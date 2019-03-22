iPhone 故障有幾種常見的情形，例如：開機不斷白蘋果、卡在 iTunes 畫面、無法開機等問題，之前曾經分享過不少 DIY 修復軟體，像是 iMyFone Fixppo、Gihosoft iPhone Data Recovery 等都是不錯的工具，今天再來跟大家推薦一款 iPhone 修復軟體「Joyoshare UltFix」，可修復超過 30 種 iPhone、iPad、iPod touch 常見當機，支援 Windows、Mac 雙系統，對於不熟悉 DFU 模式操作模式的 iOS 使用者來說，Joyoshare UltFix 更是一款值得使用的工具！
安裝 Joyoshare UltFix
△ 從官網將 Joyoshare UltFix 下載之後，與一般的軟體安裝程序一樣，這邊沒有需要特別注意的地方，不會幫你電腦「順便」安裝奇奇怪怪的軟體，按下「Next」繼續。
Joyoshare UltFix 可修復的 iPhone 故障問題清單
△ 安裝完畢後，開啟 Joyoshare UltFix，首先會跳出一個提醒，大意上在使用 Joyoshare UltFix 「不要」同時開啟 iTunes，不然在執行修復時可能會有衝突。但這不代表不用安裝 iTunes，因為有 iOS 驅動程式的需求，所以電腦必須在有安裝 iTunes 的前提下，才能順利執行修復程序。Joyoshare UltFix 可以修復 iOS 系統超過 30 種問題，先來看看你要修復的 iPhone 問題是否有在其中：
- 卡在白蘋果
- 卡在黑螢幕
- 無限重開機
- 卡在連接 iTunes
- 卡在更新畫面
- 卡在恢復模式
- 卡在 DFU 模式
- 卡在耳機模式
- 卡在回覆備分
- iPhone 變磚
- iPhone 當機
- iPhone 沒反應
- iPad 變磚
- iPad 無限重開機
- iPhone 無限重開機
- iPhone 藍螢幕
- iPhone 開機錯誤
- iPhone 無法開機
- iPad 無法開機
- iPhone 紅屏
- iPhone 無法關機
- iPhone 一直關機
- iPhone 無法更新
- iPhone 更新失敗
- iPhone 卡在讀取畫面
- iPhone 連接 iTune 沒反應
- iPhone 無法重新啟動
- iPhone 無法充電
- iPhone 無服務
一般模式與進階模式
△ 開始進入修復前，有兩個模式可以選擇，分別是「一般模式」、「進階模式」，差別在哪裡呢？最大的差別就是一般模式「不會重置資料」，也就是說原本在手機裡面的資料不會不見，進階模式執行後，手機將重置且「資料會全部消失」，因此進行進階模式前，請確定已經將資料備份。
執行前必須注意的小事
1. 硬體造成的故障無法靠 Joyoshare UltFix 修復
2. 修復後 iOS 軟體版本將被更新為最新版本
3. 如果你有 JB （越獄），修復後將變為未 JB
4. 手機若在已解鎖情況下，恢復後將需要重新輸入鎖定密碼解鎖
△ 按下 Start 開始修復。
一般修復
△ 按下 Start 後，並將傳輸線接上 iPhone 及電腦，這時可以看到 Joyoshare UltFix 自動讀取手機型號及版本，確認正確沒問題後，點擊右下角的「Download」下載 iOS 韌體。
△ 下載速度根據網路速度各有不同，但我大約 30 分鐘內就完成韌體下載。
△ 韌體下載完成後，點擊「Repair」開始修復
△ 幾乎所有的 iPhone 修復軟體都需要付費的，Joyoshare UltFix 也不例外，但 Joyoshare UltFix 約在 1000 元左右就可以解決，相較市面上許多修復軟體，約在平均價為之下。
△ 付款完畢後，輸入 Email 及註冊碼後按下 OK 即可開始繼續修復。
△ 接著剩下的事就交給 Joyoshare UltFix 執行啦，修復執行完畢後，看到上圖畫面代表修復完成，按下右下角的 Done 完成修復。如果修復完之後，故障還是存在，可以試試看重新操作一次，或進入「近些修復」。另外修復完成後若發生無法開機的情形，可能是硬體故障，就要出門去找店家更換零件處理啦！
進階修復
△ 進階修復會完整進行全機重置並重灌韌體，使用時機除了一般修復無法改善的故障外，如果你忘記螢幕的解鎖密碼時，也可以選擇進階修復來處理，但進階修復完成後，還是需要輸入 Apple ID 喔，只對螢幕解鎖密碼忘記有效，必非 Apple ID。最後也是最重要的，請記得進階修復前，一定要進行資料備份，因為進階修復後，所有資料都會被清除，就像一支新手機一樣！
△ 進階修復與一般修復的程序一樣，首先 Joyoshare UltFix 會自動偵測手機型號並下載對應的韌體，確認型號、版本無誤後，點擊右下方 Download 就可以開始下載。
△ 然後如果你之前已經有在一般模式下載過韌體，這個步驟下載就比較快速，只是驗證已存在的韌體是否正確，速度很快大約 1 分鐘左右就會驗證完成。
△ 按下右下方「Repair」開始修復。
△ 開始修復前 Joyoshare UltFix 會做最後的提醒，資料若忘記備份的，這個步驟按下 No 回去備份還來得及，確認已備份沒有問題後，按下 Yes 就會立即進入修復程序囉！
△ 進階修復比一般修復的時間要長一些，約莫在 30 分鐘左右，實際上根據電腦情形，修復速度有所不同。
△ 看到上圖畫面代表修復完成，修復完成後，iPhone 會重新啟動，並且像一開始拿到的全新手機一樣，從起始畫面的語言、輸入法、Touch ID 等都需要重新設定，就像拿到一台全新的手機。如果進行「進階修復」後，你的 iPhone、iPad、iPod touch 故障還是沒有排除，那很有可能是硬體上發生問題，這時就確定可以拿去給店家換零件、做進一步得檢查！如果用 Joyoshare UltFix 就順利修復，那就恭喜你省下給別人重灌的錢和時間啦！
https://www.joyoshare.com/ultfix-for-win/
安裝版：
UltFixGA.exe（JOYOSHARE下載）
UltFixGA.exe（MEDIAFIRE下載）
UltFixGA.exe（ZIPPYSHARE下載）
UltFixGA.exe（GOOGLE下載）
UltFixGA.exe（1DRV下載）
檔案大小：16.85 MB
免安裝版：
Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（MEDIAFIRE下載）
Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（ZIPPYSHARE下載）
Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（GOOGLE下載）
Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（1DRV下載）
Joyoshare UltFix 1.0.0.9.7z（本站下載）
檔案大小：16.15 MB