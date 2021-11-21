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IcoFont 使用介紹

當我們進到 IcoFont 網站後，可直接點選「View All Icon」進入 icon 篩選頁面。

在篩選頁面中，左側有 30 種圖示分類讓你選擇，右側則有搜尋功能及圖示預覽。

點選任一圖示，都會顯示 Markup、Hex 和 HTML 字元值參照讓你複製使用，喜歡的話點選「Download SVG 」便可將該圖示儲存到電腦中，若你只想挑選幾個好看的下載，可點選「Add to collection」先蒐集起來。

接著我們能在網站右上角，看到你所蒐集的 icon 圖示數量。

點開後，點選「Download」就能一次將你愛的 icon 圖示打包帶走囉！喜歡 SVG icon 圖示的朋友，趕緊點擊下方連結前往 IcoFont 網站來挑選自己喜愛的圖示吧！

IcoFont：https://icofont.com/



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