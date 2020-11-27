SVG Favicon Maker

如何快速製作高品質 favicon？favicon 其實就是一個網站或 App 的 icon，一看到就能夠讓人產生品牌連結，可以說是一個品牌圖像化中相當重要的元素，雖然說自製不難，但今天要與大家分享 SVG Favicon Maker 產生器，能夠快速產生高質感 favicon，顏色、外框、字型、圖案通通能夠自訂，並且輸出 SVG 或 PNG 圖檔，完全免費使用，甚至能夠同時得到 HTML 語法，如果你有製作 Favicon 需求的話，建議可以收下這款免費工具，能夠替你省下不少時間。若你需要製作各種尺吋的 App icon，可以用 MakeAppIcon 這款免費線上工具。

SVG Favicon Maker

進入 Favicon 網站後，先輸入想呈現於 Favicon 的主要文字。

Favicon線上製作轉換工具

最多能夠輸入 2 個英文字母，目前無法輸入中文，中文會變成亂碼顯示。輸入文字時，SVG Favicon Maker 頁籤上的 favicon 會跟著立即變化，讓使用者可以觀看即時效果。

SVG Favicon Maker

當然你想用 Emoji 作為 favicon 也可以，不過只能從預設的 Emoji 插入圖片，無法自己上傳。

icon製作軟體

SVG Favicon Maker 提供的外框共有三種造型，分別是：正方形、圓形及有圓角的正方形，除形狀外顏色也可以透過下方設定調整。

favicon尺寸

當然文字除了大小之外，顏色、字型通通能夠改變，字型來源是 Google Font Family 款式相當多，大家可以慢慢挑。

SVG Favicon Maker

選好文字與外框及顏色，不到 2 分鐘的時間就完成 favicon 製作啦，直接點擊右上方可下載 SVG、PNG  檔案，完全免費、不需註冊會員即可下載，有需要製作 favicon 的朋友，用 SVG Favicon Maker 就對啦，又快又簡單且不失品質。

傳送門：SVG Favicon Maker

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