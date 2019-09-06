限時免費 Folder Marker Home 資料夾顏色樣式變變變，實用工具必備收藏

2019-09-06 07:43:42 哇哇

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

我個人還頗愛推薦可以變換資料夾顏色的工具，Folder Marker Home 正在限時免費勸大家趕快收下！資料夾改變顏色有什麼好處？我覺得可以讓重要資料夾更加具備有辨識性，或是透過特定圖示來表達工作進度狀態，我個人覺得是非常棒的檔案歸類工具之一，之前頗推薦免費的 Folder Colorizer 也是相同功能，不過只有顏色變換，Folder Marker Home 相對更豐富唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/folder-marker-home-4-3-2/

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 從活動頁面輸入自己的信箱與名稱，勾選同意收到他們的來信，之後點選 Sign up。

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 接著會告訴你要去信箱收信，確認信箱是你自己的。

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 接著進入自己的信箱之後，點選「I confirm, send me the key」之後繼續。

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 接著就是確認你的信箱是沒有問題的，再來就會收到第二封信。

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 最後收到的信之中就可以看到這次活動所取得的序號。

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 軟體為安裝版，這樣才能搭配上資料夾右鍵的使用，正常安裝程序沒有什麼陷阱唷！安裝版可以在文末下載。

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式 Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter Registeration Code 會跳出文字框，將所取得的序號輸入點選 OK 就可以註冊完成囉！

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 內建有字母、顏色等許多圖示，可以從上方選擇資料之後，再點選要的圖示後按應用，這樣就能夠套用，不過我覺得透過資料夾右鍵更為方便。

Folder Marker Home 改變資料夾顏色樣式

△ 在任意資料夾上點選右鍵可以看到 Make Folder 的選單，點入之後就能方便的套用各種顏色資料夾，還有深色與淺色的差異，還有許多種效果的圖示，選取後就直接套用，方長的方便唷！

http://foldermarker.com/en/

安裝版：
Folder Marker Home 4.3.zip（GOOGLE下載）
Folder Marker Home 4.3.zip（1DRV下載）
Folder Marker Home 4.3.zip（MEDIAFIRE下載）
Folder Marker Home 4.3.zip（RAPIDGATOR下載）
Folder Marker Home 4.3.zip（本站下載）
檔案大小：13.51 MB

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