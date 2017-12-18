Yoink 能適時產生臨時資料夾，暫時性檔案、圖片通通拉進去，這個臨時資料夾可以儲存剪貼或複製的內容，避免這次的貼上文件把前次的覆蓋上就這樣消失的無聲無息，像我有時候寫文章時，會需要不少臨時的照片、圖示、插畫等，再加上後製圖片的另存新檔又會需要存在不同的地方，這時候如果安裝 Yoink 就可以被神助攻一個，臨時資料夾就像一雙助理之手，時時刻刻在旁幫你拎著裝有重要資料的公事包！
Yoink 五大特色：
- 多重檔案一指整理：一次拖曳多個檔案到 Yoink 裡時，會被視為成同一堆文件，當拖移出去時這些檔案更方便被一起使用
- 快速檢視模式：側欄設有預覽鍵，不開啟檔案的前提下，可快速檢視檔案內容
- 直覺性操作：不管是多個、單一檔案，操作上都使用拖曳方式簡單易懂
- 個人化：個人化設定，依照個人習慣設定 Yoink 出現的位置與時機
- 快速鍵：設定快速鍵，需要 Yoink 時一鍵開啟/關閉
△ 在資料夾裡拖曳文件的話，也可以看到左方的 Yoink 向下圖示。
△ 點擊臨時資料夾裡面的「眼睛」圖示，可以隨時預覽圖片。
△ 網站上看到喜歡的圖片直接拖進去就存下來啦，好直覺好好用～
https://eternalstorms.at/yoink/mac/Yoink_for_Mac_-_Simplify_and_Improve_Drag_and_Drop_on_your_Mac/Yoink_for_Mac_-_Simplify_drag_and_drop_on_your_Mac.html
安裝檔案下載：
Yoink.zip（MediaFire下載）
Yoink.zip（Rapidgator下載）
Yoink.zip（YunFile下載）
Yoink.zip（本站下載）
檔案大小：12.17 MB
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