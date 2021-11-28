一直以來我超級推薦資料夾改變色彩的工具，因為我覺得這是整理檔案的絕佳方法，這次要跟大家推薦是 MSTech Folder Icon 資料夾色彩工具，其實這款工具之前限時免費很多次了，我總算是心血來潮把他介紹出來，我相信很多人對於電腦的資料整理已經有自己的一套方式，不過若只是妥善的資料分類那也只是目錄結構的脈絡，如果能加上顏色的區別，我想整理的方式會更多元，譬如說重要的事情用紅色資料夾，代辦事項用藍色資料夾等等，可以很快地從檔案總管就能區分事情的重要性，像這類的 MSTech Folder Icon 資料夾色彩工具會頗推薦大家安裝的唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD MSTECH FOLDER ICON NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

△ 資料夾變色工具會結合到滑鼠的右鍵選單，所以用安裝版會比較方便。

△ 安裝完成後，從資料夾右鍵選單就可以找到 MSTech Folder Icon Basic，點選後就會開始執行。

△ 從系統列找到 MSTech Folder Icon 點選右鍵，點選 Activate the Software 來啟動軟體。

△ 將剛剛所取得的序號貼上，堤上自己的名稱與信箱，之後點選 Activate Online，等待過後看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ MSTech Folder Icon 有 Lite、Basic 與 Pro 三種版本，這次限時免費取得的是 Basic 的版本，一共內建七種不同的風格圖示，基本提供的色彩就有那麼多種，坦白說已經非常足夠使用了！如果想要更多風格與自訂色彩，就需要 Pro 版本才能提供。

△ 自地色彩的功能可以從 Any Color 進去，選定顏色之後 compound color 還提供複合顏色的選擇，也可以自己調整資料夾風格。

△ 把原本普通的黃色資料夾，改成自己喜愛的模樣，不只打造電腦獨特的風格，檔案整理也是加分的。

△ 支援多個資料夾批次更改。

△ 內建有一個小小掛牌的內建圖示，如果想要更特別一點，這樣也是可以達成的唷！

https://mstech-co.com/folder-icon/folder-icon-basic/

安裝版：

MSTech Folder Icon Basic 3.1.0.3.rar（GOOGLE下載）

MSTech Folder Icon Basic 3.1.0.3.rar（1DRV下載）

MSTech Folder Icon Basic 3.1.0.3.rar（MEDIAFIRE下載）

MSTech Folder Icon Basic 3.1.0.3.rar（RAPIDGATOR下載）

MSTech Folder Icon Basic 3.1.0.3.rar（MEGA下載）

檔案大小：40.35 MB