iPhone 故障有幾種常見的情形，例如：開機不斷白蘋果、卡在 iTunes 畫面、無法開機等問題，之前曾經分享過不少 DIY 修復軟體，像是 iMyFone Fixppo、Gihosoft iPhone Data Recovery 等都是不錯的工具，今天再來跟大家推薦一款 iPhone 修復軟體「Joyoshare UltFix」，可修復超過 30 種 iPhone、iPad、iPod touch 常見當機，支援 Windows、Mac 雙系統，對於不熟悉 DFU 模式操作模式的 iOS 使用者來說，Joyoshare UltFix 更是一款值得使用的工具！

安裝 Joyoshare UltFix

△ 從官網將 Joyoshare UltFix 下載之後，與一般的軟體安裝程序一樣，這邊沒有需要特別注意的地方，不會幫你電腦「順便」安裝奇奇怪怪的軟體，按下「Next」繼續。

Joyoshare UltFix 可修復的 iPhone 故障問題清單

△ 安裝完畢後，開啟 Joyoshare UltFix，首先會跳出一個提醒，大意上在使用 Joyoshare UltFix 「不要」同時開啟 iTunes，不然在執行修復時可能會有衝突。但這不代表不用安裝 iTunes，因為有 iOS 驅動程式的需求，所以電腦必須在有安裝 iTunes 的前提下，才能順利執行修復程序。Joyoshare UltFix 可以修復 iOS 系統超過 30 種問題，先來看看你要修復的 iPhone 問題是否有在其中：



卡在白蘋果

卡在黑螢幕

無限重開機

卡在連接 iTunes

卡在更新畫面

卡在恢復模式

卡在 DFU 模式

卡在耳機模式

卡在回覆備分

iPhone 變磚

iPhone 當機

iPhone 沒反應

iPad 變磚

iPad 無限重開機

iPhone 無限重開機

iPhone 藍螢幕

iPhone 開機錯誤

iPhone 無法開機

iPad 無法開機

iPhone 紅屏

iPhone 無法關機

iPhone 一直關機

iPhone 無法更新

iPhone 更新失敗

iPhone 卡在讀取畫面

iPhone 連接 iTune 沒反應

iPhone 無法重新啟動

iPhone 無法充電

iPhone 無服務

一般模式與進階模式

△ 開始進入修復前，有兩個模式可以選擇，分別是「一般模式」、「進階模式」，差別在哪裡呢？最大的差別就是一般模式「不會重置資料」，也就是說原本在手機裡面的資料不會不見，進階模式執行後，手機將重置且「資料會全部消失」，因此進行進階模式前，請確定已經將資料備份。

執行前必須注意的小事

1. 硬體造成的故障無法靠 Joyoshare UltFix 修復

2. 修復後 iOS 軟體版本將被更新為最新版本

3. 如果你有 JB （越獄），修復後將變為未 JB

4. 手機若在已解鎖情況下，恢復後將需要重新輸入鎖定密碼解鎖

△ 按下 Start 開始修復。

一般修復

△ 按下 Start 後，並將傳輸線接上 iPhone 及電腦，這時可以看到 Joyoshare UltFix 自動讀取手機型號及版本，確認正確沒問題後，點擊右下角的「Download」下載 iOS 韌體。

△ 下載速度根據網路速度各有不同，但我大約 30 分鐘內就完成韌體下載。

△ 韌體下載完成後，點擊「Repair」開始修復

△ 幾乎所有的 iPhone 修復軟體都需要付費的，Joyoshare UltFix 也不例外，但 Joyoshare UltFix 約在 1000 元左右就可以解決，相較市面上許多修復軟體，約在平均價為之下。

△ 付款完畢後，輸入 Email 及註冊碼後按下 OK 即可開始繼續修復。

△ 接著剩下的事就交給 Joyoshare UltFix 執行啦，修復執行完畢後，看到上圖畫面代表修復完成，按下右下角的 Done 完成修復。如果修復完之後，故障還是存在，可以試試看重新操作一次，或進入「近些修復」。另外修復完成後若發生無法開機的情形，可能是硬體故障，就要出門去找店家更換零件處理啦！

進階修復

△ 進階修復會完整進行全機重置並重灌韌體，使用時機除了一般修復無法改善的故障外，如果你忘記螢幕的解鎖密碼時，也可以選擇進階修復來處理，但進階修復完成後，還是需要輸入 Apple ID 喔，只對螢幕解鎖密碼忘記有效，必非 Apple ID。最後也是最重要的，請記得進階修復前，一定要進行資料備份，因為進階修復後，所有資料都會被清除，就像一支新手機一樣！

△ 進階修復與一般修復的程序一樣，首先 Joyoshare UltFix 會自動偵測手機型號並下載對應的韌體，確認型號、版本無誤後，點擊右下方 Download 就可以開始下載。

△ 然後如果你之前已經有在一般模式下載過韌體，這個步驟下載就比較快速，只是驗證已存在的韌體是否正確，速度很快大約 1 分鐘左右就會驗證完成。

△ 按下右下方「Repair」開始修復。

△ 開始修復前 Joyoshare UltFix 會做最後的提醒，資料若忘記備份的，這個步驟按下 No 回去備份還來得及，確認已備份沒有問題後，按下 Yes 就會立即進入修復程序囉！

△ 進階修復比一般修復的時間要長一些，約莫在 30 分鐘左右，實際上根據電腦情形，修復速度有所不同。

△ 看到上圖畫面代表修復完成，修復完成後，iPhone 會重新啟動，並且像一開始拿到的全新手機一樣，從起始畫面的語言、輸入法、Touch ID 等都需要重新設定，就像拿到一台全新的手機。如果進行「進階修復」後，你的 iPhone、iPad、iPod touch 故障還是沒有排除，那很有可能是硬體上發生問題，這時就確定可以拿去給店家換零件、做進一步得檢查！如果用 Joyoshare UltFix 就順利修復，那就恭喜你省下給別人重灌的錢和時間啦！

https://www.joyoshare.com/ultfix-for-win/

安裝版：

UltFixGA.exe（JOYOSHARE下載）

UltFixGA.exe（MEDIAFIRE下載）

UltFixGA.exe（ZIPPYSHARE下載）

UltFixGA.exe（GOOGLE下載）

UltFixGA.exe（1DRV下載）

檔案大小：16.85 MB

免安裝版：

Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（MEDIAFIRE下載）

Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（ZIPPYSHARE下載）

Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（GOOGLE下載）

Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（1DRV下載）

Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（本站下載）

檔案大小：16.15 MB