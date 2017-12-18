Childres's Books 英文繪本說故事 YouTube 頻道，和爸媽一起說故事給小朋友聽！

2017-12-18 09:57:56 艾倫
Childres's Books 英文繪本說故事 YouTube 頻道

Childres's Books 這英文繪本說故事 YouTube 頻道時由一位教了 30 年一年級的老師所經營的說故事頻道，每個英文故事都是一頁一頁的朗讀給小朋友聽，而且頻道裡的故事每個星期都會不定時更新不同的繪本故事，家中的寶貝也喜歡聽故事的話爸媽就可以將 Childres's Books 加入訂閱。Childres's Books 頻道目前有 225個英文繪本故事，這故事數量很夠爸媽一天一本慢慢跟小朋友說英文故事囉！

Childres's Books 英文繪本頻道：https://www.youtube.com/channel/UC3UkQyvki0WvMVCByBBAzSQ/videos
childrens-books

▽ 影片中的繪本是滿版拍攝，非常的清晰，同個故事要反覆看幾次都可以。

childrens-books

▽ 看了 Childres's Books YouTube 英文繪本頻道，有幾個故事艾倫蠻喜歡的推薦給大家。



Childres's Books 英文繪本的用字都蠻簡單的，而且影片中英文發音也很標準，想要放在手機裡當英聽練習的朋友也能下載放到手機中帶著聽，艾倫推薦 3 個下載 YouTube 方式的教學給大家。
<1> 一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
<2> 一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
<3> 一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定

Childres's Books 英文繪本頻道：https://www.youtube.com/channel/UC3UkQyvki0WvMVCByBBAzSQ/videos

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

Childres's Books 英文繪本說故事 YouTube 頻道，和爸媽一起說故事給小朋友聽！ 相關文章


訪客留言

Childres's Books 英文繪本說故事 YouTube 頻道，和爸媽一起說故事給小朋友聽！ 參考資料

designerspics-designerspics.com|designers remix|designers|de ...
个人和商业使用的免费高清图片资源。这包括网站简报宣传册/包装/标签HTML/PSD模板T恤衫广告牌、横幅商店/办公室装修/公共区域……等，designer上亚马逊!专业网购专业平台，32大类，上千万种产品，放心比价!designer，亚马逊专业配送，30天内免费退换货 ...
博客來-Wonder
作者： Palacio, R. J.; 原文出版社：Random House Childrens Books; 出版日期：2012/02/14; 語言：英文 ... House UK圖畫書編輯總監Andrea MacDonald女士來台參加編輯會議， OKAPI特別邀請駐站繪本專欄作家黃筱茵訪more ... 一個天生缺陷的男孩克服萬難、勇敢長大的感人故事 .... 想獲得最新商品資訊，請訂閱免費電子報&nbsp;...
英文繪本動畫故事網站 - 沈淑芬老師的英語教學網 ...
利用生動且豐富的聲音表情，吸引小朋友進入每一個故事裡；每本書設英語字幕和搭配故事 ... 50本英文繪本有聲書MP3 免費下載。 2017年4月26日 下午10:57 沈淑芬 ċ story books 檢視 整理的動畫故事清單 ...
cardesignpics 官网-designerspics|cardesign pics|cardesign|de ...
重庆宇杰汽车设计有限公司成立于2008年公司现已发展成为中国西南地区排名第一的立汽车研发机构。公司从成立开始就一直致力于为中国汽车生产企业提，设为首页收本站手机版本超大新浪微博开启辅助访问切换到窄版[CardesignPics设计内参长安汽车悦翔 ...
博客來-中文書&gt;童書/青少年文學&gt;圖畫書&gt;知識繪本
本書以聖誕節的由來、習俗為故事 的本體，讓孩子認識耶穌誕生節日的緣...more 定價：240元 優惠價：7折 ... 1隻小貓醒來了， 幾隻小貓還在睡? 「顏色」、「數學」、「英語」，3種樂趣一次享受。 顏色：跟9隻不同顏色的小貓一起體驗色彩的差異 ...
Designerspics.com Traffic, Demographics and Competitors - ...
How popular is Designerspics? Get traffic statistics, rank by category and country, engagement metrics and demographics for Designerspics at Alexa. ... Rank in United States Traffic Rank in Country A rough estimate of this site&#39;s popularity in a speci
博客來-中文書&gt;語言學習&gt;英語&gt;故事讀本
看故事學英語一直是廣受歡迎、深具學習成效的學習法，本書精選8篇格林童話經典故事，以全英文的課本 (Main Book)與聽力訓練書(Training Book)兩大部分，堅實 ...
普通高級中學新課程-生命教育概論教案設計
孫效智教授 生命教育碰觸生命課題，而生命課題俯拾皆是。 的確，只要一個人認真生活，用心思考，便會發現生命課題處處都經驗的到。一場火車車禍，便奪走了第二天即將嫁為人婦的新娘，也奪走了羅東高中一名優秀畢業同學的生命。
英文故事繪本ppt下載_故事 - 台灣媽媽網
www.youtube.com 目前已有 3759 人訪問 ， 立即訪問 英文故事繪本ppt下載-故事 - 台灣媽媽網 ... 繪本 ppt 檔、繪本ppt檔下載、我是老大繪本 ppt 檔、幾米繪本 ppt 檔？ ... 為愛朗讀：用我的英文繪本說故事 國立新竹女子高級中學「竹女活英文 … 人訪問 ...
Designerspics Company Profile | Owler
Designerspics has 7 employees and an estimated annual revenue of $340.3K. Check out Designerspics&#39; profile for competitors, acquisition history, news and more. ...