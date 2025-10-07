限時免費 Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25 雲端檔案恢復工具
限時免費：https://www.coolmuster.com/giveaway/icloud-backup-recovery.html
△ 進入活動頁面之後輸入名稱、信箱與驗證碼，之後點選 Submit 再點選分享按鈕。△ 完成之後就可以取得這次的活動序號囉！序號與軟體免安裝版都可以直接到文末下載。△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙符號，之後點選註冊，再填寫信箱與貼上這次的活動序號，接著點選註冊。△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！△ 開啟軟體後會是要求你登入 iCloud，輸入自己的帳號密碼後登入即可。△ 可以恢復的檔案類型有聯絡人、備忘錄、備忘錄附件、日歷、提醒與相簿，勾選之後進入下一步。.△ 之後就會將雲端檔案列表出來，勾選之後點選「恢復到電腦」就能將 iCloud 元端檔案恢復到電腦囉！https://www.coolmuster.com/icloud-backup-recovery.html免安裝版：
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（GOOGLE下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（MEGA下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（RAPIDGATOR下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（MEDIAFIRE下載）
Coolmuster iCloud Backup Recovery 1.4.25.7z（1DRV下載）
檔案大小：10.61 MB