iPhone 換桌布

iPhone 換桌布一定要先下載圖片才能更換嗎？最近小編發現一款好用的「換桌布」捷徑腳本，透過這個腳本我們在網路上看到喜愛的圖片，不需要下載到相簿，就可以輕鬆替換 iPhone 桌布，這樣一來就不需要繁雜的步驟，也不會造成 iPhone 相簿長期下來累積一堆不會用到的照片，那麼我們就開始來與大家分享如何使用這款「換桌布」捷徑腳本啦。不知道有什麼好看的桌布嗎？可以去逛逛我們之前分享過的 iPhone 13 Pro 系列透明桌布

iPhone 捷徑腳本推薦

首先點擊文章下方的連結，將「換桌布」捷徑腳本加入你的捷徑中。（PS 需要先安裝捷徑 App，如果你的手機裡面沒有捷徑 App 請點擊文章下方連結取得）。點擊腳本之後選擇「加入捷徑」，接著就可以在捷徑裡面看到「換桌布」腳本啦。

iPhone 一鍵換桌布

接著打開瀏覽器，找到你想要替換的桌布圖片，點擊瀏覽器下方的「分享」圖示，照到「換桌布」選項，然後選擇「允許」( 一次或永遠都 OK )。

iPhone 換桌布捷徑腳本

接著就會出現 iPhone 桌布的預覽圖片，點擊右下方「設定」就可以輕鬆完成啦！透過這樣的方法可以省去圖片「下載」>「設定」為桌布的步驟，讓更換桌布一鍵完成，連結放在下面，有需要的朋友趕快收下來體驗一下秒換桌布的快感吧。

下載：
「換桌布」腳本下載
捷徑 APP 下載 ( App Store 下載 )

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訪客留言

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