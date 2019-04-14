Folder Painter 1.2 資料夾變色工具，資料管理的小幫手

2019-04-14 05:58:10 哇哇

資料夾變色工具

我個人還頗愛推廣資料夾變色工具，相較於無敵桌面模式的檔案管理，我偏愛將資料夾設定成不同的顏色，更容易讓我識別檔案資料夾的重要性，FolderPainter 是類似於 Folder Colorizer 的小工具，他內建了多種供大家方便使用，只是相比 Folder Colorizer 缺乏了自訂顏色的功能，只是使用上差不多的方便，若你也覺得透過資料夾顏色來識別資料夾很方便的話，這款工具也可以試試看唷！

資料夾變色工具

軟體開啟之後，是一個安裝的設定畫面，可以自己設定右鍵選單的名稱，預設是如上圖的 Change Folder Icon，安裝時點選 Add to Menu 就可以完成右鍵選單的設定。

資料夾變色工具

之後點選資料夾使用右鍵，就可以看到更換資料夾顏色的選單，接著就能很方便的變換顏色囉！

https://www.sordum.org/10124/folder-painter-v1-0/

免安裝版：
Folder Painter 1.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Folder Painter 1.2.7z（ZIPPYSHARE下載）
Folder Painter 1.2.7z（GOOGLE下載）
Folder Painter 1.2.7z（1DRV下載）
Folder Painter 1.2.7z（本站下載）
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