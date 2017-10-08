365cons 顧名思義就是網站上提供了 365 個免費圖標，這網站是由西雅圖的視覺設計師 Amy 所提供的，站內所有的圖示都是由她繪製的，2016年整整一年 365天的時間，每天分享一個免費圖示在網站上，網站沒有搜尋功能，但艾倫蠻建議大家一個一個慢慢瀏覽，也有中國風的免費圖示。
365cons 免費下載圖示：http://www.365cons.com/
▽ 網站有兩種瀏覽方式，List 模式一次顯示一個圖示在螢幕上，Grid 模式則是一次顯示三個圖示在螢幕上。
▽ 每個圖示都有專屬的編號，因為一天一個編號都不會重複，圖標下載的格式支援 SVG 和 PNG 兩種。（SVG 轉檔 PNG 超簡單，IE 開啟另存新檔就完成）
▽ 下載後的圖示在繪圖軟體裡開啟能看到是透明背景，隨意我們用在不同顏色的背景上。
▽ 圖示編號：248，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/oauC0dI5SGKgYUGW4yKY?1
▽ 圖示編號：220，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/kFIuB4tfRvykHEAoZw3l?1
▽ 圖示編號：268，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/JCJmPCqdToDdJy2HszmH?1
▽ 圖示編號：032，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/jgPHtUmIRhmrHJH19fX4/convert?crop=0,0,731,625?1
▽ 圖示編號：021，下載網址：https://cdn.filepicker.io/api/file/LwwQwWUlRjWVD2YKN6hD?1
365cons 和其他免費圖示網站所提供的 icons 樣式都很不一樣，而且設計的風格也非常可愛。
365cons 免費下載圖示：http://www.365cons.com/
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