CoCoPPa

最近手機更換 App 圖示相當熱門，隔壁 10 個同事就有 5 個都自己換圖示，腦波弱弱的我也開始換了起來，因此要跟大家推薦一款不錯的 Android 更改 App 圖示應用程式 CoCoPPa，它最強大的就是擁有豐富的創作者資源，能夠讓我們免費使用風格一致的 App 圖示，當然你要用自己相簿中的照片作為 App 圖示也沒有不可以，如果看膩安卓系統預設的 App 圖示，就試試這款 CoCoPPa 免費 App 圖示更改工具吧。iOS 系統超簡單更改方法可以參考：iPhone 如何更改 APP 圖示？透過捷徑功能輕鬆完成

android圖示包

文章後方有 CoCoPPa 可先點擊下載，目前在 Google Play 大家是能夠免費下載使用的，當然 iOS 也有能夠下載，不過文章首段有免用 App 的方法可以參考，開啟之後就可以看到主頁面有超級豐富的 App 圖示任君挑選。有可愛風格、簡約風格、美式風格等 App 圖示，大家就依照自己喜歡的風格來挑，若不知道要挑什麼，也有熱門排行榜可作為參考。

安卓 手機 圖 示

找到自己喜歡的 App 圖示之後，點擊「選擇此圖標」即可套用，接著選擇對應的 App，小編這邊選擇 YouTube 作為示範。CoCoPPa 未登入的前提下，可以免費下載兩次，若要下載更多，大家可以面費申請會員登入即可。

app圖示製作

完成後按下決定>新增就完成啦。CoCoPPa 的原理並不是直接取代掉原始 App 圖示，因此原始圖示還是會留著，而是利用捷徑的概念，來產生更改 App 圖示的效果，大家可以將原始 App 集中在同一個資料夾中。

變更 應用程式 圖示

這樣就可以快速完成 App 圖示更換囉，原廠推出的 App 圖示風格都若覺得都不夠討喜的話，大家就花點時間改造一下吧 ~ 下面是載點，大家請下載起來回家試試囉。

下載：
CoCoPPa ( Google Play 下載 )
CoCoPPa ( App Store下載 )

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