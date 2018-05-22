資料夾為每天使用電腦要接觸的，像我自己整理檔案的習慣並不是太好，為了方便就是在桌面建立資料夾，亂中有序有著自己的規則，但是當資料夾越來越多時，不妨改變資料夾的顏色，這樣尋找資料夾可以更加的快速方便。Folder Colorizer 雖然並非一套免安裝的軟體，不過我自己目前是常駐於系統內使用，因為結合了右鍵選單的功能，可以快速地更改資料夾顏色。
若是沒有自己喜愛的顏色，可以從選單內的「Colors...」執行新增，支援中文的輸入唷！完成之後就會加入預設的選擇之中，以後改顏色方便就很快囉！
https://softorino.com/utilities
安裝版下載：
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檔案大小：7.44 MB
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