Folder Colorizer 2.0.10 資料夾顏色變變，自己設定喜愛的顏色

2018-05-22 12:34:36 哇哇 0 0


資料夾為每天使用電腦要接觸的，像我自己整理檔案的習慣並不是太好，為了方便就是在桌面建立資料夾，亂中有序有著自己的規則，但是當資料夾越來越多時，不妨改變資料夾的顏色，這樣尋找資料夾可以更加的快速方便。Folder Colorizer 雖然並非一套免安裝的軟體，不過我自己目前是常駐於系統內使用，因為結合了右鍵選單的功能，可以快速地更改資料夾顏色。


在任何的資料夾上點選右鍵，選取「Colorize」來更新資料夾顏色，預設的幾種顏色都還算不錯。



若是沒有自己喜愛的顏色，可以從選單內的「Colors...」執行新增，支援中文的輸入唷！完成之後就會加入預設的選擇之中，以後改顏色方便就很快囉！

https://softorino.com/utilities

安裝版下載：
Folder Colorizer 2.0.10.rar（MediaFire下載）
Folder Colorizer 2.0.10.rar（YunFile下載）
Folder Colorizer 2.0.10.rar（本站下載）
檔案大小：7.44 MB

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