我個人還頗愛推廣資料夾變色工具，相較於無敵桌面模式的檔案管理，我偏愛將資料夾設定成不同的顏色，更容易讓我識別檔案資料夾的重要性，FolderPainter 是類似於 Folder Colorizer 的小工具，他內建了多種供大家方便使用，只是相比 Folder Colorizer 缺乏了自訂顏色的功能，只是使用上差不多的方便，若你也覺得透過資料夾顏色來識別資料夾很方便的話，這款工具也可以試試看唷！

軟體開啟之後，是一個安裝的設定畫面，可以自己設定右鍵選單的名稱，預設是如上圖的 Change Folder Icon，安裝時點選 Add to Menu 就可以完成右鍵選單的設定。

之後點選資料夾使用右鍵，就可以看到更換資料夾顏色的選單，接著就能很方便的變換顏色囉！

https://www.sordum.org/10124/folder-painter-v1-0/

免安裝版：

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Folder Painter 1.2.7z（GOOGLE下載）

Folder Painter 1.2.7z（1DRV下載）

Folder Painter 1.2.7z（本站下載）

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