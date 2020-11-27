如何快速製作高品質 favicon？favicon 其實就是一個網站或 App 的 icon，一看到就能夠讓人產生品牌連結，可以說是一個品牌圖像化中相當重要的元素，雖然說自製不難，但今天要與大家分享 SVG Favicon Maker 產生器，能夠快速產生高質感 favicon，顏色、外框、字型、圖案通通能夠自訂，並且輸出 SVG 或 PNG 圖檔，完全免費使用，甚至能夠同時得到 HTML 語法，如果你有製作 Favicon 需求的話，建議可以收下這款免費工具，能夠替你省下不少時間。若你需要製作各種尺吋的 App icon，可以用 MakeAppIcon 這款免費線上工具。

進入 Favicon 網站後，先輸入想呈現於 Favicon 的主要文字。

最多能夠輸入 2 個英文字母，目前無法輸入中文，中文會變成亂碼顯示。輸入文字時，SVG Favicon Maker 頁籤上的 favicon 會跟著立即變化，讓使用者可以觀看即時效果。

當然你想用 Emoji 作為 favicon 也可以，不過只能從預設的 Emoji 插入圖片，無法自己上傳。

SVG Favicon Maker 提供的外框共有三種造型，分別是：正方形、圓形及有圓角的正方形，除形狀外顏色也可以透過下方設定調整。

當然文字除了大小之外，顏色、字型通通能夠改變，字型來源是 Google Font Family 款式相當多，大家可以慢慢挑。

選好文字與外框及顏色，不到 2 分鐘的時間就完成 favicon 製作啦，直接點擊右上方可下載 SVG、PNG 檔案，完全免費、不需註冊會員即可下載，有需要製作 favicon 的朋友，用 SVG Favicon Maker 就對啦，又快又簡單且不失品質。

傳送門：SVG Favicon Maker