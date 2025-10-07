限時免費 Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25 雲端檔案恢復工具

限時免費 Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25 雲端檔案恢復工具

iCloud 是許多 iOS 用戶使用的雲端，坦白說備份檔案真的頗方便的，每當更換手機幾乎都可以整支手機雲端還原，如果要瀏覽雲端檔案可以登入 iCloud 來瀏覽或是下載，不過若是希望整個雲端都備分下來的話，可以使用 Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具，輕鬆下載所有 iCloud 的照片、聯絡人、備忘錄、備忘錄附件、日歷與提醒，現在此刻這款工具限時免費當中，大家可以跟上腳步取得。

限時免費：https://www.coolmuster.com/giveaway/icloud-backup-recovery.html

Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具

△ 進入活動頁面之後輸入名稱、信箱與驗證碼，之後點選 Submit 再點選分享按鈕。

Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具

△ 完成之後就可以取得這次的活動序號囉！序號與軟體免安裝版都可以直接到文末下載。

Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具

△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙符號，之後點選註冊，再填寫信箱與貼上這次的活動序號，接著點選註冊。

Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具

△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！

Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具

△ 開啟軟體後會是要求你登入 iCloud，輸入自己的帳號密碼後登入即可。

Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具

△ 可以恢復的檔案類型有聯絡人、備忘錄、備忘錄附件、日歷、提醒與相簿，勾選之後進入下一步。

Coolmuster iCloud Backup Recovery 雲端檔案恢復工具.

△ 之後就會將雲端檔案列表出來，勾選之後點選「恢復到電腦」就能將 iCloud 元端檔案恢復到電腦囉！

https://www.coolmuster.com/icloud-backup-recovery.html

免安裝版：
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（GOOGLE下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（MEGA下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（RAPIDGATOR下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（MEDIAFIRE下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（1DRV下載）
檔案大小：10.61 MB

2025【iCloud 備份攻略】搞懂備份、同步使用技巧
2025【iCloud 備份攻略】搞懂備份、同步使用技巧
How to restore your iPhone from an iCloud backup | Apple Support
How to restore your iPhone from an iCloud backup | Apple Support
How to Restore iPhone from iCloud Backup in 2 Ways (2025)
How to Restore iPhone from iCloud Backup in 2 Ways (2025)
「要不要花錢？一分鐘搞懂iCloud 備份」 #蘋果99 #iphone教學 ...
「要不要花錢？一分鐘搞懂iCloud 備份」 #蘋果99 #iphone教學 ...
遺失或損壞iPhone 數據？唔洗擔心，用iCloud 備份回復幫你揾翻！
遺失或損壞iPhone 數據？唔洗擔心，用iCloud 備份回復幫你揾翻！
99%人不懂iCloud用法?!改這樣設定，才不浪費蘋果的最強功能！
99%人不懂iCloud用法?!改這樣設定，才不浪費蘋果的最強功能！
移轉資料、照片同步｜為什麼我要花錢買iCloud 雲端？
移轉資料、照片同步｜為什麼我要花錢買iCloud 雲端？
2025 如何備份還原 iCloud 照片檔案等等雲端資源
哇哇
哇哇
2025-10-07
All Posts

2025 如何備份還原 iCloud 照片檔案等等雲端資源 相關文章

參考內容推薦

iPhone 照片備份 方法教學！教你 3 種方法備份照片才安心

透過 iCloud 雲端備份照片就不需要電腦了，只要開啟 iPhone 內的設定，然後在連接電源、鎖定螢幕和 Wi-Fi 環境條件下，每天會自動執行備份動作，將所有新照片同步至雲端空間保存。

2025 如何備份還原 iCloud 照片檔案等等雲端資源

iCloud 是許多 iOS 用戶使用的雲端，坦白說備份檔案真的頗方便的，每當更換手機幾乎都可以整支手機雲端還原，如果要瀏覽雲端檔案可以登入 iCloud 來瀏覽或是下載，不過若是希望整個雲端都備分下來的話，可以使用 Coolmuster iCloud Backup Recovery

iCloud 備份回復最全指南，含 iCloud 回復備份不重置教學！

iCloud 經過備份、重置現有手機、iPad 後才能順利完成還原作業，經過還原後的 iPhone 及 iPad 都會回復原廠設定，原本儲存的檔案、資料、數據等都會一併消失。

iCloud照片備份最全攻略，快速備份照片教學

首先，依序打開 設定&rarr;你的Apple ID&rarr;iCloud。 找到iCloud備份選項，然後打開並同意備份。 這邊也可以點下方的立即備份。 如果只是想要單純的讓iCloud備份照片的話，可以根據以下步驟來操作。 依序打開 設定&rarr;你的Apple ID&rarr;iCloud&rarr;照片。 然後把iCloud照片選項打開，這樣iCloud就會自動把所有的照片和影片備份到你的iCloud空間上了。 除了在設置進行備份，我們也可以在瀏覽器裡使用iCloud官網來進行備份照片的操作。

iPhone 如何使用 iCloud 備份 回復資料？有其他更推薦的備份方式嗎？

每個人的 iPhone 都有很多重要資料、珍貴回憶的照片和影片，因此一定要備份，這樣不小心遺失時才能還原，而 iCloud 備份 回復是最常見的一種方式，如果你還不清楚怎麼操作，下面就來為你講解。

[2025教學]2種簡單的方法教你在不重置的情況下輕鬆還原iCloud備 ...

iOS使用戶可以透過 iCloud的 在線雲碟自動備份整個手機內容。 但是，從iCloud恢復並不像備份那麼容易。 如果您要 還原iCloud備份，則必須刪除設備的所有內容和設置。 首先，您需要檢查iOS軟體更新。 在iPhone / iPad上，轉到設定&gt;一般&gt;軟體更新。 如果有可用的新版本，請在您的設備上下載並安裝。 驗證您是否有iCloud備份。 轉到設置&gt;點按您的ID&gt;iCloud&gt;存儲&gt;管理存儲空間。 從這裡您可以看到iCloud的最新備份。 要恢復iClou

【2025】iCloud 空間不足怎麼辦？四種解決方案教學！

方案一：將iPhone 資料備份到電腦——簡單高效​ 它讓您輕鬆備份、還原和轉移iOS 檔案，包括影片、音樂、照片、短訊和App 資料等。 UltFone iOS 數據管家的備 ...

從備份回復iPhone、iPad 或iPod touch

從iCloud 備份回復裝置 · 將裝置開機。 · 依照螢幕上的設定步驟操作，直到出現「移轉你的App 與資料」畫面，然後點一下「來自iCloud 備份」。 · 使用你的Apple ID 登入iCloud。 等

iCloud 備份回復最強教學，一鍵救援 iPhone 資料無需重置手機

iPhone 清除資料後會重新啟動，按照螢幕上的設定步驟執行，在「APP 與資料」介面點擊「從 iCloud 備份回復」。 然後使用 Apple ID 登入對應帳戶的 iCloud. 無論是開啟 iCloud 備份，還是回復 iCloud 備份，持續的時間會很長，且十分依賴網路速度，如果備份太大、網速太慢，建議大家還是選用更高效的 專業軟體回復 iPhone 方法。 如果你只是 誤刪了部分 iPhone 資料，或是系統 BUG 導致某些資料莫名消失了，可以嘗試登入 iCloud.com 進行數據搶救。

iCloud備份回復完整指南，教你快速救援iPhone資料

本文介紹的幾種從 iCloud 備份回復 iPhone 的方法，無論您是想直接在 iOS 設備上還原、從 iCloud 免重置還原，或是僅需回復部分資料，都能找到合適的方案。