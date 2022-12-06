拿 iPhone 的朋友，還從「控制中心」來開關藍牙嗎？別麻煩了！趕緊下載 iOS「藍牙開關」捷徑腳本省下多餘的步驟吧！藍牙對 iPhone 來說是很重要的功能，因為像 Apple Watch、AirPods、HomePod mini 等商品，都必須透過藍牙相連才可使用，不過每當要啟動藍牙功能時，就需要經過好幾個步驟來開啟或關閉，但現在只要下載「藍牙開關」捷徑，就能一鍵開關藍牙功能喔！怎麼做呢？就讓我們往下看操作教學吧！更多不錯的 iOS 捷徑，可參考這篇：IG 捷徑下載腳本！

「藍牙開關」捷徑使用教學

想取得「藍牙開關」捷徑腳本，請先點選「藍牙開關」捷徑連結，按下「取得捷徑」>「加入捷徑」。

接著我們就能在捷徑 App 中，看到「藍牙開關」捷徑。若你想將捷徑加入到 iPhone 桌 面的話，請點選「...」。

接著點選最上方的「藍牙開關」>「加入主畫面」>「加入」。

這時回到 iPhone 桌面，就能看到「藍牙開關」按鈕了，只要點擊該按鈕就能隨時開啟或關閉 iPhone 藍牙功能囉！對於想減少開關藍牙功能步驟的朋友，不妨試試這個方便的「藍牙開關」捷徑腳本吧！

「藍牙開關」捷徑腳本：點我前往下載