有些人透過很好的資料夾分類來管理檔案，我透過資料夾的顏色樣式來整理檔案，這次限時免費的是 Folder Marker Pro 資料夾變色軟體，文章首圖就是他基本的資料夾樣式，有各種不同顏色的深淺，還有基本的英文字母開頭的資料夾，也有簡單圖示的資料夾，如果你自己也具備有這類的 icon 圖示，當然也可以套用自己的，結合右鍵選單來快速更換資料夾樣式，讓原本的檔案管理更增添了色彩辨識，如果想試試看這樣的檔案管理方式，趁此收下這款限時免費工具吧！

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的信箱與名稱，接著點選 Sing up 來註冊。

△ 之後會發信到你的信箱，所以接下來請到信箱收信來確認註冊。

△ 收到信之後，請點選下方綠底白字的「I confirm, send me the key」。

△ 點選之後會收到第二封信，就可以取得個人的 Folder Marker Pro 產品序號囉！軟體安裝版與免安裝版可以到文末下載唷！

△ 軟體開啟後從 Help > Enter Registration Code 來啟動軟體。

△ 貼上剛剛所取得的軟體序號，點選 OK 來註冊。

△ 接著重開軟體就可以解除試用版的限制囉！

△ 軟體使用相當簡單，任何一個資料夾右鍵就可以喚出 Make Folder 的選單，接著選取自己滿意的資料夾樣式就可以替換。

△ 若是開啟軟體主視窗，可以先選擇資料夾，下方再選擇樣式，之後 Apply 套用也是可以！免安版沒有右鍵選單功能，就得這樣使用唷！

△ 各種顏色深淺的內鍵樣式。

△ 若是要完整的主題，還是得另外再付費的。

△ 工作進度的資料夾主題，可以快速識別工作進度！

△ 右鍵選單可以自己做設定調整，把常用的項目拉出來會讓你更上手唷！

http://foldermarker.com/en/folder-marker-pro/

安裝版（結合右鍵選單）：

FolderMarkerHome-Giveaway-Edition 4.3.exe（FOLDERMARKER下載）

FolderMarkerHome-Giveaway-Edition 4.3.exe（GOOGLE下載）

FolderMarkerHome-Giveaway-Edition 4.3.exe（1DRV下載）

FolderMarkerHome-Giveaway-Edition 4.3.exe（MEDIAFIRE下載）

FolderMarkerHome-Giveaway-Edition 4.3.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：8.93 MB

免安裝版：

Folder Marker Pro 4.3.7z（GOOGLE下載）

Folder Marker Pro 4.3.7z（1DRV下載）

Folder Marker Pro 4.3.7z（MEDIAFIRE下載）

Folder Marker Pro 4.3.7z（RAPIDGATOR下載）

Folder Marker Pro 4.3.7z（本站下載）

檔案大小：5.16 MB