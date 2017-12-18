Childres's Books 這英文繪本說故事 YouTube 頻道時由一位教了 30 年一年級的老師所經營的說故事頻道，每個英文故事都是一頁一頁的朗讀給小朋友聽，而且頻道裡的故事每個星期都會不定時更新不同的繪本故事，家中的寶貝也喜歡聽故事的話爸媽就可以將 Childres's Books 加入訂閱。Childres's Books 頻道目前有 225個英文繪本故事，這故事數量很夠爸媽一天一本慢慢跟小朋友說英文故事囉！
Childres's Books 英文繪本頻道：https://www.youtube.com/channel/UC3UkQyvki0WvMVCByBBAzSQ/videos
▽ 影片中的繪本是滿版拍攝，非常的清晰，同個故事要反覆看幾次都可以。
▽ 看了 Childres's Books YouTube 英文繪本頻道，有幾個故事艾倫蠻喜歡的推薦給大家。
Childres's Books 英文繪本的用字都蠻簡單的，而且影片中英文發音也很標準，想要放在手機裡當英聽練習的朋友也能下載放到手機中帶著聽，艾倫推薦 3 個下載 YouTube 方式的教學給大家。
<1> 一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
<2> 一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
<3> 一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
Childres's Books 英文繪本頻道：https://www.youtube.com/channel/UC3UkQyvki0WvMVCByBBAzSQ/videos
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