 · Ovomedia

不到四千元！年輕人的全方位CP 值投影機：Warpple LS3 開箱 Warpple LS3 體積輕巧、價格便宜且功能完整，不但可以投影1080P 高畫質影片，最大可以投影 ... 小空間也能投影百吋！OVO KS1 迷你超短焦投影機開箱. 電腦王阿達 ...