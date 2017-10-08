365cons 款款精彩設計師圖示，西雅圖設計師每天提供一款免費圖示

2017-10-08 09:35:46 艾倫
365cons 免費下載獨特圖示素材

365cons 顧名思義就是網站上提供了 365 個免費圖標，這網站是由西雅圖的視覺設計師 Amy 所提供的，站內所有的圖示都是由她繪製的，2016年整整一年 365天的時間，每天分享一個免費圖示在網站上，網站沒有搜尋功能，但艾倫蠻建議大家一個一個慢慢瀏覽，也有中國風的免費圖示。

365cons 免費下載圖示：http://www.365cons.com/

▽ 網站有兩種瀏覽方式，List 模式一次顯示一個圖示在螢幕上，Grid 模式則是一次顯示三個圖示在螢幕上。
365cons

▽ 每個圖示都有專屬的編號，因為一天一個編號都不會重複，圖標下載的格式支援 SVG 和 PNG 兩種。（SVG 轉檔 PNG 超簡單，IE 開啟另存新檔就完成

365cons01

▽ 下載後的圖示在繪圖軟體裡開啟能看到是透明背景，隨意我們用在不同顏色的背景上。

365cons02

▽ 圖示編號：248，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/oauC0dI5SGKgYUGW4yKY?1

365cons03

▽ 圖示編號：220，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/kFIuB4tfRvykHEAoZw3l?1


365cons04

▽ 圖示編號：268，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/JCJmPCqdToDdJy2HszmH?1

365cons05

▽ 圖示編號：032，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/jgPHtUmIRhmrHJH19fX4/convert?crop=0,0,731,625?1

365cons06
▽ 圖示編號：021，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/LwwQwWUlRjWVD2YKN6hD?1


365cons07

365cons 和其他免費圖示網站所提供的 icons 樣式都很不一樣，而且設計的風格也非常可愛。

365cons 免費下載圖示：http://www.365cons.com/

更多資訊請參考：
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取

365cons 款款精彩設計師圖示，西雅圖設計師每天提供一款免費圖示 相關文章


訪客留言

365cons 款款精彩設計師圖示，西雅圖設計師每天提供一款免費圖示 參考資料

免費資源網路社群 – 免費資源指南，每日網路資訊與科技新知 ...
Iconfinder 無疑是全世界前幾大的免費圖示搜尋引擎，我在 10 年前曾經介紹過，這個網站收錄大量豐富的圖示圖案，包含付費免費在內已有 200 萬個圖示可供使用！在 Iconfinder 可找到適合各種設計配色的圖案，對於設計師及開發者來說是一項非常值得加入 ...
免費相片,貼圖,動畫,icon, 影音, 字型, 影片 | Pearltrees ...
扁平化圖示免費下載資源清單，高質感簡報必備 Flat Icon 素材. 我在電腦玩物介紹過不少免費圖庫素材、免費圖示素材、簡報範本，這些免費資源通常我的用途都是要用在自己的文章、簡報當中。 而最近我在製作簡報時，想要讓
免費資源網路社群：365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式 ...
免費資源網路社群：365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載 ... 這些圖示設計都非常可愛，也跟一般在外面看到的圖示集不太一樣，多了那麼一點獨特&nbsp;...
Google 提供免費Material icons 向量圖示集，可自由用於個人或商業專案 ...
365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載. 攝圖網：免費中文 .... 高畫質相片下載. Bensound 免費下載CC 授權背景音樂，獨特又有質感創意作品精選.
Animaticons 免費下載漂亮、可個人化動畫GIF 圖示集| 好康資訊| Pinterest
Explore essas ideias e muito mais! Animaticons 免費下載漂亮、可個人化動畫GIF 圖示集. 365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載&nbsp;...
免費圖示– 免費資源網路社群
現在手機應用程式就能編輯圖片，例如Adobe Post 手作獨特海報設計就是一個非常好用的圖片編輯工具。 ... 365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載.
Logodust 每週提供免費Logo 設計圖案下載，可用於商業專案| 好康資訊 ...
Logodust 每週提供免費Logo 設計圖案下載，可用於商業專案 &middot; Logos. Logodust 每 ... 365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載. Animaticons 提供的&nbsp;...
365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載｜數位時代
2016年3月9日 - 365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載｜數位時代. ... 也跟一般在外面看到的圖示集不太一樣，多了那麼一點獨特與天真浪漫！
365cons 一天一圖示設計挑戰，SVG、PNG 格式免費下載
2016年3月2日 - 365cons 提供的圖示格式包括：SVG、PNG 兩種版本，每一個圖示都能在 ... 也跟一般在外面看到的圖示集不太一樣，多了那麼一點獨特與天真浪漫！
一天一圖標設計挑戰，SVG，PNG格式免費下載- 每日頭條
2016年3月15日 - 開啟365cons網站後，可以看到網站收錄的免費圖標項目，這些圖標都是由設計 ... 也跟一般在外面看到的圖標集不太一樣，多了那麼一點獨特與天真浪漫！ ... 是一款免費、開放原始碼矢量圖標集，收錄八大類型、總共233 個圖示，這些&nbsp;...